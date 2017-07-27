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01 Августа 2017, 13:31 | Регион сегодня |

Сборку электромобилей, создание яхтенного порта запустят резиденты ТОР и СПВ

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, с 21 по 27 июля 2017 года, стали 10 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 2 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 300 рабочих мест в макрорегионе.

Резидентами свободного порта стали 7 компаний с проектами по развитию туристического направления, строительству административной недвижимости, логистических комплексов в Приморском крае и городе Корсаков Сахалинской области.

Проект компании «Флагман» приступает к реализации инвестиционного проекта по строительству яхтенного порта в Корсаковском городском округе. Объем капиталовложений составит более 1 млрд рублей, планируется создать более 50 рабочих мест. В проекте предусмотрено создание условий для занятий в морской детской яхтенной школе, организация морского музея и проведение конкурсов-концертов. По словам генерального директора компании «Флагман» Александра Клетченко, проект призван стать визитной картой, территория яхтенного порта будет служить деловой и культурной площадкой Сахалинской области. «В рамках проекта планируется создать курортно-гостиничный комплекс, что создаст комфортные условия для туристов из регионов России и стран АТР. К первому шагу по проекту - проектно-изыскательские работы и затем строительство – приступим уже в августе текущего года. Запуск проекта планируем осуществить в третьем квартале 2019 года», - добавляет Александр Николаевич.

Другим проектом в городе Корсаков Сахалинской области станет строительство завода по производству полимерных труб. Инвестиционный проект на сумму 112 млн рублей осуществляет компания «Сахалинский трубный завод». Как отмечает генеральный директор «Сахалинского трубного завода» Алексей Дешпет: «Компания планирует воспользоваться преференцией режима СПВ на получение земельного участка без аукциона для строительства завода и комплексного освоения площадки. Новое производство позволит в кратчайшие сроки обеспечить потребности строительного рынка Дальнего Востока качественной инновационной продукцией и создать новые рабочие места в регионе. Запуск производства запланирован до конца 2018 года».

Резидент, компания «Юком-строй», приступит к созданию сезонной туристической базы отдыха в районе о. Русский в бухте Рында Приморского края.

Круглогодичную семейную базу отдыха в пригороде Владивостока построит компания «Возрождение ДВ».

Современный административный центр возведет во Владивостоке компания «Эволюция».

Сеть автопарковок появится во Владивостоке. Данный инвестиционный проект планирует реализовать компания «СКДК». Начало строительных работ запланировано на 2018 год. В рамках проекта будет построено до 7 автопарковок подземного и многоярусного типов в различных районах города. Объем капиталовложений в проект составит более 190 млн рублей.

К проекту по созданию крупного логистического комплекса в городе Артем приступит компания «Хладокомбинат «Пригородный». В рамках проекта резидент построит административно-бытовое здание, три складских помещения, два из которых будут оснащены специальным температурным режимом «холодильников».

Соглашения о реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке подписали три инвестора. Проекты будут реализованы в ТОР «Надеждинская».

Компания «Прометей» запустит сборочное производство электромобилей. Инвестиционный проект является совместным российско-японским предприятием Технохолдинга «Сумотори» и корпорации Arai Shoji Co. Ltd. Объем капиталовложений в проект составит 48 млн рублей на первом этапе.

К строительству завода планируется приступить весной 2018 года. «Для будущего производства планируем задействовать участок площадью три гектара в ТОР «Надеждинская». В настоящее время ведется проектирование и определение поставщиков комплектующих. Планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год. В качестве базовой платформы первого этапа выбрана марка Suzuki. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология известна и отработана с нашими партнерами в Японии. Также в планах второго этапа начать производство новых электромобилей, использовать российские разработки и комплектующие местного производства», - говорит генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Другим проектов на территории данной ТОР станет строительство завода ЖБИ компанией «Завод №1». В свою очередь, резидент «ТОРА» реализует проект по созданию административно-гостиничного комплекса.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 400 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 795 млрд рублей, планируется создать более 55 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  СПВ 


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