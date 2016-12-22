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06 Мая 2012, 18:40 | Страницы истории

Дальневосточные корни: Казак Олег Мельников

Долгое время лишь из книг Михаила ШОЛОХОВА можно было что-либо узнать о русских людях, принадлежавших к особому, казацкому, роду-племени. Порой казалось, что таковые исчезли навсегда… Олег Анатольевич МЕЛЬНИКОВ о своем казацком отличии знал с детства, хотя по понятным причинам его до поры до времени не выпячивал. Но по мере сил следовал «уставу» казацкого рода.

Получив во Владивостоке в ДВВИМУ специальность судового механика, ушел в моря. На теплоходе «Константин Паустовский» его избрали комсомольским вожаком. Ходили в загранку, и секретарь комсомольской организации Олег Мельников, отвечая наравне с первым помощником капитана за политическое воспитание молодых моряков, предложил им при встречах с зарубежными сверстниками не уходить от неизбежных дискуссий, а смело отстаивать свою позицию. Накопленный опыт интернациональной работы с молодежью США и Канады получил распространение в Дальневосточном морском пароходстве, а потом был обобщен и ЦК КПСС. Олег Мельников стал известен на флоте, и его с моря забрали на комсомольскую работу на берег.

Так начинается его карьера специалиста, как сейчас сказали бы, по человеческим ресурсам. В 1977-м Олег Мельников становится ответственным работником комитета ВЛКСМ ДВМП, а в следующем его переводят в краевой комитет комсомола, и почти сразу – завотделом. По своему статусу он отвечает за «облико морале» десятков тысяч молодых приморцев…

В 1982 году в стране разворачивается партийный набор в органы внутренних дел, и Мельникова направляют служить в краевое УВД, в отдел политико-воспитательной работы. Уже опытный аппаратный работник, он со временем ощущает, что настоящая жизнь идет вроде как стороной. Да и казацкая порода все настойчивее требует конкретного дела. И он просится отпустить его «на землю», то есть в милицию, работающую на территории. Так он оказывается в Кавалерово, и до 1990 года работает там заместителем начальника ОВД, который под его руководством вошел в пятерку лучших в крае.

Вернувшись во Владивосток, Олег Анатольевич получает звание полковника милиции и становится замом начальника управления кадров УВД, в 2000 году его приглашают в Москву, в центральный аппарат МВД. Но мысленно он по-прежнему в Приморье, где идет к завершению бурная эпоха губернатора НАЗДРАТЕНКО. В 2001-м руководителем края избирается старый знакомый Мельникова, с кем они сражались и на футбольном поле, и ездили на охоту. ДАРЬКИНУ нужны новые люди, способные переломить сложившийся в крае «домострой», и он звонит Мельникову: «Приезжай, будем работать вместе». Должность предлагает специфическую – руководителя аппарата администрации.

Со времен ЕЛЬЦИНА само это понятие «аппарат администрации» воспринимается как некий тайный кабинет, а его руководитель – как «серый кардинал», держащий в руках все скрытые рычаги власти, дергающий за ниточки публичные фигуры. Кадровик, специалист по «человеческому материалу», Мельников идеально подходит под этот легендарный образ, но на самом деле погружается в наведение элементарного порядка, исполнения рутинного ритуала чиновничьей жизни: организацию планерок, отчетов… По должности на нем и связи с правоохранительными органами, военными, а также с казаками…

Как тут было не откликнуться и не воспрянуть его казацкой душе. О происхождении рода Мельниковых можно подробно прочесть в приморской энциклопедии «Все Приморье. Выдающиеся сограждане». Олег, появившийся на свет в 1952-м, стал третьим сыном в семье владивостокца Анатолия Антоновича Мельникова, сосланного в годы сталинского террора по 58-й статье на полюс холода – в Оймяконский район Якутской АССР. Местом рождения мальчика стал поселок золотодобытчиков Панфиловский.

Из редких откровений родителей Олег узнал об обстоятельствах, вынудивших его семью пройти испытание на излом. Отец, родившийся в 1912-м во Владивостоке и крещенный во взорванном впоследствии Успенском соборе, упоминал и большую семью Мельниковых, живших до революции в городе, а впоследствии на Имане, в селе Веденка. У них, относившихся к казацкому сословию и трудами своими заложившими достаток, был свой каменный дом, табун лошадей… Дед Олега Антон Константинович переселился в Приморье из знаменитой донской станицы Усть-Хоперской. Ее до сих пор поминают историки «русской Вандеей»: в 1918 году станичники поднялись против безбожной большевистской власти, но не устояли и полегли почти поголовно. И отец Олега даже в ссылке старался, насколько было возможно, не забывать о том, какого он роду-племени. Носил папаху, бекешу, да и к воспитанию сынов подходил с казацкой требовательностью, а порой и жестокостью, но всегда с удовольствием учил будущих воинов единоборствам, прививал любовь к оружию и лошадям. К слову, свое первое ружье Олег получил на день рождения в пятом классе.

…Как лицо администрации края Мельников, как правило, оставался за кадром, об успехах и проблемах работы краевой власти журналистам и населению сообщали другие ответственные лица, но за исправность работы всего этого властного организма отвечал именно он. Нашел он место и для проявления личных качеств казацкого «свойства». Многие из приморцев, кто попадал в беду, боролся за свои права, хорошо знают Мельникова лично. Все эти годы он организовывал работу краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, спасал, помогал. В его послужном списке – ликвидация последствий взрыва арсенала во Владивостоке, вывоз тел погибших приморцев – а их было 71 человек – после катастрофы ТУ -154 в Иркутске и работа в составе Государственной комиссии, защита прав жителей острова Русский, «попавших» под стройки АТЭС…

Не раз сетовал он на то, до какой степени наши люди отвыкли от самостоятельности. Трудно приживается местное самоуправление… А ведь те же казаки когда-то всей своей жизнью распоряжались сами. Безо всяких назначенных сверху властей. Впрочем, и у возрождающегося казачества появились те же проблемы. В краевую администрацию, к Мельникову, все чаще стали являться ходоки из глубинки, из старинных приморских казачьих станиц, которые критически оценивали сложившиеся в Уссурийском казачьем войске порядки. А потом последовало и прямое предложение от стариков и атаманов заняться обновлением самому. Олег Анатольевич, как и положено чиновнику, обратился к губернатору, тот своего соратника поддержал.

И вот 15 августа 2009 Мельников был избран атаманом Уссурийского казачьего войска. На Большом круге Уссурийского войскового казачьего общества в Хабаровске 22 ноября 2010 состоялось окончательное объединение всех реестровых казаков Дальнего Востока.

…На церемонии от старинных казачьих традиций не отошли: вновь избранного войскового атамана взяли за руки двое приставов, один из атаманов разорвал на нем нательную рубаху, а совет стариков отхлестал атамана нагайкой… Вот так для Олега Анатольевича Мельникова началась вторая жизнь, направленная на реализацию государственной политики в отношении российского казачества.

У Олега Анатольевича трое детей. Старшая дочь Елена, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, живет в Москве. Сын Сергей начал постигать науки в средней школе, но уже успел и по казацкой части: во втором классе стал обладателем почетного пояса каратэ. Маленькая дочь Саша – отрада и услада всей семьи.

В кругу знакомых Мельников знаменит еще и своим увлечением фотографией. Дело явно идет к персональной выставке. А в приморском «Белом доме» вряд ли найдется другой кабинет, где было бы так много ухоженных цветов. Тут стоит вспомнить, что и сто лет назад в Приморье казацкие станицы выделялись опрятностью и живописностью. Нет, не зря исстари говорилось: казачьему роду – нема переводу…

Владимир ПЕЧОРИН, "Дальневосточный капитал".

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Комментарии
  • антон14:11, 14.04.2015

    Работал у Белинского К. П. на конюшне обещали взять в казаки после испытательного срока. . . уволили половину народу и кинули с зарплатой. . помогите что делать??
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