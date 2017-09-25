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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Во Владивостоке презентуют прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199
Резидент Свободного порта Владивосток, компания «Композитное кораблестроение» готовится презентовать свой новый прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199. Презентация состоится 15 октября на территории яхт-клуба «7 Футов» во Владивостоке.
«Скорость катамарана в базовой комплектации составляет 24 узла (примерно 44,5 км/час), - отмечает председатель правления ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий Волошенко. – Его отличительной особенностью среди конкурентов является возможность эксплуатации в широком спектре погодных условий и неограниченный выбор климатических зон».
В арсенале компании также катамараны Pacifico Adventure 72, модель которых разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Длина корпуса составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36; два спальных места, круговой проход и скорость 30 узлов, при мощности двигателя 140 л.с. Также этим летом началась работа над созданием 12-метрового прогулочного катамарана, строительство которого планируется завершить летом 2018 года.
В целом инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Объем капиталовложений в проект составит 36 млн рублей.
По словам Дмитрия Волошенко, статус резидента Свободного порта Владивосток позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции. Также компания рассматривает возможность применения свободной таможенной зоны - еще одного механизма, который может существенно повлиять на конечную стоимость продукции.
Напомним, по итогам рабочей поездки во Владивосток Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых – формирование портфеля приоритетных проектов, нуждающихся в льготной, кредитной и гарантийной поддержке, предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, проработка механизмов стимулирования притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики на Дальнем Востоке страны и другие.
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