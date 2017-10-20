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04 Ноября 2017, 15:24 | Регион сегодня

В Приморье на "русской Амазонке" обитают более 30 полосатых кошек

Это самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра

Ровно два года назад, 3 ноября 2015 года, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Приморье был создан национальный парк «Бикин» - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра.

Национальный парк «Бикин» создан в 2015 году для сохранения уникальных природных комплексов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану были взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра. В сентябре 2016 года вступило в силу Положение о национальном парке, была сформирована администрация и штат сотрудников приступил к работе по охране и изучению природы на территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

«Бикин не даром называют «русской Амазонкой» —  это единственный на Сихотэ-Алине крупный речной бассейн, где никогда не велись рубки леса, и поэтому только здесь можно получить представление о том, как выглядела уссурийская тайга до середины XIX века,  — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Создание национального парка «Бикин» завершило более чем 20-летнюю борьбу между лесопромышленниками и коренными жителями этих мест, которых поддержали экологи. Нацпарк обеспечивает сохранение мест обитания амурского тигра и — что принципиально важно — традиционного образа жизни коренного населения. Благодаря этой охраняемой территории «новое дыхание» получило село Красный Яр, куда стали возвращаться люди. Национальный парк уже стал важным элементом экономики района, в его структуре работают более 70 коренных жителей. Мы поздравляем нацпарк с Днем рождения и желаем ему успехов. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее».

WWF России вместе с Центром «Амурский тигр» стоял у истоков создания нацпарка. Сотрудники Фонда участвовали в подготовке эколого-экономического обоснования, помогали ООПТ на первых этапах ее становления, а в 2017 году на территории Бикина  при поддержке WWF и Центра «Амурский тигр» впервые был начат  фотомониториг амурского тигра.  

В Год ООПТ-2017 национальный парк «Бикин» стал одним участников проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих, разработанного WWF России совместно с Минприроды России и поддержанного ВТБ. В январе первая партия оборудования из 48 фотоловушек была передана в национальный парк, а в начале марта первый тигр попал в объектив.   За время мониторинга, с начала февраля по середину июня, фотоловушки зафиксировали 10 тигров — 5 самок и 5 самцов, в целом же популяция тигра в бассейне Бикина начитывает более 30 полосатых кошек.  Сейчас в нацпарке полным ходом идет подготовка к новому сезону мониторинга животных. 

«Нацпарк «Бикин» - единственная ООПТ, где мониторинг тигра ведется непосредственно с участием местных охотников-сотрудников нацпарка. Только с их помощью можно охватить  фотомониторингом эту огромную по площади и  сложности  заброски территорию. Для того, чтобы фотомониторинг начался вовремя, с выпадением снега, в конце октября, перед заходом охотников на промысел в тайгу,  в нацпарке  совместно с WWF для них  был проведен семинар-тренинг по методике установки фотоловушек и определены места их постановки. Теперь мы уверены, что мониторинг  будет полноценным по времени его проведения и охвату территории», — говорит старший координатор отдела  по редким видам Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря.

Национальный парк «Бикин» — территория традиционного проживания коренных малочисленных народов — удэгейцев, нанайцев. Защита среды их обитания и традиционного образа жизни является одной из основных задач этой ООПТ. Для обеспечения жизнедеятельности коренных народов в границах национального парка выделена зона традиционного экстенсивного природопользования площадью порядка  700 тыс. га, сохранены родовые исторически сложившиеся охотничьи участки.   В парке создан и активно действует Совет по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов, каждый месяц в селе Красный Яр проводятся собрания охотников.  Продолжая вести традиционную хозяйственную деятельность, коренные жители в статусе сотрудников нацпарка выполняют задачи по охране и контролю территории, работают с фотоловушками для проведения мониторинга, развивают экологический туризм  и народные промыслы. Никто кроме коренных народов Бикина не может быть более надежным проводником по главной артерии парка – реке Бикин и ее протокам. Вопрос сохранения этой территории всегда оставался  приоритетом для жителей Бикина.

«Предшествовало много работы по преданию долине реки Бикин статуса особо охраняемой природной территории. Сейчас предстоит еще более масштабная работа — сделать так, чтобы парк начал эффективно работать. Для этого нужно создать инфраструктуру с нуля, наладить систему охраны территории, обучить сотрудников парка из числа коренных малочисленных народов, — поделился  директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. — Туристский потенциал парка огромен: это сохранившаяся экосистема и уникальная культура КМН. В настоящее время мы работаем над организацией круглогодичного туризма: экотуры, этнотуры, событийные мероприятия, проведение мастер-классов по национальной кулинарии и изготовлению этнических сувениров. Наша задача - превратить уникальный ресурс нацпарка в конкурентоспособный туристский продукт международного уровня».

На фото: Мониторинг тигра. Фотоловушка в нацпарке НП "Бикин". WWF России, Центр "Амурский тигр".

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf  амурский тигр 


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