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15 Февраля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Календарь событийного туризма Дальнего Востока - 2019

С присоединением к Дальневосточному федеральному округу еще двух регионов, традиционный календарь событийного туризма "Дальневосточного Капитала" стал еще насыщенней.

2019 предложит богатый набор мероприятий, способных заинтересовать туристов со всего мира.

Февраль

С 8 по 17 февраля Сахалинская область примет I Международные спортивные зимние игры "Дети Азии". В их ходе планируется проведение соревнований по 8 видам спорта, таким как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина.

9 февраля лыжная волна накроет и Камчатку - здесь пройдет открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Мероприятие проходит с 1982 года и является большим зимним спортивным праздником. На протяжении десятилетий он объединяет поклонников одного из самых популярных видов спорта - лыжных гонок. Камчатка первой в стране начинает эти соревнования. В 2019 году они состоятся на полуострове в 16-й раз.

15 февраля в Приморском крае состоится фестиваль зимней рыбы "Мы - за навагу!". Он пройдет на разных площадках края, где гостям будут подавать культовое блюдо дальневосточной кухни - жареную навагу. Гастрономический фестиваль зимней рыбы с навагой в роли "хедлайнера" пройдет второй раз в Приморье, и уже стал частью годового календаря событий дальневосточной кухни.
В столице Приморья 23 февраля начнется самый экстремальный забег Дальнего Востока - Ледовый полумарафон "Vladivostok Ice Run". Кстати, и единственный в России, где бегут по замерзшей акватории моря. В рамках соревновательного дня каждому желающему предлагается попробовать свои силы на одной из трех дистанций: 5 км, 10 км, 21 км, где все участники гарантировано получат массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.

21 февраля в Камчастком крае пройдет детская гонка "Дюлин-Берингия". "Дюлин" - это чемпионат по ездовому спорту, участие в котором принимают юные каюры в возрасте от 5 до 18 лет. Главным призом детской гонки становится щенок хаски, ради которого спортсмены должны быстрее соперников преодолеть 3 км трассы.

Март

А в марте на полуострове начинаются уже совсем недетские соревнования по ездовому спорту. В 2019 году гонка на собачьих упряжках "Берингия" стартует 3 марта в селе Эссо на Камчатке. Протяженность маршрута, по предварительным данным, составит 950 км и завершится в поселке Оссора. Уникальная гонка занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире. Соревнование пользуется особой популярностью и любовью не только жителей полуострова, но и его гостей, которые активно посещают Камчатку в даты проведения "Берингии".

В начале марта на реке Найбе Сахалинской области проходит ежегодный конкурс среди рыболовов-любителей "Сахалинский лед". Поклонники зимнего лова смогут посоревноваться друг с другом в мастерстве. Состязание проходит в два этапа. Первый - общекомандный зачет, победителей которого судьи определяют по количеству пойманных "хвостов". А наиболее удачливая команда участвует в рыбацком биатлоне, суть которого - как можно быстрее передвигаться между последовательно расположенными зонами лова. Главный приз достанется тому, кто в каждой из четырех зон поймает рыбу и первым пересечет финишную черту.

Традиционный фестиваль "Полюс Холода" пройдет 23 марта в селе Оймякон Республики Саха (Якутия). Традиционно в рамках фестиваля проводится республиканский ралли-рейд "Полюс Холода", маршрут которого проложен через несколько районов республики по легендарной колымской трассе. За пять дней участники преодолевают более 1800 км. А центральным событием фестиваля является Церемония возвращения Символа Холода Чысхаану - Властелину Холода, которая символизирует завершение долгой якутской зимы.

30 марта в Магаданской области состоится фестиваль любительского кино "Северный Формат". Фильмы оцениваются в четырех номинациях: "Короткометражное кино", "Музыкальный клип", "Видеозарисовка" и "Танцевальное видео". В 2016 году фестиваль "Северный Формат" стал финалистом национальной премии в области событийного туризма.

Апрель

6 апреля в Магаданской области пройдет этнический фестиваль "Дзялбу". Традиционно для магаданцев и гостей региона подготавливается интересная программа: выставка народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, выступления национальных коллективов и соревнования по северным видам спорта. Особую зрелищность фестивалю добавляют гонки на собачьих упряжках, соревнования по скиджорингу, а также выставка северных пород собак.

В середине апреля в столице Приморья начнется фестиваль "Дальневосточная весна" - ежегодное крупнейшее событие музыкальной жизни Владивостока и всего дальневосточного региона. Фестиваль становится настоящим праздником для поклонников высокого искусства, а для исполнителей - своеобразным ежегодным итогом и одновременно стартовой площадкой для новых творческих свершений.

В середине апреля Магаданская область почтит память знаменитой лыжницы Елены ВЯЛЬБЕ соревнованиями в ее честь - "Лыжня Вяльбе". Имя спорт- сменки знает каждый колымчанин - "магаданский самородок", лучшая лыжница ХХ века по мнению Книги рекордов Гиннесса, трехкратная олимпийская и четырнадцатикратная чемпионка мира. В память о ней ежегодно на Колыме на лыжи встают юные спортсмены, ветераны спорта и любители активного зимнего отдыха. В зависимости от возраста, гоночная трасса делится на дистанции от 300 метров до 5 километров. Победители и призеры во всех возрастных группах получают медали, грамоты и ценные призы.

В конце апреля в Приморском крае пройдет Pacific Style Week. Программа фестиваля раскрывает мир авторской моды и рассчитана на самую широкую аудиторию. Цель проекта - дать возможность Дальнему Востоку наслаждаться самым интересным, новым и прогрессивным в мире моды так же легко и привычно, как жителям всех столиц мира.

Май

"Тихоокеанский туристский форум" в середине мая станет ключевым событием туристической сферы в Приморье. Традиционно программа мероприятия будет включать деловую часть, тихоокеанскую туристскую выставку PITE и фестиваль "День путешественника". Кроме того, уже несколько лет подряд в рамках форума также проходит выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show. ТТФ объединяет на своей площадке российских и зарубежных экспертов в сфере туризма, предоставляя самую большую площадку в Дальневосточном федеральном округе для туристических компаний Азиатско-Тихоокеанского региона.

Июнь

12 июня на Камчатке пройдет одно из важнейших торжеств коренных жителей полуострова - "День первой рыбы". Национальный праздник не только знаменует встречу первого лосося в камчатских реках, но и позволяет с помощью особого ритуала заманить как можно больше улова.

Ко дню летнего солнцестояния по всей территории Дальнего Востока начинаются массовые празднования коренных народов. Наиболее крупный из них состоится 22 июня в Республике Саха (Якутия) - "Ысыах Туймаады". Это культовый праздник возрождения природы, праздник обновления, центральным событием которого становится состязание сказателей Олонхо - якутского эпоса - и танец Осуохай, символизирующий круг жизни. Завершает праздник встреча восхода солнца, символизирующего очищение души.

В это же время в Южно-Сахалинске пройдет праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря". Представители всех районов традиционного проживания коренных народов Сахалинской области съедутся для проведения традиционного красочного обряда перед началом летней путины. А Магаданская область развернет "Хэбденек", который символизирует начало Нового года по эвенскому календарю. Традиционно праздник проходит на просторной поляне среди лиственничного леса недалеко от устья реки Дукча.

23 июня в Петропавловске-Камчатском начнется фестиваль морской рыбалки "КЛЁВое сафари". Основное действо праздника разворачивается в прибрежных водах Авачинской бухты, где организуется спортивная рыбалка. Для победы в соревнованиях рыболовам за отведенный период времени необходимо поймать заранее помеченных организаторами "призовых" рыб. Принять участие может каждый желающий, даже не имеющий опыта и снаряжения для рыбной ловли.

С 28 по 29 июня во Владивостоке состоится главное молодежное событие Дальнего Востока - праздник выпускников школ Приморья "Крылья Востока". В мероприятии участвуют более 20 тысяч человек: выпускники школ, их родители, жители и гости Владивостока. Главное событие "Крыльев Востока" - световое шоу - уникальный для региона проект, который является рекордным для России по площади засветки. В программе праздника также задействован фрегат "Паллада", являющийся мировым рекордсменом скорости для парусных судов класса "А".

Июль

В июле в Магаданской области состоится "Золотой фестиваль" старательского мастерства - чемпионат по промывке россыпного золота "Старательский фарт". Главное событие фестиваля - "Старательский фарт" - соревнование по промывке грунта с частичками колымского золота за строго отведенное время. Каждый участник имеет промывочный лоток, победители определяются по весу добытого металла. По итогу соревнований лучшие золотодобытчики получают вознаграждение до 1 млн рублей. Также на территории фестиваля разбит стилизованный палаточный лагерь, где для всех желающих развернута полевая кухня, позволяющая перекусить и послушать выступления бардов. Также в рамках фестиваля проходит массовый велопробег "Золотой велосипед".

III Фестиваль "Мой океан" пройдет на Камчатке 28 июля. Праздник стал традиционным событием для полуострова. В его основе - идея популяризации спорта, здорового образа жизни, семейного отдыха и, конечно, забота о природе Камчатки.

В Улан-Удэ 5 июля состоится Международный фестиваль "Алтаргана". Это главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Зародившись в виде песенного конкурса в 1990 году в Монголии, он вырос в большой и крупный форум, способствующий духовному единению и консолидации народа, проживающего в разных регионах России и других государствах.

Август

VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) пройдут в Якутии с 1 по 5 августа. Состязания проводятся один раз в четыре года с 1996 года. Игры вносят вклад в популяризацию физической культуры и массового спорта, развитие спортивной инфраструктуры республики.

С 16 по 18 августа у подножия Авачинского и Козельского вулканов на Камчатке пройдет краевой праздник "День вулкана". Авача традиционно примет любителей активного туризма. Всем желающим предоставляется возможность подняться на вершину исполина или отправиться с вулканологами в полевой поход на экструзию "Верблюд". Праздничные мероприятия развернутся у подножия Козельского вулкана - там будут работать спортивные, культурные и творческие площадки. Здесь же состоится большой арт-фестиваль "Высота".

В августе в Сахалинской области состоится международный кинофестиваль "Край света". Это конкурс кино, в котором участвуют не только известные кинематографисты, но и начинающие режиссеры. В рамках этого мероприятия в 2019 году пройдет еще один кинофорум, который направлен на поддержку молодежного творчества. Фестиваль носит имя "Игра света" и стартует 17 августа. Показы пройдут на площадках кинотеатра "Комсомолец", городского парка имени Гагарина и гимназии №3 Южно-Сахалинска.

В 20-х числах августа в Красном Чикое Забайкальского края пройдет международный фестиваль "Семейская круговая". Самыми многочисленными участниками фестиваля станут фольклорные коллективы из сел Красночикойского района. В его составе непосредственные носители неповторимой культуры одного из самых самобытных сословий русского народа - семейских-старообрядцев.

В августе в Магадане пройдет фестиваль "Воздух", который стал одним из самых ярких и популярных праздников магаданского лета. Пока самые маленькие гости мероприятия принимают участие в различных конкурсах и мастер-классах, взрослые могут попробовать свои силы в викторинах и в конкурсе "Фотосушка". Главным событием фестиваля становится конкурс-соревнование по запуску самодельных воздушных змеев. В прошлом году изюминкой события стал авиасимулятор, на котором каждый из присутствующих мог попробовать полетать.

Сентябрь

1 сентября в Республике Саха (Якутия) стартует "Бриллиантовая неделя". В программе мероприятия - проведение международного аукциона алмазов и бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий, специальные предложения и акции для жителей и гостей республики. Ключевыми событиями станут: Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, а также специальный авиарейс в столицу Алмазного края - город Мирный по туристскому маршруту "Алмазный путь", включающий ознакомление с процессами добычи алмазов и огранки их в бриллианты.

4-6 сентября Владивосток примет "Восточный экономический форум". Кампус ДВФУ вновь станет международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деловую программу форума приятно дополняет фестиваль "Улицы Дальнего Востока", который демонстрирует туристический потенциал регионов ДФО жителям и гостям столицы Приморья.

Военно-исторический фестиваль "От Руси до России" состоится 14 сентября на Камчатке. Гости фестиваля смогут побывать сразу в нескольких временных отрезках, связывающих древнюю Русь и современную Россию. В мероприятии примут участие члены клубов исторических реконструкций, представители ролевого моделирования, этнографические и фольклорные коллективы, а также ремесленники.

В центре Петропавловска-Камчатского на берегу Авачинской бухты 21 сентября пройдет природоохранный фестиваль "Море жизни". Фестиваль стартует с символического разрезания рыбацкой сети - в знак протеста против браконьерства. Далее гостей ожидают сразу несколько тематических площадок, а также концерт камчатских танцевальных и вокальных коллективов.

22 сентября в разных регионах Дальнего Востока пройдет гастрономический фестиваль краба. Впервые он прошел в 2016 году во Владивостоке, сегодня масштаб мероприятия охватывает не только Приморье, но и еще два региона: Сахалин и Хабаровский край. Во время фестиваля камчатский краб у ресторанов-парт- неров будет продаваться по специальной цене - всего 1200 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости. Еще одна особенность - краб подается к столу живым.

В сентябре на Камчатке пройдет сразу два праздника коренных народов полуострова. "Алхалалалай" - древний обрядовый ительменский праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла. "Хололо" - корякский праздник, символизирующий окончание охоты на морского зверя - нерпу. Национальный праздник - это всегда калейдоскоп древних обычаев, ритуальных танцев, песен, который очень интерес для туриста.

Главное дрифт-событие Дальнего Востока, Asia Pacific D1 Primring GP, состоится в середине сентября в Приморском крае на "СТК Приморское кольцо". Его участники - дрифтеры из России, Японии, Китая, США и Таиланда. На масштабную дрифт-битву приезжают ведущие мировые пилоты и зрители со всего Дальнего Востока России и ближайших стран АТР.

В сентябре Магаданская область откроет всероссийский фестиваль "Свет лагерной рампы". В рамках фестиваля запланировано проведение цикла мероприятий, различных по формату и целевой аудитории. Программа рассчитана на пять дней и будет включать в себя театральные постановки, мастер-классы ведущих мастеров сцены, обзорные экскурсии по историческим и памятным местам города Магадана, с посещением мемориального комплекса "Маска Скорби".

Кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет в 20-х числах сентября в Приморье. Международный фестиваль проводится с 2003 года во Владивостоке. Ежегодно в этом событии принимают участие около шестидесяти стран мира, а в оргкомитет приходит более 850 фильмов.
29 сентября во Владивостоке отметят День тигра. По улицам столицы Приморья пройдет карнавальное шествие, а на центральной площади в течение всего дня будут работать тематические развлекательные площадки.

Октябрь

Международный фестиваль "Косторезное искусство народов мира" пройдет в Магаданской области 27 октября. Участие в нем принимают не только российские ремесленники, но и мастера со всего мира. Косторезное искусство Магаданской области уже давно стало брендом территории, известным не только во всей России, но и за рубежом. Фестиваль проходит в формате выставки мастеров косторезного искусства, мастер-классов, искусствоведческой конференции.

В октябре в Хабаровском крае начнется фестиваль-конкурс "Кухня без границ". Ежегодно в нем принимают участие предприятия общепита в партнерстве с различными общественными организациями (землячествами, диаспорами, национальными автономиями), представляющие русскую, нанайскую, армянскую и другие кухни. В рамках фестиваля пройдет более 40 дегустаций национальных кухонь и презентаций национальных культур и традиций народов, проживающих в крае.

Ноябрь

В ноябре Приморская краевая филармония Владивостока распахнет свои двери Международному джазовому фестивалю. Мероприятие проводится в целях развития музыкальной культуры, приобщения широкого круга слушателей к лучшим образцам мирового искусства, пропаганды джазовой музыки различных стилей и направлений, и укрепления дружеских связей.

Декабрь

Отличным завершением туристического сезона станет посещение фестиваля "Зима начинается с Якутии" в Якутске, который начнется с 25 ноября. Жителей и гостей Республики ждет насыщенная программа. В нее входит фестиваль меха, международный фестиваль детского творчества, благотворительные вечера, фестиваль строганины, конкурс красоты "Снежная краса". Гостей мероприятия ждет и аппетитный фестиваль "Вкус Якутии", в рамках которого рестораны города представят на суд жюри и гостей национальные блюда в уникальной особой подаче, настоящие гурманы смогут отведать блюда якутской кухни.

1 декабря в столице Республики Саха (Якутия) произойдет встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Властелина Холода Чысхаана. Именно здесь зажигается первая новогодняя елка страны, и Символ холода начинает свое путешествие по России. Гости фестиваля также смогут испытать удачу в подледной рыбалке и отправиться по зимней ледовой автомагистрали в национальный природный парк Ленские столбы, которые зимой превращаются в настоящую ледовую стену.

Наталья Комиссарова

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

 

Теги: туризм  ДФО  мероприятия 


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