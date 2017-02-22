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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Авиакомпания "Аврора" открывает новый дальневосточный рейс
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 31 марта приступает к выполнению регулярных полётов из Петропавловска-Камчатского в Магадан и обратно.
Рейс будет выполняться по пятницам (а с 4 августа ещё и по воскресеньям), вылет из Петропавловска-Камчатского в 19:40, прибытие в Магадан – 20:40. Рейс из Магадана будет выполняться на следующий день – по субботам (с 4 августа, соответственно, и по понедельникам) в 09:15 с прибытием в Петропавловск-Камчатский в 12:25. Время указано местное.
Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400, вместимостью 70 пассажирских мест. Время в полёте составит 1 час - 1 час 10 минут.
Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести билеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Авиакомпания "Аврора"» создана руководством ПАО «Аэрофлот» в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний «Аэрофлот». В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и 3 внутрирегиональных самолёта DHC-6. «Аврора» обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.
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