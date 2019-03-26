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26 Марта 2019, 09:45 | Страницы истории |

Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек

Предпринимательство во Владивостоке в 60-е годы XIX века зарождалось с большим трудом

Удаленность региона, отсутствие не то что транспортной инфраструктуры, а нормальных условий жизни, наложили свой отпечаток на формирование деловой среды. Выжить здесь могли только сильные духом, но неприхотливые в бытовом отношении и действительно предприимчивые люди.

Первым человеком, занявшимся торговлей, стал начальник только что образованного военного поста Владивосток, прапорщик Николай КОМАРОВ.

В условиях нехватки продовольствия, предметов первой необходимости, он наладил меновую торговлю с китайцами. Судя по всему, успешную, потому что спустя некоторое время после смещения его с должности условия для торговли поменялись, причем весьма кардинально. Китайцы даже подали следующую жалобу: «Всем господам высоким властям кланяемся до земли, прося мира. Мы, китайские простолюдины, от провинции Шань-дунь до Восточных гор, просим об одежде и пище. Прежде сего Комаров жил в заливе Хай-шень-вэй и мы, крестьяне, свободно производили торговлю на деньги и меновую. Но после того как г. Комаров удалился, то мы при продаже: быка, лошади, свиньи, барана, вина, муки, кур, уток и других предметов, если запрашивали цену несходную, то есть дорого, то случалось неоднократно получать побои, и с удалением Комарова торговли совсем нет. Если правила торговли не объяснены, если при ней случаются грабеж, притеснения, презрения, да и еще побои, - то кто решится торговать?...»

Кто решится торговать? Такой человек нашелся довольно быстро.

 


 

 

Яков Лазаревич СЕМЕНОВ, первый гражданский житель Владивостока. Выходец из крестьян Енисейской губернии, получивший домашнее образование и очень рано обнаруживший в себе купеческий талант и склонность к перемене мест, Семенов из Сибири перебрался на берега Амура, в провинциальный, но стремительно развивавшийся город Николаевск-на-Амуре. Здесь он занялся торговлей.

Говорят, был доверенным лицом Петра КУЗНЕЦОВА, одного из самых влиятельных и богатых купцов Сибири. Но что-то не устроило купца Семенова в размеренной и вполне комфортной городской жизни, и, собрав вещи, он вместе с семьей в сентябре 1860 года отправляется с товарами (мануфактура, чай, сахар) в залив Святой Ольги, где занялся меновой торговлей. Природная любознательность, предприимчивость и смекалка довольно быстро привели его к мысли заняться тем, чем традиционно, на протяжении столетий занимались китайцы - добычей, заготовкой и продажей морской капусты, трепангов и других видов марикультуры. Перебравшись в 1861 году во Владивосток, Яков Лазаревич с энтузиазмом взялся за дело. Обладая большим опытом торговли с китайцами, он с первых же дней стал верным помощником и советчиком командира поста Евгения Степановича БУРАЧЕКА. О чем свидетельствуют «Воспоминания заамурского моряка»: «…Между тем, свежее мясо в посту все вышло, быков китайцы не продавали; нужно было за покупкой их сходить в китайскую деревню на р. Цема, верст за 100. Чтобы скрыть свое намерение от китайцев, которые зорко следили за каждым моим шагом, я взял одного провожатого, знающего китайский язык, двух лошадей и отправился в путь. Купец С. вызвался идти со мной…»

Спустя некоторое время, построив парусную шхуну «Эмилия» (первое судно, построенное во Владивостоке), он стал добывать, перерабатывать и продавать морскую капусту в Китай. И не беда, что первая попытка обернулась неудачей. За ней последовала вторая, третья… Чтобы судно не простаивало зря, возил почту и грузы для Ольгинского поста. Фактически, это было первое торговое судно, приписанное к Владивостоку. С этого времени Семенов ежегодно совершал один - два рейса до залива Ольги, доставлял туда по контракту с военным ведомством снабженческие грузы для местного гарнизона. Попутно перевозил и пассажиров.

Уже через несколько лет добыча и продажа даров моря благодаря усилиям Семенова достигла промышленных масштабов. Как свидетельствует Н.П. МАТВЕЕВ в своей книге «Краткий исторический очерк г. Владивостока»: «..Судов, возивших из Владивостока только одну морскую капусту, в этом году (1867 ) было 17, причем этого продукта вывезено 360 000 пудов, трепангов (морских червей) 800 пудов на сумму всего 750 тысяч рублей.» Масштабы добычи и доход, полученный от продажи, впечатляют. К этому времени Семенов занимался не только морской капустой, но еще и агар-агаром, рыбным промыслом. Кстати, усилия купца были по достоинству оценены в России. В 1890 году на Всероссийской выставке рыбопромышленности в Санкт-Петербурге главной экспертной комиссией Яков Лазаревич Семенов был награжден дипломом и большой серебряной медалью.

Ни для кого не секрет, что Владивосток, в силу своего географического положения, практически был обречен на развитие торговых отношений с близлежащими соседями: Китаем, Японией, Кореей. Вот и владивостокские предприниматели конца XIX - начала XX века хорошо это понимали. И не только понимали, но и прикладывали для этого немало сил и материальных средств.

 


 

Среди них особое место занимает Михаил Григорьевич ШЕВЕЛЕВ - предприниматель, меценат, знаток и тонкий ценитель истории и культуры Китая.

Долгий и тернистый путь пришлось ему преодолеть, прежде чем стать одним из самых уважаемых людей на Дальнем Востоке. Уроженец Верхнеудинска (ныне - город Улан-Удэ), из семьи потомственных купцов. Его дед, Александр Данилович, нажил свой капитал на откупе и подрядах, был городским головой, отец также торговал и в Кяхте, и в Верхнеудинске, занимался строительными подрядами и также был городским головой. Михаил Григорьевич пошел по их стопам.

Проучившись в Николаевском и Троицком училищах, он поступил в двухгодичную школу переводчиков китайского языка. После чего отправился в Пекин, в русскую духовную миссию, продолжать свое образование. Вскоре волею случая Михаил Шевелев попал в Ханькоу - центр чайной торговли Китая и России, где поступил на работу в чайную компанию «Оборин, Токмаков и Ко» вместе со своим другом, в будущем известным купцом Алексеем Дмитриевичем СТАРЦЕВЫМ. Дела шли неплохо, и в январе 1874 года он стал совладельцем фирмы «Токмаков, Шевелев и Ко», доставлявшей чай в Россию.

Традиция чаепития стремительно распространялась в широких слоях российского общества (особым спросом чай пользовался у населения Сибири, и калмыков и татар в Европейской России). Импорт «китайской травы» развивался по нарастающей, достигнув в середине XIX в. 300 тыс. пудов. Бизнес этот был сложный, связанный с большими транспортными расходами. Выдержать жесткую конкуренцию со стороны авантюристов всех мастей было сложно. Только изобретательная и деятельная натура могла успешно противостоять любителям «чайной» наживы. Очень скоро он нашел эффективный способ поставить на место конкурентов. В 1875 году совместно с компаньонами покупает в Англии небольшой пароход «Батрак», который начинает доставлять чай из Китая в Россию морем. Но, как говорится, «как пароход назовешь, так он и поплывет». Первый опыт обернулся крахом. В 1876-1878 гг. убытки от перевозок составили 45 тысяч рублей, а судно затонуло у берегов Сахалина. Однако, руки Шевелев не опустил. Более того, ему пришла идея наладить регулярное пароходное сообщение между портами России, Кореи, Японии и Китая. Получив контракт от департаментов торговли и мануфактур Министерства финансов на перевозку своими пароходами казенных грузов, почты, военнослужащих и заключенных на льготных условиях, перебравшись во Владивосток, Шевелев, засучив рукава, взялся за дело. С 1881 года пароходами компании «Шевелев и К» стали осуществляться грузопассажирские перевозки на линиях Владивосток - Николаевск-на-Амуре, Владивосток - Шанхай - Ханькоу и др.

Легендарный историограф Владивостока Н. П. Матвеев не преминул отметить сей примечательный факт: «...Постоянное сообщение с другими портами Японского моря поддерживал пароход М.Г. Шевелева и К «Новик». Делали рейсы между окрестными пунктами залива Петра Великого «Байкал» и «Владимир», держали их Гензана, Фунзана, Нагасаки, Чжифу и Шанхая, и «Стрелок» по Татарскому проливу до Николаевска-на-Амуре. Пароходы Шевелева получали субсидию по 3 рубля за пройденную милю в южные порты». Крупнейшая на Дальнем Востоке компания просуществовала до 1899 года. Кроме того, в 1892 году совместно с купцом Александром Михайловичем СИБИРЯКОВЫМ и офицером МАКЕЕВЫМ он основал «Амурское общество пароходства и торговли» с основным капиталом в 1 миллион рублей. И все бы хорошо, если бы не серия крушений, в результате которых один за другим пошли на дно сначала пароход «Владимир», а затем и «Стрелок». В течении года, у побережья все того же злосчастного острова Сахалин…

В отличие от многих современников-предпринимателей, Михаил Григорьевич отнюдь не зацикливался на приумножении капитала, он много занимался благотворительностью, выделяя средства на образование (входил в попечительский совет Восточного института, организовывал первые мореходные классы), культуру, научные изыскания (стоял у истоков основания Общества изучения Амурского края), нужды переселенческого управления края, организацию и проведение экспедиций по поиску нефти на Сахалине. Причем и сам увлекался археологией, слыл большим знатоком истории и культуры Китая, мечтал написать книгу о легендарном Бохайском царстве, некогда существовавшем на территории Приморья.

 


 

 

Человеком очень разносторонних интересов и широких взглядов был один из самых легендарных предпринимателей Дальнего Востока - Михаил Иванович ЯНКОВСКИЙ.

Поляк по происхождению, сибиряк по закалке, дальневосточник по характеру. Родился в семье польского шляхтича Яна Янковского 24 сентября 1842 года. С юношеским пылом участвовал в польском восстании в январе 1863 года. За что и поплатился 8 годами каторги в Сибири, сокращенной вдвое, ввиду сильных обморожений. После работ на золотых приисках на притоке реки Лены Олекме, по приглашению зоолога Бенедикта ДЫБОВСКОГО, отправляется на Дальний Восток в составе небольшой научной экспедиции под патронажем Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества. Сбор ценной научной информации во время сплава по рекам Уссури и Сунгач настолько заинтересовал бывшего каторжанина, что до конца жизни он погрузился в мир науки. А занимался Янковский впоследствии многим: археологией (культура раковинных куч названа его именем), орнитологией (открыл 11 новых видов птиц) и…энтомологией. Да, да! Этот серьезный, скорее даже суровый, мужчина, с большим энтузиазмом бегал с сачком, и ловил бабочек. В дальнейшую судьбу Михаила Ивановича вмешался его величество случай. Он знакомится с ссыльным поляком ЧАКЛЕЕВСКИМ, управляющим золотым прииском на острове Аскольд неподалеку от Владивостока. Соотечественник уезжал на родину и искал себе замену, Янковский согласился на новую должность, и в 1874 году отправился во Владивосток.

Здесь, занимаясь добычей золота, ведет непримиримую борьбу с браконьерами и хунхузами (тайно, но настойчиво пытавшихся мыть золото), запрещает хищнический отстрел пятнистых оленей, в качестве эксперимента завозит на остров фазанов, которые очень быстро размножились и стали объектом охоты, страстным любителем которой был Янковский. Наведение дисциплины и порядка на прииске незамедлительно сказалось и на увеличении добычи золота. Тогда же он увлекся и метеорологией, в 1877 году на острове им была установлена станция наблюдения за погодой, результаты которого он направлял в Пулковскую обсерваторию.

В 1879 Янковскому были возвращены права дворянства, после чего вместе с другом и сподвижником Фридольфом ГЕКОМ переселяется на полуостров Сидими, где он приобретает 321 десятин земли в собственность и еще 7375 десятин берет в аренду. Здесь он основывает первую в мире плантацию женьшеня (в 1910 году его обширная плантация насчитывала 60 тысяч корней различного возраста), занимается садоводством, привезя саженцы фруктовых деревьев из Москвы, Одессы, Варшавы, Калифорнии и Канады. Первые неблагоприятные результаты, связанные с особенностями прибрежного климата, не останавливают предпринимателя. Янковский подает прошение Военному губернатору Приморской области об отводе ему 250 десятин вблизи села Никольского под сад и конюшни.

Среди необычных, весьма специфических видов деятельности Янковского необходимо упомянуть разведение пятнистых оленей. За 10 лет поголовье стада выросло с 800 до 3000 единиц. Помимо всего прочего, он очень успешно занимался коневодством. Создал первый в Приморье конный завод. За 20 лет им была выведена новая порода лошадей, специально приспособленная к Дальневосточным условиям. В очерке «Коннозаводство в Южно-Уссурийском крае» он позже напишет: «Конечно, как многие предприимчивые коммерсанты, я мог накопленный на Аскольде капитал употребить на покупку участков и постройку домов во Владивостоке, стать миллионером; но тогда не было бы выведенной многолетними генерациями моей лошади, то есть не было бы того, что ни всесильные американцы, никакой капитал - если дело не касается кроликов и голубей - не могут сделать ни за пять, ни за десять лет». Благие намерения и достижения, однако, никоим образом, не мешали Янковскому использовать своих лошадей в скачках на городском ипподроме и зарабатывать солидные деньги.

Но и это еще не все! В 1893 году он вместе с компаньонами создает во Владивостоке «Кожевенный завод Янковского и К».

При всей своей внешней интеллигентности, Михаил Иванович отличался крутым нравом, например, когда в 1897 году случилось несчастье, хунхузы напали на заимку Гека, убив его жену, работников и похитив сына, он организовал отстрел местных банд, навсегда отбив охоту у них появляться в этих местах. Янковский принимал живейшее участие в деятельности созданного в 1884 году Общества изучения Амурского края, являя собой новый тип предпринимателя. Свои наблюдения и опыт Янковский изложил в ряде научно-практических работ, в частности, в статьях «О гарантировании природных богатств от уничтожения и истощения», «Остров Аскольд» (за последнюю удостоен серебряной медали Русского Императорского географического общества). В 1884 году Военный губернатор Приморской области в представлении Генерал-губернатору Восточной Сибири об отводе Янковскому угодий писал: «…Подобные люди, как Янковский, весьма полезны для края и желательно бы привлечь таковых больше…». 

Дмитрий РЫКУНОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

Теги: Комаров  Владивосток 


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