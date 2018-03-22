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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 16:22 |
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Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит
Камчатка для него - не просто география и открытая карта, где многое, в том числе, исхожено ногами, это - прежде всего люди: понятные, давно знакомые и очень разные. Очевидно, что это накладывает особый отпечаток на взаимоотношения с населением, с бизнесом. Тут вообще многие друг друга знают и признают особый камчатский дух, или духовность, если хотите.
- Камчатка - особенная, - говорит Владимир Иванович, - я нигде больше не испытываю такого душевного подъема, как здесь, нигде нет такого воздуха и такой красоты. Дальний Восток всегда жил духом романтизма, и он еще долго будет оставаться у нас на Камчатке.
По словам Владимир Илюхина, разделять эмоции не получается: уже давно работа стала жизнью, а жизнь - работой. Менеджер, политик, лоббист интересов территории, человек, который должен уважать каждого ее жителя и быть ответственным за его благополучие - это все необходимые качества для руководителя края. А еще, по мнению Владимира Ивановича, важно опираться на народную мудрость, ведь все, что сегодня происходит, когда-то в том или ином виде уже было. Нужно постоянно учиться, делать выводы из ситуаций и ошибок. Это и есть жизненный опыт, без которого не обойтись руководителю территории.
«Дальневосточный капитал» разговаривал с Владимиром Илюхиным о планах развития Камчатки.
Эффект «Три Д»
- Владимир Иванович, министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА отметил на пресс-конференции, что для Камчатки пришло время, когда начинаешь видеть результат. Вы чувствуете это?
- Дело скорее не во временной точке, а в том длительном процессе перемен, которые нельзя остановить. Мы просто обязаны двигаться вперед, и для этого сегодня по инициативе президента России, который объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на ближайший век, созданы новые механизмы хозяйствования, бизнесу предоставлены значительные преференции. Теперь важнейшая задача - создать на полуострове комфортные условия, чтобы люди, особенно молодежь, не уезжали в поисках лучшего, чтобы они здесь чувствовали себя защищенными и видели перспективы для себя и своих детей.
Не секрет, и Камчатка тут не исключение, что на северо-востоке России за годы накопилось много проблем, которые надо было решать. И мы работали над этим и вчера, и пять лет назад; что-то получалось, что-то - нет. Исходя из возможностей, мы расставляли приоритеты и старались их держаться. Несколько лет назад перед правительством края была поставлена задача «Три Д: дети, дома, дороги», на решение которой мы, можно сказать, точечно направляли все возможные ресурсы.
Результаты этих усилий сегодня уже легко увидеть. На Камчатке появились сотни километров новых асфальтированных дорог, асфальт появляется в районных центрах, где его никогда не было - это Эссо, Анавгай, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, частично - в Мильково. Сегодня с программой благоустройства мы идем в северные поселки (уже добрались до Соболево) и останавливаться не намерены.
У нас работают программы по строительству жилья, они поддержаны федеральным центром. В Петропавловске выросли целые микрорайоны современных домов, для Камчатки это невиданный размах строительства.
И особенно важная для меня тема - дети. За семь лет мы построили шесть новых детских садов, реконструировали два детских сада в Петропавловске-Камчатском. В этом году начнем строительство двух садиков в Оссоре и Тиличиках. У нас у первых появились частные сады, которые получают бюджетные субсидии. В результате Камчатка одной из первых в РФ решила проблему с местами для детей от трех до семи лет. Сейчас акцент правительства края сделан на ясельном возрасте. Я уверен, что мы решим эту задачу в короткие сроки.
Вообще в этой теме у нас есть поводы для гордости: в прошлом году мы построили и сдали детскую библиотеку, которой у нас никогда не было. А сейчас строим лучший за Уралом кукольный театр. Когда мы обсуждали этот объект с депутатами, было высказано немало сомнений: «Хватит ли на него денег?». Но было решено начинать стройку и понемногу в нее вкладываться самим, чтобы можно было рассчитывать на софинансирование из федерального бюджета. Сейчас Камчатский край с этим объектом на «листе ожидания» в Минфине; уверен, что наш проект будет поддержан. Собственно, такая же история была с финансированием строительства новой краевой больницы, которую мы несколько лет «тянули» сами, а сейчас получим на нее 4,2 млрд рублей федеральных денег.
В Петропавловске-Камчатском построен современный загс. Мы понимали, что люди, которые начинают здесь строить жизнь, обязательно должны фиксировать этот важный факт в красивом здании. Я вышел с инициативой, чтобы каждая семья, которая зарегистрируется в новом загсе, посадила на площадке рядом с ним дерево. И я думаю, что лет через десять здесь уже будет красивый парк.
Вообще, если честно сказать, меня очень тревожит статистика последних лет: если в 1986 году средний возраст жителей Камчатки составлял 28 лет, сегодня он уже за 40. И это очень тревожный показатель - территория не должна стареть. Значит, нам нужно сделать все, чтобы с Камчатки не уезжала молодежь.
- Но у вас есть повод и порадоваться. Та же статистика свидетельствует о том, что впервые за последние 17 лет Камчатка получила положительный демографический результат…
- Да, мы стали прирастать… пусть немного, всего на 543 человека за последний год, но это такой важный рубеж! Еще один значимый показатель - с 2015 года у нас рождаемость стала превышать смертность. Значит, мы на правильном пути, и тот комплекс социальных мер, которые мы претворяли в жизнь, ее немного изменил в лучшую сторону. Хотя, наверное, в этой теме у меня найдется и немало скептически настроенных оппонентов…
Я готов принимать разные мнения, но в том, что в крае сегодня появилась стабильность (пусть не светлое будущее наступило, а всего лишь стабильность), я уверен. Такая же уверенность есть у людей. Это особенно чувствуют жители Корякии, в которой я, кстати, тоже проработал пять лет и хорошо знаю, как жила автономия, сколько там было проблем.
В поисках газа и угля
- Владимир Иванович, не придется ли Камчатке менять планы развития, если не будут найдены решения в энергетической сфере? Насколько известно, сегодня запасы добываемого на полуострове газа падают. Что по этому поводу предпринимает «Газпром», будет ли он активно искать газ на шельфе полуострова?
- В ближайшее время на шельф газовики, похоже, не придут. В настоящий момент идет серьезная дискуссия между «Газпромом» и Министерством природных ресурсов РФ, но рассуждать по этому поводу, наверное, не наша задача. Нам главное, чтобы в нашей системе был газ, а откуда - с наших месторождений или с шельфа, а может быть и привезенный СПГ, это уже другой вопрос.
Нас газовая проблема, действительно, начинает подпирать. В эту зиму мы вынуждены были даже одну из ТЭЦ перевести на мазут. Это то, от чего мы уходили.
Мы ищем различные варианты решения энергетических проблем в самом населенном центральном узле. Я уже в течение пяти лет продвигаю проект строительства гидроэлектростанций на реке Жупанова, которая находится в нескольких десятках километров от краевого центра. Это может стать альтернативой газовой генерации. Но проект очень дорогой, и пока мы только ведем наблюдения на реке, набираем материал для того, чтобы он в будущем лег в основу работ, связанных с проектированием этой станции.
Я надеюсь, что решить проблему поможет проект, который мы сейчас обсуждаем с НОВАТЭКом. При строительстве терминала для перегрузки СПГ с Ямала азиатским покупателям мы можем рассчитывать примерно на 1 млн кубометров так называемого отпарного газа. Для этого тоже нужно создавать необходимую инфраструктуру, но это вопрос в принципе решаемый.
Ситуация динамичная, но мы не чувствуем себя «загнанными в угол», видим решение проблем, пытаемся обосновать их с экономической точки зрения.
Вы знаете о том, что Камчатка попала в число регионов, где энерготарифы выровнены до общероссийских. И это уже дает свои результаты. Но здесь тоже есть куда двигаться, мы бы хотели, чтобы снижение тарифов в буду-щем коснулось и населения, а также локальных сетей, в которых работают несколько крупных промышленных предприятий края. В частности, горные предприятия, которые вынуждены строить свою дизельную генерацию, что существенно увеличивает себестоимость добычи.
- Тогда уже проясните и вопрос с разработкой Крутогоровского каменноугольного месторождения. Сколько лет пройдет, прежде чем камчатский уголь станет экспортным товаром?
- Безусловно, это зависит от инвестора. Tata Pоwer в декабре получила лицензию, открыла офис на Камчатке и уже работает над проектом. Точные сроки начала работ на самом месторождении обозначены в лицензионном соглашении. Но есть целый комплекс проблем, которые необходимо решить. Если организация самой добычи не представляет сложности, то с точки зрения доставки угля - это тяжелый проект, именно поэтому это хорошее объемное месторождение и не разрабатывалось в предыдущие годы. Западное побережье, которое выходит к Охотскому морю, - очень сложное в части строительства инженерных объектов. У нас вообще на протяжении всего западного побережья нет ни одного причального сооружения, потому что отливы здесь доходят до полукилометра.
Эта проблема обсуждается, есть поручение Минтрансу России, Росморфлоту, чтобы они предложили свое решение. Там плечо до моря - порядка 80 км, инвестору предстоит выбрать: будет это железная дорога или автомобильная, затем - складирование на берегу и строительство эстакады для погрузки на суда. Кстати, в том районе уже есть часть дороги до Шануча, но дальше идет перевал. Инженеры работают, и мы будем поддерживать инвесторов, какой бы путь для реализации проекта они ни избрали.
В этом случае, так же как и с НОВАТЭКом, мы надеемся получить свою долю угля для отопления центральной Камчатки. Кстати, Крутогоровский уголь тоже может существенно повлиять на тарифы.
Маркер для инвестора
- Владимир Иванович, то, что на Камчатку со своими бизнес-интересами планируют зайти два крупнейших инвестора: российский НОВАТЭК и индийская Tata Power, можно считать своеобразным маркером для остальных инвесторов?
- Я это так не рассматриваю. У нас до этого долгие годы работала компания «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, к примеру. На Камчатке много своих крупных компаний: «Океанрыбфлот», «Акрос» и другие, некоторые уже по 50-70 лет в рыбной отрасли. Поэтому мировой бренд важен, но не это главное.
- А что главное, чтобы бизнесу было хорошо?
- Не бывает абсолютно идеальной ситуации. Есть разные люди и разные компании, кто-то более успешен, кто-то все время чем-то недоволен, особенно из начинающих. Это, считаю, нормально. Я уже говорил вам, что сам начинал заниматься бизнесом еще в советские времена, и многое, о чем сегодня говорят предприниматели, я знаю не понаслышке. Бизнес всегда будет говорить, что его притесняют, а власть - что недостаточно контролирует бизнес. Чтобы найти золотую середину, нужно, чтобы одни оставили в покое других. Вот и все.
На Камчатке, что бы про нас ни говорили, мы очень много сделали в плане улучшения деловой среды. У нас больше 19 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы стремимся поддерживать предпринимателей, особенно начинающих, даже если они создают два-три рабочих места.
Есть проблемы с так называемыми административными барьерами, с проверками, которые, как кажется бизнесу, излишни. Основные вопросы - к федеральным службам. Но в каждом случае нужно разбираться: они выполняют поставленные задачи, значит нужно на федеральном же уровне оценить, насколько они оправданны. Взаимоотношения между властью и бизнесом всегда будут сложными: чем больше свободы, тем лучше бизнесу. Но и ответственность бизнеса должны быть - не все белые и пушистые, и исполняют законы. Мы на пути к тому, чтобы этот баланс найти.
Налоги: трезвый расчет
- Что у вас происходит с бюджетом? Большое количество компаний получили статус резидентов ТОР и СПВ, но их проекты - в будущем, а бюджет уже сегодня должен получать налоги…
- Честно скажу, когда мы начинали работать с режимами ТОР и СПВ, то до конца не понимали, во что это может для нас вылиться. Сейчас понимаем: есть преференции, которые реально работают, это инициировало инвестиционную активность в крае. Может показаться, что льготы и преференции - это оборотная сторона медали, и бюджеты могут чего-то недополучить. Но скажу честно, мы в плане новых режимов никогда не рассчитывали на очень быстрый результат. Если ребенку нужно 9 месяцев, чтобы родиться, то производство, которое сегодня создается, может дать результат через два-три года. Из этого и надо исходить.
При этом за последние годы мы фактически удвоили долю собственных доходов в бюджете края. Что этому способствовало? Во-первых, более эффективным стало налоговое администрирование. Во-вторых, в крае на полную мощность заработал рыбохозяйственный комплекс.
Раньше была практика, когда компании работали на себя, вели перегруз в море, сегодня созданы такие условия, что им гораздо выгоднее работать прозрачно. Важный итог за последние годы - рыбаки вложили в береговую переработку 23 млрд рублей. Это рабочие места и налоги. Камчатка держит лидерство в отрасли: в 2017 году наши рыбаки добыли рекордные 1 млн 200 тысяч тонн. Рекордный улов и по лососю - 253 тысяч тонн. Поэтому только рыбопромышленный комплекс заплатил порядка 1,5 млрд рублей налогов.
В-третьих, ежегодно на 12-15% прирастает горнопромышленный сектор. Сегодня он занимает порядка 15% в экономике края. На полуострове уже работают три современных ГОКа. В прошлом году золотодобывающие компании взяли 6,5 тонн драгоценного металла, к 2022 году планируем выйти на 10-12 тонн.
Я горжусь тем, что эта отрасль начала так бурно развиваться в последние годы. К рудному золоту на Камчатке долгое время боялись приступать, опасаясь нарушить хрупкую камчатскую природу, нанести ей непоправимый ущерб. Но мы смогли пройти по этому лезвию: в отрасли не было ни одной более - менее серьезной аварии. Компании крайне ответственно относятся к вопросам экологии.
Добавлю к этому, что в Камчатском крае один из наиболее «чистых» бюджетов, край не закредитован, у нас нет большого внешнего долга, и это позволяет выполнять все социальные обязательства, распределять средства так, чтобы могли развиваться муниципалитеты. А главное - мы уже можем думать об экономике развития. Хотя, конечно, и нерешенных проблем пока достаточно, и денег всегда не будет хватать, и желаний в разы увеличить расходы, связанные с развитием экономики, много. Пока мы нашли определенный баланс, и стараемся не нарушать его, сохраняя социальную направленность бюджета.
Фото Виктора Гуменюка.
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