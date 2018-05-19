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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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Котельное оборудование "Гарант": доступное тепло для суровой зимы
Группа компаний "Гарант" осуществляет поставки оборудования по всей территории Российской Федерации, Республики Казахстан, Крым и Белоруссии, включая самые отдаленные территории.
Наличие трудовых ресурсов, достаточное количество монтажных бригад завода позволяет параллельно осуществлять работы на объектах, находящихся в противоположных концах страны, порой в тяжелых условиях Крайнего Севера.
С каждым годом растет объем сделок полного цикла — от проектирования, поставки оборудования до сдачи объекта «под ключ». Одним из основных направлений деятельности завода «Гарант» является производство современных, высокотехнологичных модульных и быстровозводимых котельных установок.
Конкретный пример - реализация одного из недавних проектов компании – поставка угольной блочно-модульной котельной БМВКУ-0,4 для нужд строительной организации в Забайкальский край. На нашем заводе котельная прошла полный цикл от разработки проекта до производства оборудования. Современная тенденция установки автономной системы отопления – модульной котельной в жилом доме или комплексе, позволяет существенно сократить затраты жильцов на нужды отопления и ГВС в будущем.
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