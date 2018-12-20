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"Паллада" готовится к кругосветному путешествию
Сформирован оргкомитет по подготовке и проведению в 2019-2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также и 75-летию Великой Победы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
Председателем оргкомитета стал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в состав рабочей группы вошёл и первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко.
Кругосветное плавание трёх судов запланировано на конец 2019 года, ориентировочно «Паллада» выйдет из Владивостока 1 ноября. Следуя по маршруту через Тихий океан, судно обогнёт мыс Горн и в аргентинском порту Ушуая встретится с «Крузенштерном».
«Вместе они выйдут в Южную Атлантику, где к ним присоединится „Седов“. Суда дойдут до Кейптауна, Южной Африки. Затем „Седов“ и „Паллада“ обогнут Южную Африку и проследуют до Владивостока», — рассказывает Николай Кузьмич.
Большинство мест и портов, в которые будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний, часто посещались российскими и советскими судами. Помимо этого, во время предыдущих кругосветных плаваний «Паллада», «Крузенштерн», «Надежда» и «Седов» заходили туда в ХХ и ХХI веке.
В конце января в Калининграде прошло выездное заседание рабочей группы, которое провёл заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук. В ходе встречи члены оргкомитета оценили техническое состояние барков «Седов» и «Крузенштерн». На обоих судах будет проведена масштабная реновация и техническое переоснащение.
Предстоящее кругосветное путешествие фрегата «Паллады» будет посвящено двухсотлетию открытия Антарктиды, барк «Седов» свой поход совершит в честь 75-летия Великой Победы.
Экспедиция призвана продемонстрировать высокие достижения российского морского флота в изучении и освоении Мирового океана, направлена на подготовку высококвалифицированных морских кадров в океанских плаваниях, а также на повышение престижа морских и рыбацких профессий.
Подготовка к кругосветному плаванию идёт полным ходом. На следующей неделе Пётр Савчук приедет во Владивосток и проинспектирует техническое состояние «Паллады».
«У меня нет сомнений, что задание будет выполнено, и мы ещё раз покажем всему морскому сообществу, что российский флаг от Арктики до Антарктики постоянно находится в мировом океане. Это главная цель экспедиции», — отмечает первый проректор Дальрыбвтуза.
Напомним, что Николай Зорченко уже участвовал в кругосветных плаваниях: в 2007-2008 годах, тогда он был капитаном учебного парусного судна «Паллада» и в 2012-2013 годах на барке «Седов» также в роли капитана.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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