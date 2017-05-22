|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 03 Июня, 15:36 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке
Компания по привлечению инвестиций созданная совместно Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта к осени должна начать работу. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества господином Тадаси Маэда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "В апреле подписано соглашщение об учреждении совместной компании по привлечнию японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в Правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято".
Глава ведомства отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.
«Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников», - добавил господин Тадаси Маэда.
Также он отметил, что Правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.
«Премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи в Токио подтвердил, что отношения с Россией сегодня приоритетны, и мы будем продвигать все российские проекты», - подытожил Тадаси Маэда.
- Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке
- Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток
- Начальник ДВЖД призвал дальневосточные порты к соблюдению транспортного баланса
- Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят новый сервис предоставления участков для аквакультуры
- Первыми на новую платежную систему "Мир" в Приморье перейдут бюджетники и военнослужащие
- Экспортно-импортный хаб в Приморье объединит производство, переработку сельхозпродукции и рыбный порт
- Во Владивостоке на ВЭФ-2017 регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии
- Отряд кораблей ТОФ из Владивостока ушел в экспедицию на остров Курильской гряды Матуа
- По маршруту Владивосток – Благовещенск до сентября будет курсировать беспересадочный купейный вагон
- Во Владивостоке откроют первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.