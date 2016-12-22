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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:47 |
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МАЙНЕКС собрал профессионалов горно-геологического сообщества на просторах СНГ
Это площадка, где молодые могут заявить о себе, а завсегдатаи увидеть старых друзей, где встречаются власть и бизнес, инвесторы и предприниматели, наука и производство, отечественные и зарубежные коллеги по этому бизнесу. Способность собрать для обсуждения наболевших вопросов наиболее активную часть бизнес-сообщества в этом году наконец по достоинству оценили органы власти. Правда, для них это был скорее экзамен, чем дружеское общение, потому что было задано много неудобных вопросов.
Как никогда ранее, в этом году в московском Форуме, традиционно являющемся наиболее крупным и системообразующим среди прочих мероприятий, проводимых под этим брендом в России, ближнем и дальнем зарубежье, все ветви российской власти приняли образцово активное участие. В прошлые годы организаторы и участники Форума неоднократно отправляли приглашения и обращения в Министерство природных ресурсов и иные органы власти и управления, влияющие на бизнес-климат в этой критически важной для России сфере. Но только в этом году отклик на приглашения получился столь значимым. В работе Форума приняли участие и представители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, и руководство Роснедр в лице зам. министра МПР, руководителя Роснедр В.А. Пака и зам. руководителя Роснедр Е.А. Киселева, в режиме «круглого стола» в начале Форума ответивших на самые острые вопросы большого числа руководителей предприятий горно-геологического профиля.
Надо отметить, что, несмотря на остроту вопросов, обстановка в зале, где шло заседание «круглого стола», была чрезвычайно дружеской – все собравшиеся стороны, несмотря на формально разделявший их «стол», на самом деле весьма долгое время знакомы по совместной работе, поскольку профессиональное сообщество в этой сфере чрезвычайно плотно и немногочисленно. Благодаря такой обстановке, и результаты общения весьма удовлетворили все участвовавшие стороны, одинаково нашедшие такое общение очень конструктивным и практически полезным для себя. Это задало позитивный и конструктивный тон и всему последующему мероприятию, несмотря на то что посвящено оно было управлению горнорудными проектами в период падения цен на добываемое сырье.
Выступившие в начале Форума представители органов власти начали с воспоминаний о своем предыдущем практическом опыте в отрасли и высказали ряд интересных и практичных наблюдений и мыслей о путях реформирования отрасли. Поддержавшие этот тон представители крупных и средних компаний поделились опытом противостояния негативным переменам на сырьевых рынках, а более молодых компаний – представили новые точки роста, появляющиеся на наших глазах на карте страны вопреки последствиям мирового кризиса. Весьма интересными и полезными были выступления отечественных и зарубежных консультационных и инновационных компаний, сервисных структур и финансовых учреждений.
Больше всего вопросов касалось способов привлечения финансирования в проекты на разных стадиях в текущих условиях, а также аспектов планомерного развития проектов в быстроменяющейся обстановке. В кулуарах участники Форума интенсивно обсуждали происходящие перемены, делились планами и прогнозами. Старые знакомые нередко обменивались новыми визитками и опытом противостояния негативному воздействию последствий кризиса.
Проходившая в фойе Форума выставка, а также вечерние мероприятия в рамках Форума стали дополнительной площадкой общения участников, а заслуженные награды, врученные победителям в традиционных номинациях, отметили достижения отечественных и зарубежных компаний в работе в данном секторе промышленности России.
Форум, который в течение трех первых октябрьских дней посетило около 700 участников, вновь – в десятый раз – соберется в Москве в октябре 2014 г., а до этого его участники смогут встретиться на выставке и семинаре, проходящих при участии Дальневосточного отделения МАЙНЕКС в Хабаровске в ноябре 2013 г., в Лондоне на семинаре Клуба МАЙНЕКС в начале декабря 2013 г., в Астане на Форуме МАЙНЕКС Средняя Азия в конце марта – начале апреля 2014 г. и в Хабаровске на традиционной Конференции МАЙНЕКС ДВ в конце апреля 2014 г. Профессиональное объединение специалистов в горно-геологической сфере продолжает свою работу.
Досье: Майнекс (MINEX – от английских терминов mining – добыча полезных ископаемых и exploration – геологоразведка) – крупнейший на территории постсоветского пространства интернациональный профессиональный форум, регулярно проводящий мероприятия под этим брендом в ряде городов России и зарубежья и объединяющий профессионалов различных дисциплин, от геологов и горняков до металлургов, строителей, экологов, юристов и финансистов, вовлеченных в освоение сырьевой базы твердых полезных ископаемых на территории стран бывшего Советского Союза.
Анонсы мероприятий, проводимых в рамках Форума МАЙНЕКС, а также материалы по итогам проведения таких мероприятий можно увидеть на сайте Форума www.minexforum.com.
Марина ГРИГОРЬЕВА, зам. председателя оргкомитета МАЙНЕКС ДВ.
журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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