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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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Камчатка и Сахалин показали свой туристический потенциал на двух международных выставках
Надо было быть совершеннейшим Фигаро, дабы успеть предметно поучаствовать в обоих мероприятиях. Из дальневосточных регионов такое оказалось по силам только Камчатке и Сахалину. А вот возможностей Приморья, Якутии, Чукотки хватило лишь на выставку «Интурмаркет». Впрочем, другие субъекты ДФО не объявились вовсе. Дорогое это удовольствие – своя экспозиция - в условиях кризиса!
Как сообщила начальник управления по туризму Сахалинской области Наталья Иванова, которую я встретил на Московской международной выставке «Путешествия и туризм» (MITT), за участие в данном мероприятии региональный бюджет выложил порядка 800 тыс. рублей. Деньги пошли на оплату аренды выставочной площади и выставочного же оборудования. Туркомпании острова, которые отважились показать здесь свои продукты, оплатили только дорогу и проживание.
- Безусловно, поддержка со стороны региона снимает часть нагрузки с бизнеса. Мы расчитываем, что это принесет свои плоды - вырастет турпоток к нам, улучшится имидж области, - уверена Иванова.
Евгений Резницкий, представляющий молодую турфирму «Сахалин дискавери», также не сомневается в позитивных результатах:
- Мы решили ехать на выставку буквально за неделю до её начала, и, благодаря поддержке регионального агентства по туризму, сразу получили такую возможность. А нам есть, что предложить! Прежде всего, это вертолётные прогулки – у нас свой аэроклуб, единственный на острове. Кроме того, экскурсии – автомобильные, пешеходные, морские… Кризис нам на руку, потому что из-за снижения курса рубля иностранцам стало выгодно покупать туры сюда. Они очень довольны. Жители других регионов России тоже стали чаще приезжать. Мы хотим, чтобы туристы полюбили Сахалин!
Наталья Иванова подтверждает рост туристического потока, объясняя его успешной работой властей по трём ключевым направлениям: строительство инфраструктуры, улучшение качества услуг, продвижение. Ну и, разумеется, очень весОм вклад туркомпаний, которых в области около 80-ти...
Особые надежды островитяне связывают с территорией опережающего развития «Горный воздух», что создаётся на базе одноимённого спортивно-туристического комплекса в г.Южно-Сахалинске. О настоящем и будущем «Горного воздуха» говорила посетителям международной выставки сотрудник госкомпании Наталия Пахолкова. По её словам, государство и частные инвесторы вложат в инфраструктуру и объекты ТОР более 16 млрд. рублей. Общая длина горнолыжных трасс увеличится с сегодняшних 23-х до 80 километров, получат развитие многие летние виды активного досуга. Таким образом, отдых здесь станет всесезонным. Ожидается, что благодаря этому турпоток на остров вырастет до 1 млн человек к 2025 году.
Не столь оптимистично настроены сахалинцы и их соседи по региону в отношении другого проекта, призванного завлечь массового туриста-путешественника на Дальний Восток. Речь идёт о так называемом «Восточном кольце России», которое, по замыслу, охватит главные города громадного макрорегиона.
Собственно, его размеры и смущают представителей отрасли: «Получается в итоге сумасшедший какой-то маршрут, который будет стоить человеку сумасшедших денег и займёт уйму времени! Какой турист рискнёт проехаться по всему «кольцу»? Вот уж оно будет, действительно – золотое».
На местах видят выход в организации менее протяжённых межрегиональных туров под брэндом «ВКР».
- Побывали туристы в двух точках, и, может быть, достаточно? – размышляет зам. руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. – Может быть, в этом направлении надо двигаться? Хотя проект, конечно, интересный и его нужно продвигать при поддержке государства.
Между прочим, стенд Камчатского края на выставке «Путешествия и туризм» зримо свидетельствовал о такой поддержке – он был одним из самых заметных в павильоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной, где презентовали свои достижения полсотни российских регионов. По утверждению Анищенко, правительство Камчатки традиционно обеспечивает площадку для бизнеса, с которой можно предлагать турпродукты, популяризирующие самый дальний регион страны. Вот и на этот раз такой возможностью воспользовались 15 местных компаний.
Упор, прежде всего, на развитие внутреннего туризма. Количество любознательных граждан растёт. В прошлом году, рассказала Марина Анищенко, полуостров посетили 180 тыс. россиян или почти втрое больше, нежели в 2014-м. В этом году ожидается рост не менее 15%. Камчатка стала доступнее.
- Я думаю, практически каждый россиянин хотел бы сюда попасть, увидеть вулканы, горячие источники и другие красоты дикой природы, - констатирует зам. главы регионального агентства по туризму. - Мы всех примем. По возможности…
Сергей АКУЛИЧ, Москва. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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