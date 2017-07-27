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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Августа, 15:03 |
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Количество туристов из Японии в Приморье увеличилось в 2 раза
Японские туристы с нетерпением ждут введения электронной визы в Свободном порту Владивосток, это позволит не только упростить процедуру оформления, но и сэкономить на поездке, рассказал директор приморской туркомпании «Фрегат Аэро», лидера на рынке по работе с туристами из Страны восходящего солнца, Сергей Алексеев.
«Японцы активно интересуются введением упрощенного визового режима, этот вопрос нам часто задают наши партнеры, в том числе и в японских офисах нашей компании. Процесс оформления станет не только значительно проще, но и дешевле - сейчас оформление визы в консульствах стоит от 50 до 150 долларов в зависимости от срочности. У нововведения же будет отсутствовать консульский сбор, что, безусловно, положительно скажется на турпотоке иностранных туристов в Приморье», - отметил руководитель компании.
За последние полгода отмечается значительный рост турпотока из Японии, только во «Фрегат Аэро» он вырос на 25%. «Только на «золотую неделю» – майские праздники турпоток из Страны восходящего солнца в Приморье увеличился в 10 раз», - добавил Сергей Алексеев.
В целом же турпоток из Японии в российский региона в первом полугодии вырос более чем в два раза и почти сравнялся c показателями прошлого года.
«За 6 месяцев этого года Приморский край посетили 7235 жителей Японии, тогда как за аналогичный период прошлого года - 3056 человек. Рост составил 137%. За весь 2016 год регион посетили 8,7 тысяч японских гостей», - отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.
В два раза больше в этом году японских лайнеров и в расписании круизных судозаходов в морской порт Владивосток. Один из них, «Ocean Dream», зашел во Владивосток сегодня, 31 июля. Введение электронной визы положительно скажется на развитии этого направления в регионе, считает руководитель Владивостокского морского пассажирского терминала Валерий Нагорный.
«Сейчас пассажиры круизных судов могут находиться без виз 72 часа. Увеличение этого периода до 8 суток, как предусмотрено электронной визой, дает возможность расширить и насытить программу туристов на российской территории, показать им достопримечательности за пределами городской черты. Мы намерены предложить круизным операторам разработать новые круизные продукты, для того чтобы больше времени провести в Приморье. Такую практику уже взял на заметку японский лайнер «Pacific Venus» - судно не уходит в закат, а остается ночевать во Владивостоке, позволяя своим пассажирам увидеться больше достопримечательностей», - подчеркнул Валерий Нагорный.
По словам представителей туркомпаний, японские гости проявляют большой интерес к объектам экологического туризма, крупным событийным мероприятиям, на которые богаты лето и «бархатный» сезон в Приморье. Это Международный музыкальный фестиваль Мариинский, кинофестиваль «Меридианы Тихого», День тигра и международные соревнования по автомобильному дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP, организуемые совместно с японскими партнерами на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».
По словам директора Владивостокского морского пассажирского терминала, Владивосток может стать не только звеном, но и точкой отправления или завершения круизного маршрута. Кроме того, уникальная для России электронная виза расширяет возможности транзитных пассажиров: прибыв в Приморье самолетом и насладившись программой, они могут продолжить путешествие на круизном лайнере и наоборот.
Новая эра в развитии туристской отрасли Дальнего Востока начнется уже завтра - 1 августа начнет работать электронная виза в Свободном порту Владивосток. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, механизм будет вводиться поэтапно, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами.
«Получить такую визу смогут жители 18 стран, в том числе Китая, Японии, Индии, Сингапура, просто заполнив анкету на сайте МИДа, получив ответ в течение 4 дней, взяв загранпаспорт, купив билет во Владивосток. Для начала они смогут прилететь к нам в наш Приморский край на срок до 8 дней», - подчеркнул Министр.
Напомним, в марте этого года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были установлены особенности въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через Свободный порт Владивосток.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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