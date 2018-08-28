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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:12 |
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Во Владивостоке на премии "Бизнес-Успех" выявили лучших предпринимателей Дальнего Востока
2 июня во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса состоялись Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех». Эксперты определили самых перспективных предпринимателей Дальневосточного федерального округа, а также лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства.
Форум «Территория бизнеса – территория жизни» вот уже шестой год проводится по всем регионам страны в поисках лучших примеров развития бизнеса. Владивосток во второй раз собирает вместе предпринимателей, финансистов, банкиров, журналистов, представителей власти и общественных организаций для обсуждения и решения накопившихся проблем развития малого и среднего бизнеса всего федерального округа. Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал значимость проводимого форума, а в особенности - участия в нем муниципалитетов: «Очень правильная традиция сложилась на наших форумах – к нам приезжают муниципальные чиновники. Необходимо стимулирование муниципалитетов к развитию предпринимательства. В частности, важно изменить межбюджетные отношения – муниципалитеты должны получать прямую выгоду от результатов усилий, направленных на развитие МСП на своей территории».
Одна из главных задач Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» - это предоставление площадки для конструктивного диалога между предпринимателями и представителями власти. Именно для этого во Владивостоке состоялась Общественная приемная «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры». На этой сессии все желающие задали представителям власти те вопросы о предпринимательстве в регионе, которые давно накопились.
В течение дня также прошли тематические сессии и круглые столы. Для представителей муниципальных администраций состоялся отдельный мастер-класс «Федеральные инструменты поддержки предпринимательства. Возможности контрактной системы в сфере муниципальных закупок». Мария Щербаткина, исполнительный вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», сопредседатель Комитета по развитию женского предпринимательства, провела круглый стол «Женское предпринимательство - новые возможности для роста экономики». Под модераторством Бориса Игошина, директора по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР», прошел круглый стол «Пять практических шагов для вывода товара на рынки АТР». А Сергей Сидоренко, руководитель представительства компании Softline в г. Владивосток, представил участникам круглый стол «Сеть для реального сектора: как интернет и технологии меняют бизнес». На площадке «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ» состоялась сессия «Традиционные российские ценности в предпринимательстве: история и современность». Андрей Косолапов, венчурный партнер Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании, провел круглый стол «Современные инструменты привлечения финансов в бизнес». Про перспективы развития туристической отрасли участники поговорили на круглом столе «Потенциал дальневосточных территорий для въездного туризма из стран АТР» вместе Андреем Шубиным, исполнительным директором «ОПОРЫ РОССИИ». Юлия Романова, руководитель отдела по работе с заказчиками электронной площадки РТС-тендер, раскрыла тему «Регулируемые закупки: как малому и среднему бизнесу освоить 5 триллионов рублей» на соответствующем круглом столе. Евгений Шкарупа, руководитель комитета по молодежному предпринимательству Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», организовал не просто сессию, а Workshop для молодых предпринимателей «Новые рынки и сферы для бизнеса в текущих экономических условиях. Заработать можно и в кризис».
Виктор Суханов, журналист, генеральный директор РАИ «Примамедиа», представил уникальный формат сессии для форума - «К барьеру». Константин Богданенко, заместитель руководителя регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», и Сергей Митрофанов, руководитель сети реализации бытовой техники, в формате дебатов обсудили нужно ли предпринимателям идти во власть.
Одной из самых ожидаемых частей программы стала пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», которая прошла во второй половине дня под модераторством Дмитрия Сазонова. С приветственным словом выступил Василий Усольцев, первый вице-губернатор Приморского края: «Для нас большая честь во второй раз принимать форум «Территория бизнеса – территория жизни» во Владивостоке. Мы рады приветствовать приморских предпринимателей, а также гостей города. Хочется отметить, что у нас в Приморском крае очень активные бизнесмены - 30% ВРП формируют именно они. А оборот малого и среднего предпринимательства составляет 400 миллиардов рублей, действует 31 000 предприятий. Администрация приморского края уделяет большое внимание взаимодействию бизнеса и власти. Мы готовы и открыты к сотрудничеству с предпринимателями». Участники обсудили, как найти финансовые ресурсы для бизнеса, перспективные рынки и возможности предпринимателя в кризис. А также узнали победителя в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Им стал Арсеньевский городской округ Приморского края. В качестве награды за активную деятельность муниципалитета в области развития малого и среднего бизнеса генеральный партнер премии ООО «РТС-тендер» в лице Виктора Киященко, директора Дальневосточного филиала электронной площадки РТС-тендер, вручил Ирине Блажиевской, начальнику управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа, символ конкурса «Золотой домкрат» и памятные призы от издательства «Альпина Паблишер» и дома моды HENDERSON. Победителя также поздравила Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе. Арсеньев получил путевку в Москву на Финал конкурса представлять Дальневосточный федеральный округ и бороться за главный приз 1 миллион рублей на развитие территории от компании «РТС-тенденр».
«Сегодня мы все проделали очень большую и важную работу. Было очень приятно видеть и слышать, что муниципальные образования приступили к внедрению муниципальных практик, и используют их уже на деле. Мы оценили все эти усилия и выбрали победителя среди муниципалитетов. Однако все участники конкурса заслуживают положительной оценки», - прокомментировала итоги премии Ольга Курилова.
Логическим продолжением стало торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе. В течение дня номинанты представляли свои бизнес-проекты на кейс-конференции перед членами жюри.
В номинации «Лучший молодежный проект» победил Александр Романов (компания «tamm'antimebel», г. Биробиджан ЕАО). Алена Сокова, руководитель Венчурного фонда МСБ «ОПОРЫ РОССИИ» и ПАО «Промсвязьбанк», и Евгений Шкарупа вручили победителю в качестве приза сертификат на организацию поездки на Всероссийский молодежный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей -2016».
Лучшим среди женских проектов стала Галина Мальцева (детский центр «Чайка», г. Владивосток). Спонсоры номинации - Юниаструмбанк и комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Победительница получила приз образовательную программу на Мини MBA в сфере инфокоммуникаций от Эриксон Трейнинг центра. Подарки вручили Мария Щербаткина и Дмитрий Сазонов.
Андрей Юрченко (КФХ Юрченко, п. Славянка Приморского края) победил в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Сергей Гриф, генеральный директор автоцентра «ГАЗ-ВОСТОК», и Андрей Шубин вручили Андрею современный гаджет.
Феликса Машкова (компания «Конкрит Джангл», г. Владивосток), победителя в номинации «Лучший экспортный проект», наградил соорганизатор Форума Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. Компания Феликса в качестве приза получила денежный сертификат на развитие бизнеса. Подарки вручили Борис Игошин и Александр Калинин.
В номинации «Лучший интернет-проект» победу одержал Денис Приходько (ИП Приходько Д. Г., г. Владивосток). Он получил сертификат на посещение конференции по развитию бизнеса от спонсора номинации ВТБ 24 (ПАО) и медиапакет от радиостанции «МедиаМетрикс». Приз вручили Елена Гвак, заместитель начальника управления продаж Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 (ПАО), Владимир Маслов, директор по региональному развитию АНО «Институт Развития Интернета», директор компании «Носисвоё», ведущий программы «Реальный сектор» на радио «Медиа Метрикс».
Победителем в новой номинации «Лучший инновационный проект» стал Александр Ганюшкин (компания «РОБОТ», г. Владивосток). Спонсором выступила компании Softline. Сергей Шипицын, директор по развитию бизнеса компании Softline в ДФО, и Ольга Журавлева, заместитель руководителя дирекции – начальник отдела имущественной поддержки дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП», вручили приз - поездку на Global IT-Summit Softline в Казане в мае 2016 г.
По результатам итогового онлайн-голосования Денис Подольский (агентство интернет маркетинга «ТЕОРЕМА», г. Владивосток) был признан Народным предпринимателем. Подарком для него стал сертификат на посещение семинара Moscow Business School. Приз вручили Константин Богданенко и Виталий Гуменюк, председатель Приморского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
В номинации «Лучший производственный проект» победу одержал Роман Безматерных (компания «Центр кровли», г. Хабаровск). Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON, Сергей Смоляков, руководитель блока корпоративного бизнеса Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк», Елена Ардальянова, редактор журнала «Дальневосточный капитал», вручили предпринимателю приз – сертификат на бизнес-завтрак с руководством Фонда развития промышленности для презентации проекта и медиапакет от журнала «Дальневосточный капитал».
Евгений Матвеев (пекарня «Монастырский хлеб», г. Владивосток) был награжден в номинации «Лучший созидательный проект». Победителя поздравили Мария Захарова, заместитель председателя Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству, директор по коммуникациям и социальному развитию Группы компаний «Новард» и заместитель Председателя Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству Владислав Жукович. В качестве приза Евгений получила современный гаджет и интервью на радио «Вера».
Победители получили главные призы – золотые домкраты и медиапакеты от ИА «Примамедиа». Всем финалистам подарили наборы бизнес-литературы от издательства «Альпина Паблишер» и сертификаты на дополнительное продвижение проекта на сайте Boomstarter.
Завершился деловой форум заседанием лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» по Дальневосточному федеральному округу. А также состоялся бизнес-тренинг от Венчурного Фонда МСБ «ОПОРЫ РОССИИ» и ПАО «Промсвязьбанк» в рамках программы «Культура Денег» - Предприниматель нового времени. Представители Группы ГАЗ провели VIP тест-драйв своих автомобилей с Андреем Шубиным.
«Вот уже не первый год вместе с Национальной премией «Бизнес-Успех» я посещаю разные регионы России. Это удивительный опыт, когда видишь настолько неравнодушных к своей деятельности людей. И предприниматели и муниципалитеты стремятся наладить эффективную работу, за счет чего улучшается экономическая ситуация в нашей стране. Я призываю всех, у кого возникают вопросы по взаимодействию бизнеса и контрольно-надзорных органов, принимать участие в нашем форуме и обращаться в Общественную палату России», - отметил значимость форума «Территория бизнеса – территория жизни» Дмитрий Сазонов.
Организаторы – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Премия проводится при поддержке Администрации Приморского края.
Генеральный партнер форума – электронная площадка РТС-тендер. Соорганизатор – экспортное агентство Эксар. Официальные партнеры Промсвязьбанк, Банк ВТБ24 и Юниаструмбанк. Автопартнер – коммерческие автомобили группы ГАЗ и Автоцентр ГАЗ Восток. Партнеры премии – венчурный фонд Промсвязьбанка и Опоры России, портал для предпринимателей Честнок, дом моды HENDERSON, Boomstarter и издательский дом «Альпина Паблишер».
Премию также поддержали: журнал «Forbes», Бизнес-журнал, ФедералПресс, Генеральный директор, радио «Восток России», журнал «Дальневосточный капитал», Приморская газета, порталы Khabara.ru и Тихоокеанская Россия.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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