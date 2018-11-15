|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Декабря, 01:38 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Штраф за задержку авиарейса и доставку багажа повысят в четыре раза
Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе. За просрочку доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения перевозчик должен будет заплатить штраф по заявлению пассажира, отправителя или получателя груза 100 рублей за каждый час просрочки, вместо нынешних 25 рублей, сообщается на сайте Госдумы РФ.
В соответствии с действующим законодательством, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка связана с «непреодолимой силой, устранением неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо других обстоятельств, не зависящих от перевозчика».
Как отмечается в пояснительной записке, на данный момент норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, так как размер МРОТ составляет 100 рублей, соответственно штраф за час просрочки составляет 25 рублей.
«С учетом повышения общего уровня цен в экономике (снижения покупательной способности денег) возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года», — говорится в документе.
В связи с этим предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за данный вид нарушения в 4 раза и установить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Проекты на Камчатке и Чукотке станут "якорными" в развитии Северного морского пути
- Штраф за задержку авиарейса и доставку багажа повысят в четыре раза
- Дальневосточные предприятия вступают в партнёрскую программу Сбербанка "Бизнес без купюр"
- С середины декабря в продажу поступят авиабилеты по субсидируемым тарифам
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Дальневосточники определились с именами для аэропортов
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
- Юрий Трутнев: Бурятия в составе ДФО – это не о географии, а о преференциях и поддержке
- Своп и паттерны Форекс – как разобраться новичку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.