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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиционные квоты разбирают
Всего будет построено четыре береговых завода. Новые предприятия появятся на Сахалине, Северных Курилах, Камчатке, в Магаданской области, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Квоты на вылов рыбы в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна были распределены между 4 участниками. Проекты будут реализовывать ООО «Невод», ООО «Октябрьский-1», ООО «Алаид», ООО «Заря».
Напомним, что по итогам первого этапа кампании по распределению квот на инвестиционные цели уже подписаны договоры на строительство 33 судов рыбопромыслового флота, а также 18 заводов на Дальнем Востоке и в Северном бассейне; по итогам второго - заявки под строительство судов для добычи донно-пищевых видов рыб и заводов для переработки донно-пищевых видов рыб для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Сейчас Росрыболовство проводит третий этап заявочной кампании по предоставлению квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели. В рамках него будут распределяться доли квот, оставшиеся после завершения первого этапа. Речь идет о «пакетах» долей квот таких водных биоресурсов, как минтай и сельдь, треска и пикша, а также донно-пищевые виды рыб. Заявления на участие принимаются по 29 января 2019 года.
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