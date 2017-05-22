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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Начальник ДВЖД призвал дальневосточные порты к соблюдению транспортного баланса
На совместном совещании железнодорожники и представители крупнейших портов Дальнего Востока обсудили вопросы формирования планов погрузки экспортных грузов на июнь и предстоящий летний период. Участие в мероприятии приняли также и представители органов власти.
Отмечено, что грузооборот Дальневосточной магистрали с начала 2017 года вырос на 6,6%, а главный транспортный тренд на рынке грузовых перевозок, увеличение грузопотока на Дальний Восток, сохраняется. Так, суммарная погрузка экспортных грузов, заявленная клиентами к перевозке на этом направлении в первый летний месяц, составляет около 5,5 тыс. вагонов в сутки.
По словам Николая Маклыгина, этот объем более чем на тысячу вагонов превышает общую фактическую перерабатывающую способность портов, что вызывает определенные опасения, особенно в период выполнения путевых ремонтных работ.
– В условиях проведения летней ремонтной кампании ограничивается пропускная способность некоторых участков. Для плодотворного сотрудничества нам необходимо соблюсти баланс погрузки и фактической выгрузки, – подчеркнул он.
Следует также упомянуть неравномерность в структуре июньского плана. Так, отношение заявленной погрузки к перерабатывающей способности у разных портов варьируется от отрицательных значений -100 до +500 вагонов в сутки. По мнению специалистов Дальневосточной дирекции управления движением, выполнение такого плана неизбежно приведет к осложнению эксплуатационной обстановки, скоплению брошенных поездов и большим финансовым потерям из-за возможной просрочки в доставке грузов.
Представители портов объясняют свои завышенные потребности необходимостью выполнения качественных показателей, однако другие крупные игроки формируют грузопоток, не превышая своих возможностей. Таким образом, последние могут оказаться в неравных условиях, когда один из клиентов существенно увеличивает свою перевалку, а другой – имеет нулевую или отрицательную динамику.
В этой связи Николай Маклыгин предложил руководителям портов привести планы погрузки в свой адрес в соответствие с нормами выгрузки, а также перераспределить грузопотоки для достижения более ровной динамики всеми грузополучателями.
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