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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Июня, 23:46 |
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На ВЭФ во Владивостоке инвесторам представят новые льготы и преференции
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Мы покажем новые ниши, новые возможности Дальнего Востока, где можно делать хороший бизнес. Вы услышите это не от нас, а от тех предпринимателей, тех инвесторов, российских, иностранных: японских, индийских, китайских, сингапурских, которые уже нашли эти ниши и делают успешный бизнес на Дальнем Востоке. Кроме того, мы расскажем вам о новых льготах, новых преференциях, которые за эти три месяца будут специально приняты для Дальнего Востока для еще большего улучшения инвестиционного климата".
Министр пригласил участников бизнес-диалога – российских и японских инвесторов – принять участие в ВЭФ-2017, подчеркнув, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подтвердил свое участие в Форуме.
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
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