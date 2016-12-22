|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сергей Ларионов: Речникам на Севере работать приходится на пределе возможного
Несмотря на планомерное развитие транспортной инфраструктуры огромного региона, его благополучие и освоение во многом зависят именно от ритмичной и безотказной работы судов.
– Сегодня в составе флота ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 284 единицы общей мощностью 169 тысяч сил, дедвейтом 371 тысяча тонн. Это мелкосидящие суда для верхней Лены и малых рек, буксиры, баржи, пассажирские суда. Нам удалось сохранить транспортное ядро флота «река – море» плавания. ОАО «ЛОРП» – крупнейший судовладелец в России, и мы продолжаем приобретать флот, – рассказывает генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ. – Благодаря судам типа «река-море» (танкеры серии «Ленанефть» и сухогрузы класса «Сибирский») мы осуществляем северный завоз в Арктические районы республики, а также в близлежащие регионы, на Чукотку и на север Красноярского края.
Беспокойство руководителя вызывает старение флота – проблема, известная многим российским судоходным компаниям. Необходимо уже в настоящее время начинать проектирование судов для бесперевалочных рейсов с Лены на Колыму, Яну и Индигирку, грузоподъемностью не менее 3 000 тонн, с осадкой не более 3 метров, с соответствующим классом Регистра, считает генеральный директор ЛОРП.
– Для решения этой проблемы необходимо государственно-частное партнерство, долговременные кредиты и другие преференции, – убежден Сергей Ларионов. – Без этого замена флота на более современный так и останется в разговорах.
Помимо состояния флота, выходящего в море, тревогу генерального директора ОАО «ЛОРП» вызывает обмеление русел северных рек, отставание береговой инфраструктуры от провозной способности флота. Все это снижает эффективность работы флота по обеспечению северного завоза.
«Головная боль» Якутска – паромная переправа. Моста через Лену нет. Небольшие суда частных перевозчиков, производя погрузку автотранспорта с необорудованных берегов, создают нездоровую атмосферу в очередности погрузки, ценообразовании, нервозность в работе. Пароходство с 2012 года прочно завоевало свое место в этом бизнесе: пустили на переправу мощные баржи с толкачами, утвердили расписание, до ноября суда пароходства ходят на паромной линии по каналу, который пробивает ледокол. Понятно, что все это потребовало соответствующей технической поддержки, в том числе и на берегу.
– Кстати, для постоянного содержания подъездных путей к паромам, для выравнивания причала, чтобы машины могли нормально въезжать на аппарель, нами приобретен бульдозер Zoomlion. С началом работы бульдозера на паромной переправе мы можем оценить качество этой техники и сказать «спасибо» компании «Техсервис», – говорит Сергей Ларионов. – Когда паромная переправа по погодным условиям будет закрыта, Zoomlion переведем на песчаный карьер и на расширение подходов к Жатайскому затону, который постоянно заносит песком.
Опыт партнерского сотрудничества Ленского объединенного речного пароходства и компании «Техсервис», официального дилера китайского производителя спецтехники Zoomlion, по мнению руководства обеих компаний, оказался позитивным.
– Нам, речникам, на Севере зачастую работать приходится на пределе возможного, – размышляет генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов. – Именно поэтому ленские речники к своей работе относятся как к служению, с высочайшей ответственностью и пониманием важности возложенных на нас задач, а наши оптимистичные планы, рассчитанные на успешную работу, мы связываем с высоким профессионализмом, ответственностью своих специалистов, а также с прочными связями с деловыми партнерами на берегу.
Анна КУЗНЕЦОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.