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Среда| 04 Октября, 18:54 |
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Инновационный логистический проект в Приморье реализует инвестор Свободного порта Владивосток
Для организации производства временно выбрана территория площадью 1,3 га в поселке Заводской Артемовского городского округа Приморского края. В настоящее время выполнена планировка участка, осуществлено подключение к электросетевой инфраструктуре, построен цех для выполнения работ по модульной сборке, техническому обслуживанию и ремонту рефрижераторных контейнеров, и транспортных рефрижераторных установок.
В целях проведения постоянного поддержания рефрижераторного контейнерного парка в технически исправном и рабочем состоянии, а также для осуществления текущего ремонта корпусной части и рефрижераторных установок компания организовала передвижную мастерскую. Мобильная мастерская оснащена автономным электрическим генератором и специальным инструментом для ремонта холодильных систем. Также, организована специальная эстакада для восстановления геометрии деформированных контейнеров, введены в работу сварочные полуавтоматы и специализированная погрузочная техника.
Являясь резидентом Свободного порта Владивосток, компания «Галф Восток» специализируется на разработке инновационных проектов для транспортировки грузов, требующих соблюдения температурного режима.
"Основная идея внедрения новых разработок связана с целью снижения себестоимости перевозок, с возможностью предоставления клиенту дополнительной информации о местоположении, работе контейнера и параметрах температуры внутри контейнера", - прокомментировала Елена Снурницына, генеральный директор компании «Галф Восток».
Одной из разработок компании стало изготовление стандартного рефрижераторного контейнера со специализированным изотермическим корпусом, оснащенным автономным силовым электрическим кабелем. Преимуществом транспортировки таких рефрижераторных контейнеров (особенно железнодорожным транспортом) является то, что для перевозки используются обычные фитинговые платформы для крупнотоннажных контейнеров без дополнительного электрического оснащения.
«Лидером в производстве крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров является китайская компания CIMC. Сегодня мы провели переговоры с руководством CIMC и договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения о сотрудничестве по проекту инженеров компании «Галф Восток на заводе по изготовлению специальных рефрижераторных контейнеров в Циндао (КНР) построены 10 новых корпусов рефрижераторных контейнеров с оснащенных силовым электрическим кабелем. При изготовлении применены новые технологии, позволившие повысить теплоизоляционные свойства контейнера без увеличения веса. Усовершенствована конструкция контейнера, подобраны новые материалы, усилены стороны, подверженные повреждениям. Конструкция корпуса контейнера успешно прошла все силовые испытания, контроль утечки воздуха и тепла, испытания на работу при низких температурах», - отметила отмчает Елена Снурницына.
Производство рефрижераторных специализированных контейнеров состоит из нескольких этапов: изготовление изотермического корпуса с встроенным силовым электрическим кабелем, монтаж рефрижераторной установки и тестирование собранного рефрижераторного специализированного контейнера согласно требованиям международных Стандартов и Правил.
Изготовление изотермического корпуса с встроенным силовым электрическим кабелем производится по проекту компании «Галф Восток» на заводе CIMC (KHP). Окончательную сборку рефрижераторных контейнеров (монтаж рефрижераторной установки, настройка всех дополнительных опций и проведение тестов собранных рефрижераторных контейнеров на соответствие Международным Стандартами и Правилам) планируется осуществлять на территории и силами компании-резидента.
Вновь изготовленные и протестированные рефрижераторные контейнеры будут иметь все необходимые документы на международный класс и безопасность перевозок любым видом транспорта на международных линиях и направлениях (Convention for Safe Containers certificate, Bureau Veritas type certificate, Bureau Veritas prototype test certificate, TIR-certificate, UIC-certificate). Кроме международных документов ООО «Галф Восток» планирует выдавать на каждый контейнер паспорт рефрижераторного контейнера, позволяющий легальное использование рефрижераторных специализированных контейнеров на внутренних российских транспортных путях и сообщениях.
На сегодняшний день компания успешно сотрудничает с такими производителями рефрижераторных установок, как Daikin, Thermoking, Carrier и Starcool. В рамках партнерства c компанией Daikin планируется осуществление совместной работы над системой дистанционного контроля по проекту «Галф Восток». Подобная система позволит получать оперативную информацию о местоположении контейнера, состоянии рефрижераторной установки, показания температуры внутри контейнера, а также осуществление дистанционного запуска и остановки рефрижераторной установки контейнеров.
В рамках проекта резидент-компания «Галф Восток» намерена проводить обучающую программу по использованию и обслуживанию рефрижераторных контейнеров.
Статус резидента Свободного порта Владивосток компания получила в марте 2016 года. Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит 26 млн рублей.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 320 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 348 млрд рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.
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