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Японский инвестор намерен модернизировать деревообрабатывающие производства ДФО

Компания "ИРЕКС" (EREX Co., Ltd) планирует инвестировать в модернизацию нескольких существующих деревообрабатывающих производств на территории Приморского края, Хабаровского края, Республики Бурятии, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) для реализации инвестпроекта по производству топливных пеллет

Об этом заявил президент компании Хитоши Хонна на встрече с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в ДФО Юрием Трутневым, прошедшей в рамках мероприятий Дня иностранного инвестора.

Организационную и методологическую поддержку инвестору оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). АНО АПИ оказывает содействие в поисках для инвестора возможных партнёров для модернизации их производства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

По словам Хитоши Хонна, топливные гранулы планируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть потребность для электростанций, эксплуатируемых компанией "ИРЕКС". "Мы стараемся бережно относиться к природе, поэтому рассматриваем в качестве топлива пеллеты. Мы понимаем, что если будем делать упор в топливе на древесину, это приведет к сокращению лесов, поэтому выпуска пеллет будут использованы отходы предприятий деревообрабатывающей продукции", - пояснил Хитоши Хонна.

Общий размер инвестиций в проект составит 6,5 млрд рублей (95 млн долл. США). В год планируется выпускать до 2 млн тонн топливных гранул.

По словам Юрия Трутнева, Дальний Восток заинтересован в проектах по глубокой переработке древесины. Он отметил, что стимулирование для создания новых предприятий глубокой переработки леса на территории Дальнего Востока дает принятое решение Правительства РФ по введению дополнительных пошлин на экспорт круглого леса.

"Российская сторона заинтересована в развитии лесоперерабатывающего комплекса Дальнего Востока со стороны инвесторов с положительной репутацией и выражает готовность оказать содействие в подготовке инвестиционного проекта. Реализация данного проекта позволит решить проблемы утилизации отходов деревообработки и улучшит экономические показатели проектов лесной отрасли", – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Проект сопровождает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). "Спрос на топливные гранулы очень велик, в первую очередь это связанно с экологической составляющей, так как при использовании пеллет при производстве электроэнергии выделятся меньшее количество углекислого газа. Использование отходов от деревообрабатывающей промышленности, для производства источников электроэнергии является более выгодным с экономической точки зрения чем использование природного газа, атомной энергетики и т.д.", – сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. По его словам, на дальневосточные регионы приходится 10,6% производства всех пеллет в Российской федерации, что в натуральном выражении составляет примерно 115 тыс. тонн. "Отмечу, что выход товарной продукции и заготовленной древесины в России составляет около 74%, в то время как аналогичный показатель в мире равен 95-97%. Переработка даже половины российских древесных отходов позволит увеличить объем производства пеллет до 8 млн тонн в год", – уточнил он.

Напомним, 20 марта во Владивостоке Юрий Трутнев провел День иностранного инвестора. Вице-премьер обсудил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР. Мероприятия Дня иностранного инвестора подготовлены Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: АПИ  день инвестора  ДФО 


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