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02 Октября 2017, 21:12 | Регион сегодня |

В Приморье тайга у океана обрела свой концептуальный праздник — Taigafest

1 октября праздником в арт-парке "Штыковские пруды" завершился Фестиваль тайги, который впервые в течении недели проходил в Приморье. Taigafest был организован Тихоокеанским туристическим союзом при поддержке WWF России.

Вам доводилось наблюдать когда-нибудь за жизнью пчел в стеклянном улее? Участвовать в обряде поклонения предкам? Соревноваться в одной команде с лешим?  Во время Фестиваля тайги в арт-парке «Штыковские пруды» все это стало возможным. Сюда, на завершающий праздник  Taigafest, приехали порядка 1500 гостей из Владивостока, Уссурийска, Артема, Партизанска, Большого Камня, Арсеньева, других городов и поселков Приморья.

Учительница школы №2, г. Партизанск, Алла Вайтюк  приехала на праздник со своими пятиклассниками. Ребята с увлечением разглядывали, как ведут себя пчелы в стеклянном улее. Этот «аттракцион» привезли на фестиваль сотрудники лаборатории пчеловодства Приморского НИИ сельского хозяйства . «Я впервые на «Штыковских прудах» и пребываю в большом восхищении и прекрасном настроении, очень довольна, — поделилась впечатлениями Алла Михайловна. — Когда мы оказались на этой таежной выставке, я была удивлена, как  много тут лесного богатства, в каких разных композициях оно представлено. Ребята были рады, что можно столько всего попробовать и мед, и Иван-чай. Определить, где какой мед они не смогли, но, тем не менее, им так понравилось, что мы не могли их оторвать от дегустации. Очень вкусно, очень полезно и очень познавательно!»

Фестиваль тайги проходил в Приморье впервые. Начался он в День тигра, 24 сентября, с лектория в молодежной библиотеке  «БУК» и таежных меню в заведениях Владивостока и Уссурийска. В гастрономический истории Taigafest приняли участие 16 кафе и ресторанов, и было продано, по первым прикидкам, не менее 1100  блюд и напитков из таежных продуктов. В программу фестиваля вошла и фотовыставка в кинотеатре «Океан», и работа с туристическими компаниями.

«Фестиваль тайги — это праздник, придуманный для того, чтобы показать жителям и гостям Приморского края уникальность и ценность уссурийской тайги. И в первый год наша задача была именно такой — поднять тему тайги, напомнить жителям прибрежных городов Приморья о том, что буквально в нескольких километрах от береговой линии находится богатейшая дарами Уссурийская тайга — источник жизни и вдохновения. Тайга наравне с морем должна стать частью повседневной жизни Приморья и составляющей бренда региона. Если мы будем знать о тайге больше, мы будем больше её любить и беречь», — комментирует Татьяна Заречнева, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза.

Таежная ярмарка в «Штыковских прудах» тоже стала частью фестивальной истории и была очень разнообразной — можно было приобрести мед, виноград, грибы, Иван-чай, попробовать настоящий сбитень и легкие десерты. Было  заметно, что интерес бизнеса  к недревесному лесопользованию, а  людей к дарам тайги только растет. Таежные орехи и ягоды были использованы на фестивале даже в приготовлении кондитерских изделий.

«Наша продукция специфична, натуральна и не совсем привычна, далеко не все знают о ней. Поэтому  для нас  фестиваль  — это способ привлечь больше аудитории и дать людям попробовать новые десерты. Нам очень нравиться на фестивале тайги, мы не только знакомим людей с нашей продукцией, но и сами хотим узнать что-то новое. Как показало начало ярмарки, наша продукция интересна людям, большую половину уже разобрали»,  — говорит Анастасия Донецкая , представитель кондитерской легких десертов «Oh, Massel» из Славянки.

Одним и партнёров первого Фестиваля тайги стал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. Уже не первый год эта некоммерческая природоохранная организация выступает за сохранение уссурийской тайги, устойчивое управление лесами и развитие недревесного лесопользования. «10 лет назад Приморье вырвалось вперед по зеленым, правильным инвестициям в ареале тигра — организованы долгосрочные аренды орехово-промысловых зон для заготовки даров уссурийской тайги. Особенно отрадно, что сделали это, остановив рубки на территории более 6 тыс. квадратных километров, при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) представители российского предпринимательства и охотничьих хозяйств, — комментирует Евгений Лепешкин, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — Сегодня интерес со стороны граждан к истинной природной продукции леса — таежному меду, дикоросам — и бизнеса к недревесному лесопользованию растет, а проблемы их заготовки и законодательства не теряют своей остроты. В этой ситуации Taigafest неминуемо должен стать закономерным и актуальным мероприятием о тайге для людей и о людях для тайги. И нет сомнения, что недревесные богатства наших лесов — дома тигра — достойны того, чтобы в будущем включать их во всероссийскую и международную повестку событий, как это уже случилось с праздником День тигра».

На таежную ярмарку приехали представители Приморского НИИ сельского хозяйства, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, представители Приморского Союза пчеловодов, даже «одногектарщик» из Хабаровского края и, конечно, пасечники из разных уголков края. Так что мед здесь был представлен наиболее полно — от знакомого липового, до редкого  диморфантового. Между прочим, это могучее реликтовое дерево, сохранившееся в Приморье с третичного периода — диморфант или калопанакс семилопастный ― из того же семейства аралиевых, что и женьшень! Так что неудивительно, что мед —«жидкое золото» — вызывал большой интерес, и многие не после дегустации, приобрели себе баночку.

Андрей Сколов приехал на таежный фестиваль со своей пасеки из села Тихоречное Анучинского района, и помнит разные времена: «В Советском Союзе пчеловодство занимало очень большой сегмент сельского хозяйства и приносило, пожалуй, самый большой доход, но после развала всё пошло на спад. Но сейчас люди пересматривают своё отношение к своему здоровью и к продуктам питания, поэтому многие отказываются от шоколадных конфет, сахара и переходят на мёд. Их привлекает здоровый образ жизни и общение с природой».

На заключительном празднике в Taigafest арт-парке «Штыковские пруды» гости могли не только познакомиться и насладиться не только продуктами недревесного лесопользования, но и замечательной развлекательной программой. Это и яркое пиротехническое дымовое шоу от таёжных колдуний, и семейные игры и соревнования от Лешего, и квест «Золотая шишка» — нашедший её получает абонемент на вход в парк на целый год, цирковое выступление, вокальные и танцевальные номера.

Удивительным событием фестиваля, непривычным для горожан, стал очищающий обряд обращения к духам предков. В лучах заходящего солнца его провел  у костра удэгейский шаман из Красного Яра Василий Дункай.

 «Для аборигенного народа тайга — это все, — говорит Василий Дункай. — Люди, живя в городе, очень часто теряют единение с природой. А это очень плохо. Но это не вина человека. Дела, работа — и вырваться некогда. Такой фестиваль помогает людям восполнить нехватку природы».

Ульяна СТАРОСТИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: taigafest 


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