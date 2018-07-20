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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Резидент Свободного порта Владивосток модернизирует Уссурийский картонный комбинат
Проект предполагает создание высокотехнологичного производства тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья (макулатуры). Инвестиции составят около 2,6 млрд рублей, будет создано 400 новых рабочих мест.
Резидент планирует модернизировать производственные мощности, существующего Уссурийского картонного комбината и увеличить объем выпускаемой конечной продукции, одновременно повысив ее качество.
Проект состоит из двух этапов: модернизации картонно-бумажного производства и реконструкции производства гофрированной упаковки. Этапы не связаны между собой и будут выполняться параллельно. Окончание инвестиционной стадии проекта запланировано на 2018 год.
"Реализация проекта в статусе резидента Свободного порта Владивосток позволит воссоздать уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья, спроектированное изначально для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности", - поделился генеральный директор ООО "Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ" Федор Савинов. - "Модернизация производственных активов данного предприятия, предусмотренная проектом, позволит решить задачу импортозамещения гофрированной упаковки для рыбной отрасли, являющейся все более актуальной в условиях реализации ряда государственных и региональных программ по развитию рыбохозяйственного комплекса, и удовлетворить потребности промышленных предприятий Дальневосточного федерального округа в надежной и качественной упаковке".
Напомним, на данный момент в ТОР и СПВ уже реализовано 11 различных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 10,7 млрд рублей, трудоустроено – 1472 человек. Каждый из них является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения. С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 295 заявок, на общую сумму более 694 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 51 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 176 компании, с объемом инвестиций более 523 млрд рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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