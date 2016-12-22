|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:39 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточные корни: Казак Олег Мельников
Получив во Владивостоке в ДВВИМУ специальность судового механика, ушел в моря. На теплоходе «Константин Паустовский» его избрали комсомольским вожаком. Ходили в загранку, и секретарь комсомольской организации Олег Мельников, отвечая наравне с первым помощником капитана за политическое воспитание молодых моряков, предложил им при встречах с зарубежными сверстниками не уходить от неизбежных дискуссий, а смело отстаивать свою позицию. Накопленный опыт интернациональной работы с молодежью США и Канады получил распространение в Дальневосточном морском пароходстве, а потом был обобщен и ЦК КПСС. Олег Мельников стал известен на флоте, и его с моря забрали на комсомольскую работу на берег.
Так начинается его карьера специалиста, как сейчас сказали бы, по человеческим ресурсам. В 1977-м Олег Мельников становится ответственным работником комитета ВЛКСМ ДВМП, а в следующем его переводят в краевой комитет комсомола, и почти сразу – завотделом. По своему статусу он отвечает за «облико морале» десятков тысяч молодых приморцев…
В 1982 году в стране разворачивается партийный набор в органы внутренних дел, и Мельникова направляют служить в краевое УВД, в отдел политико-воспитательной работы. Уже опытный аппаратный работник, он со временем ощущает, что настоящая жизнь идет вроде как стороной. Да и казацкая порода все настойчивее требует конкретного дела. И он просится отпустить его «на землю», то есть в милицию, работающую на территории. Так он оказывается в Кавалерово, и до 1990 года работает там заместителем начальника ОВД, который под его руководством вошел в пятерку лучших в крае.
Вернувшись во Владивосток, Олег Анатольевич получает звание полковника милиции и становится замом начальника управления кадров УВД, в 2000 году его приглашают в Москву, в центральный аппарат МВД. Но мысленно он по-прежнему в Приморье, где идет к завершению бурная эпоха губернатора НАЗДРАТЕНКО. В 2001-м руководителем края избирается старый знакомый Мельникова, с кем они сражались и на футбольном поле, и ездили на охоту. ДАРЬКИНУ нужны новые люди, способные переломить сложившийся в крае «домострой», и он звонит Мельникову: «Приезжай, будем работать вместе». Должность предлагает специфическую – руководителя аппарата администрации.
Со времен ЕЛЬЦИНА само это понятие «аппарат администрации» воспринимается как некий тайный кабинет, а его руководитель – как «серый кардинал», держащий в руках все скрытые рычаги власти, дергающий за ниточки публичные фигуры. Кадровик, специалист по «человеческому материалу», Мельников идеально подходит под этот легендарный образ, но на самом деле погружается в наведение элементарного порядка, исполнения рутинного ритуала чиновничьей жизни: организацию планерок, отчетов… По должности на нем и связи с правоохранительными органами, военными, а также с казаками…
Как тут было не откликнуться и не воспрянуть его казацкой душе. О происхождении рода Мельниковых можно подробно прочесть в приморской энциклопедии «Все Приморье. Выдающиеся сограждане». Олег, появившийся на свет в 1952-м, стал третьим сыном в семье владивостокца Анатолия Антоновича Мельникова, сосланного в годы сталинского террора по 58-й статье на полюс холода – в Оймяконский район Якутской АССР. Местом рождения мальчика стал поселок золотодобытчиков Панфиловский.
Из редких откровений родителей Олег узнал об обстоятельствах, вынудивших его семью пройти испытание на излом. Отец, родившийся в 1912-м во Владивостоке и крещенный во взорванном впоследствии Успенском соборе, упоминал и большую семью Мельниковых, живших до революции в городе, а впоследствии на Имане, в селе Веденка. У них, относившихся к казацкому сословию и трудами своими заложившими достаток, был свой каменный дом, табун лошадей… Дед Олега Антон Константинович переселился в Приморье из знаменитой донской станицы Усть-Хоперской. Ее до сих пор поминают историки «русской Вандеей»: в 1918 году станичники поднялись против безбожной большевистской власти, но не устояли и полегли почти поголовно. И отец Олега даже в ссылке старался, насколько было возможно, не забывать о том, какого он роду-племени. Носил папаху, бекешу, да и к воспитанию сынов подходил с казацкой требовательностью, а порой и жестокостью, но всегда с удовольствием учил будущих воинов единоборствам, прививал любовь к оружию и лошадям. К слову, свое первое ружье Олег получил на день рождения в пятом классе.
…Как лицо администрации края Мельников, как правило, оставался за кадром, об успехах и проблемах работы краевой власти журналистам и населению сообщали другие ответственные лица, но за исправность работы всего этого властного организма отвечал именно он. Нашел он место и для проявления личных качеств казацкого «свойства». Многие из приморцев, кто попадал в беду, боролся за свои права, хорошо знают Мельникова лично. Все эти годы он организовывал работу краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, спасал, помогал. В его послужном списке – ликвидация последствий взрыва арсенала во Владивостоке, вывоз тел погибших приморцев – а их было 71 человек – после катастрофы ТУ -154 в Иркутске и работа в составе Государственной комиссии, защита прав жителей острова Русский, «попавших» под стройки АТЭС…
Не раз сетовал он на то, до какой степени наши люди отвыкли от самостоятельности. Трудно приживается местное самоуправление… А ведь те же казаки когда-то всей своей жизнью распоряжались сами. Безо всяких назначенных сверху властей. Впрочем, и у возрождающегося казачества появились те же проблемы. В краевую администрацию, к Мельникову, все чаще стали являться ходоки из глубинки, из старинных приморских казачьих станиц, которые критически оценивали сложившиеся в Уссурийском казачьем войске порядки. А потом последовало и прямое предложение от стариков и атаманов заняться обновлением самому. Олег Анатольевич, как и положено чиновнику, обратился к губернатору, тот своего соратника поддержал.
И вот 15 августа 2009 Мельников был избран атаманом Уссурийского казачьего войска. На Большом круге Уссурийского войскового казачьего общества в Хабаровске 22 ноября 2010 состоялось окончательное объединение всех реестровых казаков Дальнего Востока.
…На церемонии от старинных казачьих традиций не отошли: вновь избранного войскового атамана взяли за руки двое приставов, один из атаманов разорвал на нем нательную рубаху, а совет стариков отхлестал атамана нагайкой… Вот так для Олега Анатольевича Мельникова началась вторая жизнь, направленная на реализацию государственной политики в отношении российского казачества.
У Олега Анатольевича трое детей. Старшая дочь Елена, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, живет в Москве. Сын Сергей начал постигать науки в средней школе, но уже успел и по казацкой части: во втором классе стал обладателем почетного пояса каратэ. Маленькая дочь Саша – отрада и услада всей семьи.
В кругу знакомых Мельников знаменит еще и своим увлечением фотографией. Дело явно идет к персональной выставке. А в приморском «Белом доме» вряд ли найдется другой кабинет, где было бы так много ухоженных цветов. Тут стоит вспомнить, что и сто лет назад в Приморье казацкие станицы выделялись опрятностью и живописностью. Нет, не зря исстари говорилось: казачьему роду – нема переводу…
Владимир ПЕЧОРИН, "Дальневосточный капитал".
-
Наши партнеры
18 Ноября 2016, 15:02Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
Loading...RedTram18 Ноября 2016, 14:57Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
18 Ноября 2016, 09:15Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
18 Ноября 2016, 09:00Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
Работал у Белинского К. П. на конюшне обещали взять в казаки после испытательного срока. . . уволили половину народу и кинули с зарплатой. . помогите что делать??
Авторизация: