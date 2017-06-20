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19 Июня 2017, 09:50 | Партнеры

"АмурЭкспоФорум" состоялся под девизом: "Сохранение экологии - основа устойчивого развития"

"АмурЭкспоФорум" уже 35 лет является эффективной площадкой для развития контактов деловых кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Взаимная заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений подтолкнула российскую и китайскую стороны пересмотреть формат выставочных мероприятий.

И уже в четвертый раз амурская в Благовещенске и китайская в Хэйхэ торгово-экономические ярмарки проводятся практически синхронно - с разницей в несколько дней. С прошлого года их объединяет общее название «Российско-китайская выставка приграничных городов». По договоренности сторон в этом году она проходила под девизом: «Сохранение экологии - основа устойчивого развития».

На китайском берегу Амура выставочными площадками стали Международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ и пешеходная улица. Здесь с 20 по 23 мая больше двадцати компаний из Амурской области и Республики Саха (Якутия) представляли российское бизнес-сообщество. Наши предприниматели экспонировали кондитерские изделия, ювелирные украшения, природную косметику, товары для здорового питания и т.д. - словом, все то, что ценит и с удовольствием приобретает китайский потребитель, бывая на российской стороне. В первый день работы китайской выставки состоялась церемония запуска Фестиваля российских деликатесов.

Заметными событиями деловой программы стали: круглый стол «Охрана окружающей среды в приграничных территориях России и Китая», презентация туристических проектов РФ и КНР, представление крупных инвестиционных проектов регионов России и Китая.


 

 

26-28 мая Российско-китайскую выставку приграничных городов принимал Благовещенск. «АмурЭкспоФорум-2017» разместился в здании Общественно-культурного центра и на прилегающей к нему территории. В выставке-форуме участвовали 128 экспонентов, из которых треть - новички. В их числе созданное в декабре минувшего года Агентство Амурской области по привлечению инвестиций. На его стенде были представлены основные инвестиционные площадки региона; заинтересованные лица могли получить исчерпывающую информацию о потенциале территорий опережающего развития области, о свободных земельных участках, о льготах и преференциях, предоставляемых резидентам ТОРов. Агентство презентовало новую для Приамурья отрасль - газохимическую.

На экспоместе другого новичка - компании «Глонасс Омникомм» из Санкт-Петербурга - можно было оценить датчик уровня топлива OMNICOMM и бортовой терминал OMNICOMM, предназначенные для оптимизации затрат и повышения эффективности использования автопарка.

В этом году, в соответствии с тематической задачей, к традиционным направлениям амурской выставки-форума - «БизнесЭкспо», «ПродЭкспо», «СтройЭкспо», «ТурЭкспо» и «ТехЭкспо» - добавилось новое - «ЭкоЭспо».

В его рамках были представлены инновационные энергосберегающие технологии, продукты питания, природная косметика. Компания «Экотех Амур» из Благовещенска выставила альтернативные источники энергии - солнечные панели - для нагрева теплоносителя и электрическую. Их можно использовать в жилищном и промышленном строительстве, а в сельском хозяйстве - для производства электроэнергии и обогрева помещений.

Компания «ЭкоЛайф», зарегистрированная в селе Ровном Амурской области, продемонстрировала подземные урны для общественных мест и дворовый комплекс контейнерной площадки для раздельного сбора мусора, на который сразу же нашелся и покупатель - одна из управляющих компаний г. Благовещенска.

АО «Уральская марка» из Челябинска привезла снегоболотоход «Бобр», достоинством которого являются не только комфортное управление и высокая проходимость, но и то, что благодаря резинометаллическим гусеницам он может без вреда для природы использоваться охотоведами и геологами.

Зарубежные экпозиции сформировали экспоненты из китайских провинций Хэйлунцзян и Юньнань. На их стендах предлагались и диковинный для нас напиток из конопли, и дешевые норковые шубы, и туристические услуги, и спецтехника…

«АмурЭкспоФорум» вызывает неизменный интерес не только у бизнес-кругов региона. Не секрет, что у обывателей наиболее востребован продуктовый сектор выставки. Здесь можно познакомиться с продукцией новых для Приамурья поставщиков. Многие по достоинству оценили колбасы и деликатесную продукцию ООО «Хабаровский пищевой комбинат №1», который только-только выходит на амурский рынок. Приверженцев обрела и семейная компания «Таежный мед» из Хабаровска.

Составной частью «АмурЭкспоФорумов» является деловая программа. В этом году она оказалась самой насыщенной за всю историю их проведения. Самой крупной по числу участников стала презентация торгово-экономического сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян (В2В-встречи). В ней участвовали представители 93 компаний из провинции Хэйлунцзян и более 100 российских бизнесменов. Из других наиболее значимых мероприятий отметим совещание по вопросам поддержки экспорта в ДФО, которое проходило при участии представителей АО «Российский экспортный центр», и семинар «Организация работы с предприятиями Амурской области при реализации инвестиционных проектов газовой отрасли в регионе».

Кульминацией выставочных дней стало награждение участников смотра-конкурса «Медаль Международной выставки «АмурЭкспоФорум-2017». Рассмотрев 21 заявку от 10 компаний из Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, Хабаровского края и Приморья, экспертный совет удостоил «золота» 19 экспонатов, «серебра» - двух. Наибольший «урожай» собрала компания «Ратимир» из Приморского края, получившая за свою продукцию пять «золотых» медалей.

Людмила БУЙНИЦКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

Теги: год экологии  АмурЭкспоФорум  ЭкоЛайф 


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