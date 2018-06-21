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03 Июля 2018, 11:51 | Регион сегодня |

В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda

Максимальная мощность двигателей – 150 лошадиных сил, 6 тысяч оборотов в минуту, расход топлива – 6 литров на 100 километров

Во Владивостоке завершено возведение корпуса будущего завода по промышленному производству двигателей Mazda. На новом предприятии наладят сборку бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейства SkyActiv-G объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро-5, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, этот инвестиционный проект реализуется на производственной площадке ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в рамках ТОР «Надеждинская». Возведение корпуса будущего двигательного завода уже завершено.

«Пройдены этапы монтажа фундамента и металлоконструкций, устройства кровли, фасадов производственной части и административно-бытового корпуса, установлены витражи. Внутри корпуса завершена заливка промышленных бетонных полов. В данный момент ведется устройство внутренних инженерных сетей – систем подачи сжатого воздуха, отопления, электричества, вентиляции, канализации. Внутри нового здания идет возведение перегородок и помещений. Также началось бетонирование территории, прилегающей к корпусу будущего двигательного завода. Перед главным входом в корпус разравнивают площадку для дальнейшего благоустройства», – сообщили в краевом департаменте промышленности.

На новом двигательном заводе будет налажена сборка двигателей Mazda семейства SkyActiv-G – бензиновых четырехцилиндровых двигателей объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 лошадиных сил, 6 тысяч оборотов в минуту, расход топлива – 6 литров на 100 километров.

Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест. На предприятии отметили, что группа сотрудников ООО «МСМР» уже проходит обучение на головном заводе Mazda Corporation в городе Хиросима. Обучение предполагает укрепление теоретических знаний и практику на действующем производстве двигателей в Японии.

«В течение трех месяцев сотрудникам предстоит перенимать опыт японских коллег, чтобы впоследствии запустить производство, полностью соответствующее стандартам качества Mazda. Специалисты, прошедшие обучение в Хиросиме, будут обучать новых сотрудников во Владивостоке. Ожидается также встречный визит японской стороны, целью которого будет контроль процесса обучения», – сообщили на предприятии.

Отметим, сегодня приморский завод выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6. Коллектив составляет около 500 человек.

На совещании с руководством предприятия глава Приморья Андрей Тарасенко обсудил дальнейшее развитие автосборочного производства во Владивостоке. Руководитель края акцентировал внимание руководителя компании на том, что в перспективе необходимо рассмотреть возможность производства на базе «Соллерса» во Владивостоке судовых двигателей. По мнению главы региона, они будут востребованы, тем более, что у завода есть удобные логистические пути для своей продукции – и морские, и железнодорожные.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус  mazda 


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