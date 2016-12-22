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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Игорь ЗУГА, член Совета Федерации от Омской области: Новой экономике требуются "новые" инженеры
У нас в стране уже давно и упорно говорят о необходимости масштабной модернизации экономики. Однако эти благие намерения трудно воплотить в жизнь, особенно при этом не предпринимая действительно необходимых и действенных шагов.
К примеру, понятно, что модернизацию можно провести лишь с развитым научно-техническим потенциалом, с инженерами нового типа, способными реализовать самые современные идеи. Поэтому нужно говорить о кардинальном повышении уровня образования, подготовки современных кадров. И если мы хотим развивать нечто новое, надо добиваться изменений в законодательстве, расставлять приоритеты.
Президент РФ Владимир ПУТИН в декабрьском послании Федеральному Собранию сконцентрировал внимание на резком ужесточении конкуренции за интеллектуальные ресурсы. В условиях ускоренного технологического развития необходимо сделать упор на инвестиции в человеческий капитал, научные и инженерные кадры нового поколения. Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов для технических отраслей должна стать приоритетом высшей школы.
На наш взгляд, в России необходимо принять Федеральный закон «Об инженерном деле». По поручению губернатора Омской области, мы разработали проект такого документа, и, надо сказать, мои коллеги в Совете Федерации активно поддерживают эту идею.
У инженерной сферы и инжиниринга есть все шансы стать индустриальной платформой экономики России. А создание инжиниринговых центров представляется недостающим звеном в региональной, межрегиональной и российской политике, позволяющим обеспечить глобальную конкурентоспособность отечественной продукции. Высокотехнологичные инжиниринговые центры способны, на наш взгляд, стать ядром формирования отраслевой науки и подготовки инженерных кадров, в которых будут гармонично сочетаться регулярное выполнение НИОКР и совершенствование технологических компетенций.
Современная экономика предъявляет спрос на все более качественных профессионалов. Для этого необходим комплекс мероприятий, инициатив, проектов, стратегий как на федеральном, так и на региональном уровне. Особую актуальность этот вопрос приобретает в связи со вступлением России в ВТО. При этом отсутствие в стране стратегии прогнозирования спроса на квалификации создает реальную угрозу недостаточного обеспечения необходимыми кадрами отечественной промышленности, особенно в высокотехнологичных отраслях.
В основе такой стратегии, на наш взгляд, должна быть система поддержки лидеров, способных осуществлять конкретные проекты. Готовить лидеров на уровне вузов мне представляется недостаточным. России нужна программа подготовки кадров мирового уровня для ключевых отраслей экономики. Одновременно необходимо обеспечить перевод образования из объекта постоянных безвозвратных инвестиций со стороны государства в систему, которая является источником доходов для бюджета и вносит реальный вклад в ВВП.
Одним из стимулов к усилению сотрудничества образовательных учреждений и предприятий промышленности может стать развитие производственных кластеров. В Омске такая работа ведется с вузами и учебными заведениями среднего профобразования. Создан центр подготовки специалистов для высокотехнологических производств нефтехимического комплекса региона. Производственные кластеры - весьма эффективная модель, которую можно использовать по всей стране. И, на мой взгляд, очень правильно, что дальневосточники также идут по этому пути.
В Омской области сконцентрирован уникальный потенциал инженеров-проектировщиков, с работой которых знакомы многие дальневосточные компании. Мы провели первый и второй съезд инженеров Сибири и готовы выступить экспериментальной площадкой для создания данного центра, в основе которого - формирование крепкого сообщества специалистов и развитие стандартов качества.
Проведение в Комсомольске-на-Амуре, промышленной столице Дальнего Востока, инженерного конгресса - хороший знак того, что мы с вами формируем общее понимание значимости инженерных кадров для развития экономики России и консолидации усилий для внедрения новейших промышленных технологий. Всем нам важно, чтобы при формировании промышленной политики страны был услышан и голос регионов.
Мы понимаем, что темп технологического развития в мире ускоряется. И Россия включена в этот процесс. Единственная возможность победить в ней - сделать упор на человеческие ресурсы, инженерные кадры нового типа, которые дадут толчок развитию регионов.
Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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