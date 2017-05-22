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Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят новый сервис предоставления участков для аквакультуры
Об этом рассказала директор Департамента привлечения частных инвестиций Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Юлия Косарева, выступая на рабочей встрече с рыбопромышленниками в Хабаровске.
«Минвостокразвития России очень активно ведет работу над новым механизмом привлечения инвестиций. Морская аквакультура, в связи с поручением Президента, считается одним из приоритетных направлений», - сказала Юлия Косарева.
По ее словам, в Минвостокразвития России разработаны разные подходы предоставления места рыбоводных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время также разработаны нормативно-правовые акты: правила определения границ рыбоводных участков и правила организации торгов.
Юлия Косарева, директор Департамента привлечения частных инвестиций Министерства РФ по развитию Дальнего Востока: "Внедряется совершенно новый механизм - формирование открытой базы о морской акватории дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, доступной для осуществления морской аквакультуры. Также предполагается проведение торгов на право заключения договоров использования рыбоводных участков в форме электронных аукционов".
По словам директора департамента, это совершенно новый механизм и применяться он будет только в отношении Дальнего Востока.
«Мы видим, что в последние годы сфера рыболовства претерпевает существенные изменения на Дальнем Востоке. Я бы сказал – рывок в развитии, благодаря принятым решениям. Аквакультура складывается как отрасль и это создает дополнительные требования к нашей совместной работе и дополнительные вызовы, которые встают перед нами», - подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов.
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