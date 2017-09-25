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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Южнокорейская компания Jeju Air запустила новый регулярный авиарейс между Владивостоком и Сеулом
Первых пассажиров торжественно встретили в аэропорту «Кневичи».
Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, до конца летнего расписания компания будет выполнять рейсы четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Воздушные суда Boeing 737-800 смогут перевозить из Владивостока в Сеул и обратно около 190 человек единовременно.
«В настоящий момент загруженность международного аэропорта Владивосток составляет около 60%, поэтому Администрация края совместно с руководством аэропорта заинтересована и всячески приветствует заход в регион новых авиакомпаний, тем более связывающих Приморье с такими мегаполисами, как Сеул», – отметили специалисты.
Напомним, о том, что компания Jeju Air планирует зайти в Приморье, стало известно в июле этого года в ходе встречи директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова с начальником отдела планирования авиакомпании Юн Чже Уком.
Тогда представитель Jeju Air отмечал, что, если рейс будет востребован и появится необходимость – количество полетов будет увеличено до пяти или семи.
Отметим, в скором времени прямое авиасообщение может связать Владивосток с еще одним южнокорейским городом – Поханг. Об этом заявил мэр территории Ли Ганг Док в ходе встречи с вице-губернатором Приморья Евгением Полянским в сентябре этого года.
В ходе переговоров было отмечено, что Администрацией края уже проработан вопрос об открытии такого чартерного авиарейса. Международный аэропорт Владивосток готов предоставить все необходимое обеспечение авиаперевозчикам, которые проявят интерес к созданию авиасообщения с Похангом.
По мнению директора департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, интерес южнокорейских путешественников к краю закономерен, ведь Владивосток – это красивый европейский город с богатым инвестиционным потенциалом, уникальной гастрономической культурой и яркими природными достопримечательностями. Кроме того, большое значение для роста турпотока из Южной Кореи имеют близкая территориальная расположенность Приморья, общее историческое прошлое и безвизовый режим, принятый руководителями двух государств в 2013 году.
Добавим, в прошлом году турпоток из Республики Корея в регион вырос более чем в полтора раза – Приморье посетили около 50 тысяч корейцев.
В этом году турпоток демонстрирует еще более динамичный рост – по итогам первого полугодия прирост составил более 80% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
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