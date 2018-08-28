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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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Cоздание ТОР "Большой Камень" в Приморье утвердило Правительство России
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «ТОР «Большой Камень» в Приморском крае позволит повысить эффект от развития судостроения на базе комплекса «Звезда». Частные инвестиции в ТОР составляют 139,88 млрд руб. при бюджетных вложениях в размере 3,15 млрд. рублей, из них 0,39 млрд руб. на инфраструктуру судостроительного комплекта «Звезда» и 2,75 млрд руб. – на инфраструктуру жилого микрорайона. Планируется создать 5,5 тыс. рабочих мест».
По словам Александра Галушки, создание судостроительного кластера будет способствовать экономическому росту Дальневосточного региона, а также окажет существенное влияние на улучшение социальной сферы, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Напомним, в декабре премьер-министр Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минвостокразвития России создать ТОР в г.Большой Камень. Об этом он заявил во Владивостоке на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению и Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
В ТОР планируется создать первую в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.
Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств СК «Звезда» будет завершен в конце 2024 года. При этом ввод в эксплуатацию основных производственных мощностей первой очереди строительства запланирован на 2016 год.
Предложение по созданию новой ТОР было внесено Минвостокразвития. Подписанным постановлением определены местоположение границ территории «Большой Камень», перечень видов экономической деятельности, при проведении которых на данной ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов. Также устанавливается, что на территории данной ТОР применяется таможенная процедура свободной экономической зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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