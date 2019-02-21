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Резидент СПВ приступил к выпуску лодок и катеров из алюминия

Научно-производственное объединение "Электротехническая Корпорация" наладило выпуск алюминиевых лодок и щитового оборудования.

Проект резидента свободного порта Владивосток реализован по соглашению с АО Корпорация развития Дальнего Востока". На новом предприятии, объем вложений в которое превысил 9 млн рублей, создано 27 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Производственный комплекс общей площадью более 1170 квадратных метров расположен на территории города Артема в Приморском крае. Ассортимент производимой продукции включает лодки-плоскодонки, катера и боты разных модификаций. Вторым направлением деятельности компании является производство трансформаторных подстанций, щитов освещения, пунктов коммерческого учета.

"В ходе реализации проекта мы приобрели необходимое оборудование, включая листосгибочный пресс и лазерный металлорежущий станок. В настоящее время уже изготовлено пять лодок-плоскодонок по индивидуальным заказам, завершается строительство большого бота. Также ведем выпуск щитового оборудования, – рассказала директор ООО НПО "ЭлКор" Анастасия Нестеренко. – Наличие льгот по налогам значительно помогает нам уже на старте производственной деятельности".

Инвестор отмечает, что лодки из алюминия успешно конкурируют с лодками из полимерных материалов благодаря своей прочности при истирании и ударных нагрузках. На российском рынке маломерных судов в последнее время произошло заметное замещение импортных плавательных средств на отечественные металлические.

Напомним, для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка. Самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО "КРДВ", пройдя по ссылке – https://applicationform.erdc.ru.

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" уже инвестировали в экономику региона 57,4 млрд рублей, создав 6711 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1129. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет свыше 601 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 61,3 тысячи рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: СПВ  Электротехническая Корпорация 


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