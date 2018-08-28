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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 23:09 |
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Вопросы развития человеческого капитала обсудят во Владивостоке
Этой теме будет посвящена первая межрегиональная конференция «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке», которая пройдет 14-15 апреля 2015 года во Владивостоке.
Организаторами конференции являются Министерство Российский Федерации по развитию Дальнего Востока, Кадровый холдинг АНКОР, ОАО «НПФ «Телеком-Союз», организатор конгрессов LBS International Conferences.
На конференции планируется провести оценку действующих механизмов и мер государственной и региональной поддержки населения, инвесторов и частного бизнеса, обсудить состояние и перспективы развития рынков труда Дальнего Востока, демографическую ситуацию, имеющуюся практику и положительный опыт привлечения иностранных граждан и беженцев к работе в территориях опережающего развития и другое.
Организаторы конференции намерены обеспечить прямой и эффективный диалог между бизнесом, властью, инвесторами, экспертным сообществом по вопросам развития человеческого капитала на Дальнем Востоке.
В дискуссиях примут участие представители федеральных министерств и ведомств, руководители субъектов Дальневосточного федерального округа, а также крупных международных и российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в Дальневосточном регионе.
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