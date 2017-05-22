|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Июня, 18:00 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано".
Кроме того, концепция развития острова Русский предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц.
Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.
Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.
В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд. рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.
- Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток
- Начальник ДВЖД призвал дальневосточные порты к соблюдению транспортного баланса
- Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят новый сервис предоставления участков для аквакультуры
- Первыми на новую платежную систему "Мир" в Приморье перейдут бюджетники и военнослужащие
- Экспортно-импортный хаб в Приморье объединит производство, переработку сельхозпродукции и рыбный порт
- Во Владивостоке на ВЭФ-2017 регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии
- Отряд кораблей ТОФ из Владивостока ушел в экспедицию на остров Курильской гряды Матуа
- По маршруту Владивосток – Благовещенск до сентября будет курсировать беспересадочный купейный вагон
- Во Владивостоке откроют первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику
- Инвесторы из Японии намерены создать реабилитационно-восстановительный центр во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.