Журналисты из Приморья завоевали Гран-при ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 05 Июня, 22:36 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 830 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток наращивает туристические потоки
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2017

Регион сегодня
05.06 |
В Приморье "Восточный Порт" с начала года отгрузил 9,9 млн тонн угля
05.06 |
В Москве на Красной площади разыграли якутские бриллианты и золотые украшения
05.06 |
ВТБ и Фонд развития Дальнего Востока объединят усилия в поддержке малого бизнеса
05.06 |
Колыма может стать центром по продаже золотых самородков в России
05.06 |
Заповедники и нацпарки бассейна Амура встретились в Хабаровске на экологическом фестивале
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:15
Космодром "Восточный": старта ждали девять лет После успешного запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" прошел ровно год. За это время в амурской тайге начал расти новый город Циолковский, сразу же окрещенный "городом будущего". Корр. "Дальневосточного капитала" накануне Дня космонавтики побывал на космодроме и новостройке и убедился, что новое "окно" России в большой космос прорублено не напрасно. Пусть и за большие деньги.
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:05
Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
статьи раздела
Тема номера
19 Мая 2017, 17:10
Притягательная сила Хабаровска работает на туристов Кто хоть однажды побывал в Хабаровске, обязательно захочет вернуться туда снова. Этот город настолько значим и красив, что даже на российской банкноте в 5000 рублей находятся изображения Хабаровского моста, утеса и памятника графу Муравьеву-Амурскому.
статьи раздела
Финансы
19 Мая 2017, 16:40
Какая семья в Приморье может позволить себе финансового советника? Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, независимый финансовый советник: Типовые решения всем надоели
статьи раздела
Проект ДК
19 Мая 2017, 13:42
Банки сняли отраслевые барьеры малому бизнесу на Дальнем Востоке Прошедшие крещение кризисом малые предприятия ДФО выжили, стали активно развиваться и доказали свою конкурентоспособность.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Июня 2017, 14:04 | Регион сегодня |

Журналисты из Приморья завоевали Гран-при ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, WWF России и Центр "Амурский тигр" по традиции называют имена победителей ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017. Гран-при присужден за экспедицию на Бикин.

Фотограф Александр Хитров и журналист Вадим Шкодин, ИА PrimaMedia / PRIM25, стали в этом году обладателями Гран-при конкурса «Живая тайга» за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016. Добротные тексты, фоторепортажи и видеоматериалы о захватывающем путешествии по национальному парку «Бикин» – 777 км по «русской Амазонке», отрыв от цивилизации, тайга с птичьего полета, знакомство с бытом удэгейцев – дают возможность вместе с путешественниками проникнуться духом Бикина.

«Бикин необъятен, Бикин непостижим, как не может быть постижима сама природа. Его невозможно понять — только видеть, впитывать, восхищаться, упиваться трагичной красотой его берегов, трепетать перед его мощью. Испытывать счастье от прикосновения к этому самобытному великолепию. И завидовать всем, кому только предстоит пережить то же самое», – признаются участники экспедиции.

Генеральными партнерами экспедиции ExpBikin-2016, поверившими, что у этих отчаянных ребят все получится, стали Амурский филиал WWF России и Центр «Амурский тигр».

В целом в 2017 году в конкурсе приняли участие 73 штатных и нештатных сотрудников 48 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей и региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 8 юных корреспондентов Детской студии «ШИП» из поселка Лучегорск Приморского края.

«Мы впервые судили конкурсные работы без нашего партиарха – Гали Яковлевны Островской, телевизионщика с полувековым стажем работы, Заслуженного работника культуры РФ, вырастившего целую плеяду студентов журфака в Дальневосточном государственном университете. После ее ухода из жизни мы много думали: вводить ли в состав жюри кого-то нового. И, в конце концов, пришли к выводу, что замены Гали Яковлевне нет. Поэтому каждый из членов жюри старался сверять свои решения с тем, что сказала бы Островская, если бы сидела за нашим столом. И в результате, к моей личной радости, мне ни разу не пришлось воспользоваться правами председателя жюри. Все решения были приняты единодушно», – говорит председатель оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель киностудии «Зов тайги», режиссер, журналист, кавалер ордена Почета за личный вклад в охрану природы.

Жюри рассмотрело 155 печатных работ, 162 сообщения информационных агентств, 90 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радипрограмм, поступивших на конкурсе по 8 темам: «Дом амурского тигра», «Кедр — дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы».

«Ежегодный конкурс «Живая тайга» имеет положительное влияние на развитие экологической журналистики. Также у этого конкурса есть и другая задача – выявить пробелы, которые существуют у журналистов при освещении природоохранной тематики. Этот год не стал исключением – многие из участников конкурса искренне заблуждаются в том, что необходимо для природы и допускают ошибки, которые порой, вредят делу охраны животных. Для того, чтобы этого избежать и был придуман семинар «Школа экологической журналистики», который в этом году состоится 27 июля, и мы надеемся, что на нем нам удастся повысить уровень экологической грамотности среди журналистов», – говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.

В итоге работы жюри победителями, лауреатами, обладателями Гран-При, звания Мастер и специальных дипломов конкурса признаны 33 журналиста, 4 СМИ Дальнего Востока, а также Детская студия ШИП пгт. Лучегорск.

«Конкурс «Живая тайга»-2017 поразил меня количеством и разнообразием телевизионных работ. Появилось много новых авторов, новых лиц, новых звезд. Яркая и харизматичная ведущая подросла в телестудии "ШИП", превратив любительскую школьную работу в полноценный продукт, которому позавидуют телевизиощики-профессионалы. Мощный залп дали амурские журналисты, выставив на конкурс целый пласт работ. Потянулись амурчане, конечно за новым лидером – яркой и непосредственной Варварой Сияновой, обозревателем "Амурской правды", – говорит член жюри Ирина Трофимова, журналист информационного портала «Забмедиа» и «ЗабТВ», координатор Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» – обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» -2013.

Наградой 10 победителям в номинациях конкурса станут оригинальные Женьшени художественной ковки. Специальные призы - «Надежа «Живой тайги» – получат трое журналистов. Ждет Большой Женьшень и Мастера – журналиста из Владивостока Ивана Егорчева, которому жюри конкурса присвоило это звание. Отметим, что помимо приза, Гран-при даст возможность его обладателям совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку, связанную с темой охраны природы.

«В этом сезоне чтение конкурсных работ подарило нам несколько великих, без иронии, географических открытий. Из публикации Варвары Сияновой из Амурской области мы узнали о йети, ставшем брендом Зейского заповедника. Это замечательный пример «расширения традиционного биоразнообразия», и я бы ходатайствовал о включении йети дальневосточного в Красную книгу как редчайшего вида)). О другом открытии нам поведал Базаржаб Ринчинов из Агинского: оказывается, в Забайкальском крае находится «мировой водораздел» – точка, в которой сходятся истоки великих рек Амура, Лены и Енисея. Мы узнали новые имена и в то же время увидели, что ветераны «Живой тайги» по-прежнему работают стабильно хорошо, доказывая, что они в профессии и теме – люди не случайные. Особенно ценно то, что в нескольких случаях публикации экологической тематики стали поводом для реакции властей, прокурорских проверок, конкретных шагов. Это доказывает: всё, что мы делаем, – не зря, а настойчивая капля способна продолбить любой камень», – говорит член жюри Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» -2010.

Главной наградой победителям и лауреатам, как считают сами участники конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». В этом году она состоится с 27 по 31 июля на турбазе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 27 июля пройдет и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.

 

ИТОГИ XI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017

В 2017 году в конкурсе приняли участие 73 штатных и внештатных сотрудников 48 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей и региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 8 юных корреспондентов Детской студии «ШИП» из поселка Лучегорск Приморского края.

Жюри рассмотрело 155 печатных работ, 162 сообщения информационных агентств, 90 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радиопрограмм, поступивших на конкурсе по 8 темам: «Дом амурского тигра», «Кедр — дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы».

Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.

В итоге работы жюри победителями, лауреатами, обладателями Гран-При, звания Мастер и специальных дипломов конкурса признаны 33 журналиста, 4 СМИ Дальнего Востока, а также Детская студия ШИП пгт. Лучегорск.

 

Победители XI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017, с вручением приза — символического Женьшеня:

В номинации «Дом амурского тигра»:

Мария Окулова, медиапроект ТАСС DV.LAND, корреспондент (по совместительству)

— Юлия Патрикеева (Бояшова), ведущая программ, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»

Приморский край, г. Владивосток

 

В номинации «Земля заповедная»:

— Михаил Дидух, корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК  «Дальневосточная»

Хабаровский край, г. Хабаровск

Ольга Чеузова, корреспондент еженедельной газеты «Читинское обозрение»

Забайкальский край, г. Чита

 

В номинации «Зеленый пояс Амура»:  

— Детская телестудия «ШИП»

Приморский край,  пгт. Лучегорск

— Варвара Сиянова, ООО «Издательский дом «Амурская правда», обозреватель

Амурская область, г. Благовещенск

 

В номинации «Природа и энергетика»:

 — Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России»

Приморский край, г. Находка

 

В номинации «Личность в охране природы»:

— Надежда Лабецкая, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея»

Приморский край, пос. Терней

 

«Самым зеленым СМИ» признаны:

— КГБУ «Общественное телевидение Приморья»

Приморский край, г. Владивосток

Объединенная редакции Издательского дома «Дважды два»

Амурская область, г. Благовещенск

 

  • Гран-при ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017:

 

Александр Хитров, руководитель проекта PRIM25, фотокорреспондент ИА PrimaMedia, и Вадим Шкодин, журналист PRIM25, экономический обозреватель PrimaMedia — за серию материалов из экспедиции на Бикин ExpBikin-2016

Приморский край, г. Владивосток

 

Лауреаты ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»–2017»:

 

— Валерия Белоус, корреспондент ООО «Восьмой канал»

Приморский край, г. Владивосток,

— Алёна Жукова, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент

Приморский край г. Владивосток

Елена Лабзова, редакция газеты «Мильковские новости», корреспондент

Камчатский край, с. Мильково

Вера Павлова, ОГАУ «Издательский дом «Биробиджан», газета «Биробиджанер штерн», специальный корреспондент

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Ирина Филипенко, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бира», ведущая программ радиовещания

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Марина Черных, журналист «Новой газеты во Владивостоке»

Приморский край г. Владивосток

Людмила Юрчук, до 18.04 2017 – корреспондент газеты ДВО РАН «Дальневосточный учёный»

Приморский край г. Владивосток

 

  • Специальные призы и дипломы конкура:

 

Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:

Екатерина Бронникова, ИА "Забмедиа", корреспондент

Забайкальский край, г. Чита

Антон Сильвоник, корреспондент, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур»

Амурская область, г. Благовещенск

Дарья Червова, журналист ИА PrimaMedia

Приморский край, г. Владивосток

 

Специальный диплом «За новаторский проект»:

— Мария Нетребенко, Филиал ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владивосток, специальный корреспондент и автор специальных проектов

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «За действенность печатного слова»:

— Виктор Горелов, ИД «Биробиджан», корреспондент газет «Биробижданская звезда» и «Биробиджанер Штерн»,

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

 

Специальный диплом «За верность теме»

— Александр Сырцов, главный редактор РИА «Восток-Медиа»

— редакция Чугуевской районной газеты «Наше время»

Приморский край, с. Чугуевка

— газета Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России "Прогресс Приморья"

Приморский край, г. Арсеньев

 

Специальный диплом «Удачный дебют»:

— Юлия Долгорук, специальный корреспондент, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур»

Амурская область, г. Благовещенск

Нина Ефимова, корреспондент филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»

Хабаровский край, г. Хабаровск

— Вера Кравец, корреспондент информационно-рекламного еженедельника «Ди Вох» и интернет-портала «Город на Бире»

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур»

Амурская область, г. Благовещенск

— Анастасия Петраш, корреспондент, ГБУ Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа» («Первый областной канал»)

Амурская область, г. Благовещенск

— Екатерина Цой, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент

Приморский край, г. Владивосток

 

Специальный диплом «Открытие»:

— Базаржаб Ринчинов, корреспондент газеты «Агинская правда»

Агинский Бурятский округ Забайкальского края, ГО Поселок Агинское

 

Специальный диплом «За операторскую работу»:

Евгений Погорелый, ОАО Мега ТВ, телеоператор

Забайкальский край, г. Чита

 

Специальный диплом «За многогранность»:

Анна Хвостова, ТК «Альтес», оператор, корреспондент-фотограф

Забайкальский край, г. Чита

 

Специальный диплом «За школу добра и воспитание словом»:

— Юрий Жекотов, внештатный автор газеты «М-пресс»

Хабаровской край, г. Николаевск-на-Амуре

Жюри приняло решение присвоить Звание Мастера (с вручением приза «Женьшень»):

 — Ивану Егорчеву, редактору журнала «Записки ОИАК», Русское географическое общество – Общество изучения Амурского края. Более 25 лет этот вдумчивый журналист и исследователь публикует в СМИ статьи на экологические темы, передает свои знания на публичных лекциях в библиотеках Приморского края. Иван Николаевич Егорчев член Творческой ассоциации журналистов России, Союза фотохудожников РФ, Русского географического общества, приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда». Обладатель Гран-при V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга-2011». Лауреат премии имени В.К. Арсеньева за краеведческие работы, литературной премии «Золотое перо Руси», награждён Малой золотой медалью РГО за книгу «Амурский тигр».

Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится с 27 по 31 июля 2017 года на турбазе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 27 июля пройдет церемония награждения Женьшенями «Живой тайги» лучших журналистов Дальнего Востока.

Обладатели Гран-при конкурса при поддержке Оргкомитета конкурса смогут совершить путешествие, связанное с темой охраны природы.

Председатель жюри конкурса - Солкин Василий Анатольевич

Секретарь жюри, координатор конкурса «Живая тайга» - Старостина Елена Геннадьевна

 

Фото © Василий Солкин / WWF России. Символический Женьшень - приз победителям конкурса «Живая тайга»

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

 

Теги: Живая тайга 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Территория
18 Мая 2017, 09:23
Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники Мировые СМИ в связи с американским эсминцем, отправленным к Корейскому полуострову, пугали третьей мировой войной. Вдруг началось?!
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
17 Мая 2017, 10:30
Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии Географическое положение на стыке отрогов Малого Хингана и Архаринской низменности (Амурская область), в зоне взаимопроникновения нескольких флористических и фаунистических комплексов, обусловило огромное разнообразие растительного и животного мира Хинганского заповедника. В этом он один из лидеров среди охраняемых территорий Дальнего Востока.
статьи раздела
Компании
17 Мая 2017, 09:00
В Приморье большая стройка вписывается в ТОР "Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа в рамках реализации долгосрочных проектов" – тема 119-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, которое состоялось 27 апреля 2017 года в рамках деловой программы 24-й Международной строительной выставки "Город".
статьи раздела
Проект ДК
16 Мая 2017, 16:45
Найдя свой стиль, можно закрепить традицию Приморье все больше становится площадкой для интернационального бизнеса. Насколько это изменит среду обитания местных жителей? Насколько сегодня актуально сохранить архитектуру Приморского края русской, а облик городов европейским? Об этом "Дальневосточный капитал" говорил с представителями профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков.
статьи раздела
Регион сегодня
11 Мая 2017, 11:45
Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика