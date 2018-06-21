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Рыбакам прописали новые правила
О проблеме, которая в самое ближайшее время повлияет на работу рыбопромышленных предприятий, доложил на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Ежегодно территориальные органы Россельхознадзора и региональные органы ветеринарии оформляют ветеринарные сопроводительные документы почти на 3 млн тонн рыбопродукции. Теперь оформление ветеринарных сопроводительных документов затронет еще и свыше 4 млн тонн уловов водных биоресурсов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ВАРПЭ.
Напомним, новые правила оформления ветеринарных сопроводительных документов в рыбной отрасли вступили в силу 1 июля 2018 г. Это означает, что ветсертификаты должны оформляться не только на продукцию, но и на улов в электронном виде через ФГИС «Меркурий». Документы должны быть получены на месте вылова, до поступления рыбы и морепродуктов на переработку или на место ветеринарно-санитарной экспертизы. Нарушение порядка станет основанием для привлечения к административной ответственности по статье 10.08 КоАП.
При этом п. 6 статьи 2.3 закона «О ветеринарии» предусматривал новацию, которая допускала оформление документов не только ветеринарными врачами, но и специально обученными уполномоченными лицами. Система их подготовки и аттестации должна была стартовать в 2017 г. Однако по состоянию на сегодняшний день она так и не заработала. Необходимое количество уполномоченных лиц не подготовлено.
Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил недостаточную отлаженность и многочисленные технические сложности работы ФГИС «Меркурий», низкий уровень взаимодействия территориальных органов Россельхознадзора и органов ветеринарии субъектов федерации, неподготовленность системы аттестации уполномоченных лиц для оформления ветеринарных сопроводительных документов.
Герман Зверев сообщил, что ВАРПЭ неоднократно уведомляла заинтересованные ведомства о серьезных рисках. В настоящее время с учетом позиции отрасли Минсельхоз России вносит в Правительство РФ проект изменений в закон «О ветеринарии» и в статью 10.08 КоАП РФ, предусматривающие на период до 1 июля 2019 г. освобождение от административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, допустивших нарушения при оформлении ветеринарной документации в электронном виде.
В связи с этим Герман Зверев обратился к совету и к сенаторам с просьбой поддержать законопроект.
Президент ВАРПЭ подчеркнул, что один законопроект не решит проблем в комплексе и напомнил участникам заседания, что в соответствии с законом «О ветеринарии» ветеринарно-сопроводительные документы могут оформляться на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла. Однако изданные в соответствии с законом нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минсельхоза России практически исключили возможность оформления ветеринарной документации без проведения лабораторных исследований и без прямого участия ветеринарного врача.
Возможность выдачи ветеринарного сопроводительного документа на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла была принципиальной для отрасли.
«Если вы помните, обсуждая эту поправку, мы предполагали, что мониторинг ветеринарной безопасности районов промысла будет выявлять возбудителей болезней, внесенных в список Международного эпизоотического бюро. Это болезни, передающиеся от животного к животному и от животного к человеку. В случае отсутствия в морской акватории возбудителей этих болезней, подтверждаемого Россельхознадзором, ветсертификат должен был выдаваться на основании мониторинга акватории. Но Постановлениями Правительства были внесены еще основания, поэтому выдача ветеринарного сертификата на основании мониторинга практически невозможна» - констатировал Герман Зверев.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров отметил: «Профильный комитет будет исправлять ситуацию. Эта тема долго обсуждалось, взвешивались все аргументы «за» и «против». И об этом докладывалось Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, и они разделяли подход отрасли. Эта норма была цивилизованной, гарантирующей безопасность, а подзаконные акты скорректировали правильный закон».
Напомним, Н. Федоров, занимая в прошлом должность Министра сельского хозяйства РФ, был одним из инициаторов подготовки нормативных правил, позволяющих рыбакам получать необходимые ветеринарные документы на основании мониторинга акватории вылова.
По итогам обсуждения сенаторы сообщили, что текущее положение в отрасли будет отражено в решении совета и в Правительство РФ будет направлено обращение о необходимости корректировки новых Правил ветеринарной сертификации водных биоресурсов, в том числе, в части возможности получения документов на основании мониторинга акватории.
Фото с сайта Varpe.org
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