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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На электронные торги выставлен первый сформированный Росрыболовством участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
На электронные торги выставлен первый сформированный Росрыболовством участок под аквакультуру площадью 68 гектар, расположенный в Приморском крае.
Всего до конца года планируется выставить на торги 45 участков общей площадью 9 тыс. гектар. Как показал проведенный Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) анализ 110 млн га акватории в пределах 12-мильной зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна около 65 млн гектар не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса. До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, планируется распределить через интернет-сервис по распределению участков под аквакультуру, созданный ФРДВ совместно с Роскартографией, Росрыболовством и компанией РТС-Тендер, и электронные аукционы до 100 тыс. гектар участков под аквакультуру.
Проведение электронных аукционов стало возможным после принятия Правительством РФ новых Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов (сговоры участников, уклонения от заключения договора), характерных для очных торгов и конкурсов. Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.
В настоящее время ФРДВ прорабатывает возможность финансовой поддержки предприятий, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры. На эти цели планируется выделить около 1,4 млрд рублей.
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