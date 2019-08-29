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24 Сентября 2019, 18:00 | Персона |

Дарина Дегавцова: Бизнес - это возможность показать все, что есть в тебе хорошего

Бизнесвумен с Камчатки о силе личного бренда, эго и своем голубом океане

Дарина Дегавцова - сооснователь первого спортивного кроссфит клуба на Камчатке «CrossBox». Разработчик, создатель и нутрициолог онлайн-школы правильного питания «Zawod». «CrossBox» открыл свои двери весной 2014 года. Клуб предлагает посетителям занятия по системе Кроссфит - функциональные высокоинтенсивные тренировки, в основу которых включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт и других видов спорта.

 


 

О личном бренде

- У тебя почти 5 тысяч подписчиков в Инстаграме. Что тебе дала социальная сеть как личности и как предпринимателю?

- Очень много. Инстаграм, как инструмент личной прокачки, помогает убрать блоки и стеснение. Я не боюсь выступать на большую аудиторию, легко и четко говорю на камеру, привыкла видеть и принимать разную реакцию людей на свои высказывания. Пару лет назад истории в приложении записывались только 15 секунд. Благодаря этому ограничению я научилась говорить быстро и по делу. Любой предприниматель понимает, насколько это важный навык.

Социальные сети - прекрасный тренажер для работы над собой. Я научилась правильно реагировать на негатив. В какой-то степени, обрела популярность, не без этого. Личный бренд сильно привязан к залу, это прекрасно работает вместе. Ведь часто люди идут к тренеру, а не просто позаниматься в приятном месте. В свою очередь, в аккаунте «CrossBox» мы показываем внутреннюю кухню, формируем лояльность клиентов. Одним словом, это помогает комфортно коммуницировать с клиентами.

- Если бы не сила личного бренда, спортивный клуб «CrossBox» так выстрелил бы?

- Зал раскачался без личного бренда в сети. Он начался с нас и нашего общения. В дальневосточных регионах многое завязано на личных знакомствах. В городе Максима (совладелец спортивного клуба и супруг Дарины Дегавцовой - прим. автора) знают как надежного, открытого и доброжелательного человека. Я постоянно работала с людьми, поэтому у меня много контактов. Первое время в «CrossBox» ходили только наши друзья и знакомые. Уже потом мы подключили Инстаграм как инструмент продвижения. Спустя время я начала развивать личный бренд.

- Поделись методами, которые помогли тебе работать над личным брендом?

- Во-первых, нужно много заниматься собой. Заниматься своей внешностью. Красивые люди привлекают внимание - простая психология. И, конечно, развивать личностные качества. Должна быть гармония между тем, что снаружи и тем, что внутри.

Во-вторых, интересен тот, кто развивается. У каждого из нас есть минусы. Но тот, кто не боится говорить о них и трансформируется, вызывает больше доверия, чем тот, кто пытается быть удобным и хорошим для всех. Фальшивая правильность меня отталкивает. Мне кажется, важнее признавать свои ошибки и показывать работу над ними.

В-третьих, отвечать за свои слова. Сказал - сделал! Не можешь держать слово? Вообще ничего не говори.

И, конечно, просто быть собой.

- Каждому ли предпринимателю нужно развивать личный бренд через социальные сети?

- Социальные сети - прикольная игрушка, но я бы уже пошла по-другому пути. Мне кажется, сейчас стоит выходить в оффлайн. Вот мы с тобой лично разговариваем - это более качественная коммуникация. Но потом, когда мы разойдемся, с моими взглядами тебе проще познакомится через Инстаграм. Онлайн и оффлайн хорошо работают вкупе. Профиль - это витрина, которую можно «вылизать» до идеала. А что стоит за ней, можно узнать только при реальном контакте.

Личная коммуникация - вот что нужно прокачивать предпринимателю сегодня. Ходить на мероприятия, знакомиться с теми, кто сильнее тебя, тусоваться в их компании. При этом, я слабо верю в нетворкинг на площадках. Как правило, глубокие беседы получаются после основного мероприятия. В такие моменты спикеры раскрываются и выдают такие фишки, о которых ты не узнаешь нигде.

Об ошибках

- Ты проводишь персональные тренировки, а это очень тесный контакт с клиентом. На каких принципах основана твоя работа в этой плоскости?

- На принципе осторожности, скорее. Персональный тренинг - очень филигранная работа. Перед тем как решать поставленную задачу, я сначала разговариваю с человеком, чтобы понять, насколько он готов вкладываться. Если я чувствую, что у него сформировалось намерение, и он действительно хочет работать, - мы работаем. Если человек не готов, я отхожу в сторону. Все просто. Если он не хочет готовить сам себе еду, скидывать отчеты каждый день, не нужно к нему лезть. Я просто даю человеку то, что он купил, и не вмешиваюсь. Тот, кто хочет чего-то большего, всегда об этом скажет. Если человек не готов, лучшее что я могу для него сделать - оставить его в покое, вместо того, чтобы постоянно тыкать палкой туда, где у него болит. Я сторонник такого подхода.

- Предполагаю, эти принципы, и многие другие, выработались благодаря череде ошибок? Расскажи, какие ошибки привели тебя к результату, который ты имеешь сейчас?

- Да, верно. Все ошибки, на которых я училась, так или иначе связаны с людьми.

Главная ошибка - не договориться с командой или партнерами на берегу. Да, нужно обсудить, как делить прибыль, но важнее проговорить ситуацию расставания и раздела долгов. Как брачный договор. Это не самый приятный разговор, но сейчас без этого я не начну дело.

Мы с Максимом наступали на эти грабли дважды. Начинали работу с новым партнером и рассчитывали на взаимное дружеское отношение, но когда дело доходило до принятия серьезных решений, партнер не хотел идти на компромисс, и мы постоянно ссорились.

С одним партнером мы смогли наладить контакт, благодаря совместному труду над проектом. Здесь как в тренерской работе - должно быть желание взаимодействия.

В целом, не обязательно дружить с тем, с кем ведешь бизнес, но все должно быть на равных - прибыль, долги, ответственность. Признаюсь, я такой партнер, который возьмет на себя немного больше, чем нужно. Так мне перед собой не стыдно. Мне важно понимать, что я заслужила свою часть. Мне кажется, лучше делать чуть больше, чем от тебя ожидают.

- Брать на себя больше - это про личную ответственность или про эго и страх делегировать?

- Здесь я имею в виду личную ответственность, но тема эго тоже не обошла меня стороной. Со временем я пришла к пониманию, что выпячивать свои достоинства нет никакого смысла. Члены команды сами должны их видеть и ценить. Сейчас мне приятнее, что ребята, которые работают в нашем клубе, гордятся собой и тем, что они здесь реализуются.

Дополняя тему ошибок, я много делала неправильно в сфере работы с персоналом: начиная от собеседования и заканчивая расставанием. Сейчас уже выстроилась рабочая система, которая приносит результат. Например, с администратором мы всегда общаемся на «вы», даже если сотрудник моложе меня. Это уважение и дистанция. При таком подходе он понимает, что работа стоит на первом плане. Это не исключает человеческих отношений и даже дружбы, но работа - в приоритете.

При этом я безмерно горжусь своей командой. Благодаря их труду наш спортивный клуб пользуется такой популярностью.

 


 

О зерне руководителя

- Ты всегда обладала качествами руководителя или обрела их со временем?

- Мне кажется, что с темпераментом руководителя рождаются. Хотя бы с зернышком, которое можно прорастить. Есть гениальные исполнители, которым нельзя занимать руководящие должности. Каждый должен быть на своем месте.

Есть разные направления, где можно реализоваться как руководитель. Кто-то силен в системе и иерархии, кто-то - в продажах, кто-то - в мотивации. Главное - руководящее зерно. При этом нужно отдавать себе отчет, что руководители - немножко эксцентричные люди. Из них что-то прет, но они не всегда это могут контролировать и часто не все доводят до конца. Для этого и нужны исполнители.

- Есть мнение, что в России неправильно ведут бизнес, потому что каждый основатель компании становится ее руководителем, вместо того чтобы нанять специалиста с опытом руководящей должности, а самому заняться, например, стратегией. Согласна ли ты с этим?

- Бывает и так, что лучше нанять стратега. Например, мне не хватает стратегии. А можно не заниматься ни тем, ни другим, а быть в процессах, которые приносят удовольствие. Тот же Билл Гейтс - он любит копаться в компьютерах, но у него сильный топ-менеджмент, который привел компанию к успеху. Руководитель - человек, который решит любую проблему. Он может все. Здесь еще тонкий момент - нужно чувствовать, на своем ты месте или нет. Я чувствую, что я - на своем. Но я также знаю, что я вырасту и возьмусь за что-то другое. Это нормально.

- Как ты считаешь, Камчатка - регион, открытый для бизнеса?

- Да, но есть внешняя причина, из-за которой малый бизнес здесь быстро упирается в потолок. Я долго думала, как на нее повлиять, но поняла, что ничего не могу сделать, и смирилась. Численность населения и узкая воронка продаж на выходе - то, с чем здесь сталкиваются абсолютно все. Камчатка - классный регион для малого предпринимательства, новых и свежих проектов. Здесь многое можно воплотить, но спустя время каждый упрется в этот показатель.

Один из вариантов решения - выход на регионы. На это я уже могу влиять. Другие внешние трудности - не больше, чем установки в голове. Либо ты обвиняешь обстоятельства, либо работаешь над своими блоками. Потому что все эти «сложно и дорого открываться», «все отберут» - это про установки. Если ты так думаешь, так и будет. Сиди на месте и ничего не делай. Предпринимательство - это риск. Это не про стабильный доход и график работы. Ты пашешь больше, чем остальные. И тебя либо прет от этого, либо не стоит даже соваться.

Я - за кайф от процесса во всем. Тренировки, питание, дело. Я уже не верю в цели. Они работают на старте. Потом, если не получаешь кайф от процесса, для тебя все - трудности. И ты беспринципно идешь к целям, и тебе некогда соблюдать свой внутренний комфорт и щупать баланс. Все силы уходят на достижение внешней цели, а потом ты выгораешь.

 


 

Об адаптации

- Ты сказала, что предпринимательство - это постоянный риск. При этом, нужно заботиться о внутреннем комфорте. Разве это не противоречие?

- Это, скорее, разговор про периоды. Процесс - не прямая линия, которая ведет к цели. Всегда есть подъемы и спады. Анализируя свою деятельность, нужно правильно понять, где ты находишься. Когда я на подъеме, я понимаю - надо пахать, потом будет спад. Вот сейчас у меня спад, и я спокойна в этом состоянии. Дно и дно, пусть будет. Человек не может быть все время на пике. Кроме того, это не всегда ресурсное состояние, ведь окрыляющий успех расслабляет. Я не сильно люблю такие моменты. Мы развиваемся только когда мы на дне, потому что хотим побыстрее оттуда выбраться. Прокачиваемся, вытаскиваем из себя новые силы. Одним словом, все изменчиво, мы изменчивы, и нужно уметь адаптироваться.

- Как вы адаптируете свой спортивный бизнес под новые тренды в фитнесе? Сейчас все говорят про здоровье, минимальные нагрузки, удовольствие от процесса. Как вы подстроились под эту волну?

- Да, раньше был тренд на жесткий кач, в том числе в кроссфите. Чем больше поднял штангу, тем ты круче. Если у тебя нет рвотных позывов после подхода, значит, ты халтуришь. В зале появилось много атлетов. Эта категория несет в себе много травм, потому что ребята работают на износ. Проблема в том, что обычные люди смотрели на них, как на пример, и тоже травмировались.

В 2017 году у нас начался спад по посещениям. Мы поняли, что пора переориентироваться. Так, мы взяли за основу всех тренировочных процессов здоровье и кайф от процесса. Нет цели помочь человеку сбросить лишний вес или набрать мышечную массу. Цель - сделать так, чтобы ему хотелось заниматься спортом постоянно, чтобы он не мог без этого жить. Мы просто переформировали группы по трем уровням: базовый, средний и продвинутый. Теперь в клубе практически нет атлетов, но много обычных людей. Я анализировала статистику продаж и посещений. В 2018 году у нас был спад. Когда мы начали менять стратегию, начался подъем. Сейчас - максимальный рост. Этим летом процент вернувшихся в зал после отпуска в первую неделю сильно выше, чем в прошлый год. Я думаю, что это связано с переорганизацией. Не скажу, что мы следили за внешними трендами, мы их прочувствовали внутри клуба и вовремя сменили курс.

- Вы действительно добились успеха здесь. Почему остаетесь на Камчатке, а не двигаетесь дальше?

- Правильно и красиво было бы ответить, что это любовь к малой Родине, но нет. Это некая форма страха. Здесь ты уже кто-то. А там - никто, и нужно начинать с нуля. Всем наплевать, что ты сделал на другом конце страны. Кроме того, мы смотрим тенденцию по России - залы закрываются. И только на Камчатке и в Находке - уверенный рост. Я связываю это с тем, что у нас мало развлечений, и поэтому клуб пользуется такой популярностью. Опять же, это стало возможным благодаря формату. У нас больше души, акценты на здоровье и удовольствие, фан и общение. Если этого не дать в другом месте - оно не взлетит. Смысл тогда ехать? С другой формой бизнеса выходить - вопрос. У нас есть и второй проект - онлайн-школа «Zawod». С ней можно уверенно выходить на федеральный уровень.

- Ты не боишься идти в этот кровавый океан инфобизнеса? Конкурировать и выделяться в нем - невероятно сложно.

- Вот здесь все держится только на личном бренде. Всевозможных марафонов - огромное количество, но тех, кто хочет заниматься своим питанием и тренировками, меньше не становится. Как правило, люди идут только к проверенному тренеру или по рекомендации. Как к врачу.

 


 

О пользе

- А тебе никогда не хотелось сделать что-то новое? Инновационное? Найти свой голубой океан?

- Каждый день хочется, но я себя сдерживаю. Предприниматели поймут. Это чувство, когда ты что-то реализовал, и кажется, что море по колено. Ты можешь все! А самое интересное, вдруг ты видишь недостатки в каждой нише и понимаешь, что можешь в каждую нишу залезть и создать свой голубой океан. Но то, что ты это видишь, не значит, что ты должен туда плыть. У тебя - свое дело, и первый успех не значит, что дальше будет просто.

- Есть ли у тебя идея жизни, к которой ты идешь? Что-то, после чего ты почувствуешь, что реализовала себя на 100%?

- Я хочу создать медицинский реабилитационный центр для детей с проблемой ожирения, где ребенок проходит полное обследование, а после с ним работает психолог, нутрициолог, тренер. Врачи работают и с родителями, находят причины проблемы в семье. Одним словом, это должен быть комплексный центр с инфраструктурой. Не многие отдают себе отчет, к чему приводят их собственные привычки, как они влияют на окружающих и на самых близких людей. У меня это болит, а значит это надо решать.

Для меня бизнес - это про пользу, про то, как ты можешь трансформировать свою любовь через дело и отдать ее людям. Таких примеров много. Когда ты приходишь в какое-нибудь место и тебе приятно, потому что для тебя сделали больше, чем ты ожидаешь. Например, положили конфетку к чаю или запомнили твой заказ. Это мелочь, но она клевая. Бизнес - это возможность показать все, что есть в тебе хорошего. Кроме того, делать хорошо - выгодно, ведь люди голосуют рублем.  

Яна ГАПОНЮК

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: Дарина Дегавцова  crossbox 


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