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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Александр Бречалов, президент "ОПОРЫ России": От разговоров нужно переходить к конкретике
- Александр Владимирович, вы уже не первый раз на Дальнем Востоке. Какое впечатление?
- У нас сегодня много говорится о Дальнем Востоке, есть вице-премьер, министерство, создаются ТОРы и корпорации, но то, что я увидел сегодня в презентации муниципалитетов в Приморье, например, пока не показывает качественных изменений. Поэтому сейчас очень важно от разговоров перейти к конкретике. Первое, чем нужно заняться, - это поддержать те предприятия, которые уже работают в регионе. Чтобы они не разочаровались, не ушли и не сокращали объемы.
- То есть, по вашему мнению, сегодня нужно переходить к активной работе, в том числе и на муниципальном уровне?
- Мы большое внимание уделяем развитию предпринимательства в муниципалитетах. Три года работы в этом направлении сподвигли нас с Андреем НИКИТИНЫМ, руководителем Агентства стратегических инициатив, представить президенту России муниципальные стандарты. У нас есть стандарты инвестиционной привлекательности региона, но, на наш взгляд, без муниципальных стандартов главную задачу по улучшению инвестиционного климата регионов нам не решить. По России уже многие муниципалитеты прошли через такой конкурс. И откровенно говоря, не более 15% из них действительно есть что показать и рассказать о собственных, уникальных подходах к развитию предпринимательства. Приморский край, к сожалению, сегодня входит в Топ-3 со знаком минус по активности муниципалитетов в сфере поддержки предпринимательства.
- А как оцениваете динамику развития бизнеса в Дальневосточном регионе?
- Мне очень сложно дать оценку. Я бы не хотел говорить по принципу обо всем и ни о чем. Я оценю настроения. Настроения больше положительные. Наверное, они в том числе исходят из позиций руководителей регионов. Если говорить о развитии предпринимательства, то здесь не только региональные усилия необходимы, но и федеральные. А из федерального центра новости не всегда положительные, штормит нас иногда: то мы страховые взносы повышаем, то мы дискутируем о налоге с продаж. Это все точно не очень положительно сказывается на предпринимательстве.
- Имеете в виду в том числе поправки в Налоговый кодекс, по которым «упрощенцев» и «вмененщиков» заставят платить налог на имущество организаций с кадастровой стоимости объектов недвижимости? По вашему мнению, что эти поправки принесут бизнесу?
- Внесенные поправки не были публично обсуждены, с ними не ознакомили предпринимательское сообщество. До сих пор Налоговый кодекс полностью освобождал от уплаты этого налога тех, кто использовал упрощенную систему налогообложения. Если поправки примут, то это приведет к дополнительным изъятиям из «кармана» малого бизнеса примерно 200 миллиардов рублей. Перемены коснутся 1,8 миллиона организаций, применяющих налоговые спецрежимы. Из них 350 тысяч малых фирм имеют в собственности здания, помещения, строения общей площадью 235 миллионов квадратных метров. Арендаторы недвижимости, в свою очередь, также вынуждены будут платить повышенную цену за помещения. Мы работаем с этим вопросом, надеемся, удастся его решить.
- Как повлияет эмбарго на развитие бизнеса? По вашему мнению, может ли это стать толчком для развития предпринимательства?
- Любые санкции - это в принципе плохо, но наши ответные санкции могут оказаться стимулирующим фактом для развития сельского хозяйства России и агропромышленного комплекса. Другой вопрос, как мы сможем воспользоваться этой ситуацией, насколько мы будем оперативны и конструктивны в принятии решений. Рабочая группа при Минсельхозе и при правительстве создана. Дело, в том числе, за бизнес-сообществами потому, что, безусловно, ситуация в целом кардинально изменилась. Необходимо принимать оперативные и очень эффективные решения, менять федеральную целевую программу, выделять средства. Но шанс, безусловно, есть, им нужно воспользоваться.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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