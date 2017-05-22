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Журналисты из Приморья завоевали Гран-при ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017
Фотограф Александр Хитров и журналист Вадим Шкодин, ИА PrimaMedia / PRIM25, стали в этом году обладателями Гран-при конкурса «Живая тайга» за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016. Добротные тексты, фоторепортажи и видеоматериалы о захватывающем путешествии по национальному парку «Бикин» – 777 км по «русской Амазонке», отрыв от цивилизации, тайга с птичьего полета, знакомство с бытом удэгейцев – дают возможность вместе с путешественниками проникнуться духом Бикина.
«Бикин необъятен, Бикин непостижим, как не может быть постижима сама природа. Его невозможно понять — только видеть, впитывать, восхищаться, упиваться трагичной красотой его берегов, трепетать перед его мощью. Испытывать счастье от прикосновения к этому самобытному великолепию. И завидовать всем, кому только предстоит пережить то же самое», – признаются участники экспедиции.
Генеральными партнерами экспедиции ExpBikin-2016, поверившими, что у этих отчаянных ребят все получится, стали Амурский филиал WWF России и Центр «Амурский тигр».
В целом в 2017 году в конкурсе приняли участие 73 штатных и нештатных сотрудников 48 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей и региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 8 юных корреспондентов Детской студии «ШИП» из поселка Лучегорск Приморского края.
«Мы впервые судили конкурсные работы без нашего партиарха – Гали Яковлевны Островской, телевизионщика с полувековым стажем работы, Заслуженного работника культуры РФ, вырастившего целую плеяду студентов журфака в Дальневосточном государственном университете. После ее ухода из жизни мы много думали: вводить ли в состав жюри кого-то нового. И, в конце концов, пришли к выводу, что замены Гали Яковлевне нет. Поэтому каждый из членов жюри старался сверять свои решения с тем, что сказала бы Островская, если бы сидела за нашим столом. И в результате, к моей личной радости, мне ни разу не пришлось воспользоваться правами председателя жюри. Все решения были приняты единодушно», – говорит председатель оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель киностудии «Зов тайги», режиссер, журналист, кавалер ордена Почета за личный вклад в охрану природы.
Жюри рассмотрело 155 печатных работ, 162 сообщения информационных агентств, 90 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радипрограмм, поступивших на конкурсе по 8 темам: «Дом амурского тигра», «Кедр — дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы».
«Ежегодный конкурс «Живая тайга» имеет положительное влияние на развитие экологической журналистики. Также у этого конкурса есть и другая задача – выявить пробелы, которые существуют у журналистов при освещении природоохранной тематики. Этот год не стал исключением – многие из участников конкурса искренне заблуждаются в том, что необходимо для природы и допускают ошибки, которые порой, вредят делу охраны животных. Для того, чтобы этого избежать и был придуман семинар «Школа экологической журналистики», который в этом году состоится 27 июля, и мы надеемся, что на нем нам удастся повысить уровень экологической грамотности среди журналистов», – говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.
В итоге работы жюри победителями, лауреатами, обладателями Гран-При, звания Мастер и специальных дипломов конкурса признаны 33 журналиста, 4 СМИ Дальнего Востока, а также Детская студия ШИП пгт. Лучегорск.
«Конкурс «Живая тайга»-2017 поразил меня количеством и разнообразием телевизионных работ. Появилось много новых авторов, новых лиц, новых звезд. Яркая и харизматичная ведущая подросла в телестудии "ШИП", превратив любительскую школьную работу в полноценный продукт, которому позавидуют телевизиощики-профессионалы. Мощный залп дали амурские журналисты, выставив на конкурс целый пласт работ. Потянулись амурчане, конечно за новым лидером – яркой и непосредственной Варварой Сияновой, обозревателем "Амурской правды", – говорит член жюри Ирина Трофимова, журналист информационного портала «Забмедиа» и «ЗабТВ», координатор Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» – обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» -2013.
Наградой 10 победителям в номинациях конкурса станут оригинальные Женьшени художественной ковки. Специальные призы - «Надежа «Живой тайги» – получат трое журналистов. Ждет Большой Женьшень и Мастера – журналиста из Владивостока Ивана Егорчева, которому жюри конкурса присвоило это звание. Отметим, что помимо приза, Гран-при даст возможность его обладателям совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку, связанную с темой охраны природы.
«В этом сезоне чтение конкурсных работ подарило нам несколько великих, без иронии, географических открытий. Из публикации Варвары Сияновой из Амурской области мы узнали о йети, ставшем брендом Зейского заповедника. Это замечательный пример «расширения традиционного биоразнообразия», и я бы ходатайствовал о включении йети дальневосточного в Красную книгу как редчайшего вида)). О другом открытии нам поведал Базаржаб Ринчинов из Агинского: оказывается, в Забайкальском крае находится «мировой водораздел» – точка, в которой сходятся истоки великих рек Амура, Лены и Енисея. Мы узнали новые имена и в то же время увидели, что ветераны «Живой тайги» по-прежнему работают стабильно хорошо, доказывая, что они в профессии и теме – люди не случайные. Особенно ценно то, что в нескольких случаях публикации экологической тематики стали поводом для реакции властей, прокурорских проверок, конкретных шагов. Это доказывает: всё, что мы делаем, – не зря, а настойчивая капля способна продолбить любой камень», – говорит член жюри Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» -2010.
Главной наградой победителям и лауреатам, как считают сами участники конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». В этом году она состоится с 27 по 31 июля на турбазе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 27 июля пройдет и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.
ИТОГИ XI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017
В 2017 году в конкурсе приняли участие 73 штатных и внештатных сотрудников 48 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей и региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 8 юных корреспондентов Детской студии «ШИП» из поселка Лучегорск Приморского края.
Жюри рассмотрело 155 печатных работ, 162 сообщения информационных агентств, 90 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радиопрограмм, поступивших на конкурсе по 8 темам: «Дом амурского тигра», «Кедр — дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы».
Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.
В итоге работы жюри победителями, лауреатами, обладателями Гран-При, звания Мастер и специальных дипломов конкурса признаны 33 журналиста, 4 СМИ Дальнего Востока, а также Детская студия ШИП пгт. Лучегорск.
Победители XI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017, с вручением приза — символического Женьшеня:
В номинации «Дом амурского тигра»:
— Мария Окулова, медиапроект ТАСС DV.LAND, корреспондент (по совместительству)
— Юлия Патрикеева (Бояшова), ведущая программ, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»
Приморский край, г. Владивосток
В номинации «Земля заповедная»:
— Михаил Дидух, корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Ольга Чеузова, корреспондент еженедельной газеты «Читинское обозрение»
Забайкальский край, г. Чита
В номинации «Зеленый пояс Амура»:
— Детская телестудия «ШИП»
Приморский край, пгт. Лучегорск
— Варвара Сиянова, ООО «Издательский дом «Амурская правда», обозреватель
Амурская область, г. Благовещенск
В номинации «Природа и энергетика»:
— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России»
Приморский край, г. Находка
В номинации «Личность в охране природы»:
— Надежда Лабецкая, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея»
Приморский край, пос. Терней
«Самым зеленым СМИ» признаны:
— КГБУ «Общественное телевидение Приморья»
Приморский край, г. Владивосток
— Объединенная редакции Издательского дома «Дважды два»
Амурская область, г. Благовещенск
- Гран-при ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2017:
— Александр Хитров, руководитель проекта PRIM25, фотокорреспондент ИА PrimaMedia, и Вадим Шкодин, журналист PRIM25, экономический обозреватель PrimaMedia — за серию материалов из экспедиции на Бикин ExpBikin-2016
Приморский край, г. Владивосток
Лауреаты ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»–2017»:
— Валерия Белоус, корреспондент ООО «Восьмой канал»
Приморский край, г. Владивосток,
— Алёна Жукова, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент
Приморский край г. Владивосток
— Елена Лабзова, редакция газеты «Мильковские новости», корреспондент
Камчатский край, с. Мильково
— Вера Павлова, ОГАУ «Издательский дом «Биробиджан», газета «Биробиджанер штерн», специальный корреспондент
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
— Ирина Филипенко, Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Бира», ведущая программ радиовещания
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
— Марина Черных, журналист «Новой газеты во Владивостоке»
Приморский край г. Владивосток
— Людмила Юрчук, до 18.04 2017 – корреспондент газеты ДВО РАН «Дальневосточный учёный»
Приморский край г. Владивосток
- Специальные призы и дипломы конкура:
Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:
— Екатерина Бронникова, ИА "Забмедиа", корреспондент
Забайкальский край, г. Чита
— Антон Сильвоник, корреспондент, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур»
Амурская область, г. Благовещенск
— Дарья Червова, журналист ИА PrimaMedia
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «За новаторский проект»:
— Мария Нетребенко, Филиал ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владивосток, специальный корреспондент и автор специальных проектов
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «За действенность печатного слова»:
— Виктор Горелов, ИД «Биробиджан», корреспондент газет «Биробижданская звезда» и «Биробиджанер Штерн»,
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
Специальный диплом «За верность теме»
— Александр Сырцов, главный редактор РИА «Восток-Медиа»
— редакция Чугуевской районной газеты «Наше время»
Приморский край, с. Чугуевка
— газета Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России "Прогресс Приморья"
Приморский край, г. Арсеньев
Специальный диплом «Удачный дебют»:
— Юлия Долгорук, специальный корреспондент, Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур»
Амурская область, г. Благовещенск
— Нина Ефимова, корреспондент филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Вера Кравец, корреспондент информационно-рекламного еженедельника «Ди Вох» и интернет-портала «Город на Бире»
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
— Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур»
Амурская область, г. Благовещенск
— Анастасия Петраш, корреспондент, ГБУ Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа» («Первый областной канал»)
Амурская область, г. Благовещенск
— Екатерина Цой, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «Открытие»:
— Базаржаб Ринчинов, корреспондент газеты «Агинская правда»
Агинский Бурятский округ Забайкальского края, ГО Поселок Агинское
Специальный диплом «За операторскую работу»:
— Евгений Погорелый, ОАО Мега ТВ, телеоператор
Забайкальский край, г. Чита
Специальный диплом «За многогранность»:
— Анна Хвостова, ТК «Альтес», оператор, корреспондент-фотограф
Забайкальский край, г. Чита
Специальный диплом «За школу добра и воспитание словом»:
— Юрий Жекотов, внештатный автор газеты «М-пресс»
Хабаровской край, г. Николаевск-на-Амуре
Жюри приняло решение присвоить Звание Мастера (с вручением приза «Женьшень»):
— Ивану Егорчеву, редактору журнала «Записки ОИАК», Русское географическое общество – Общество изучения Амурского края. Более 25 лет этот вдумчивый журналист и исследователь публикует в СМИ статьи на экологические темы, передает свои знания на публичных лекциях в библиотеках Приморского края. Иван Николаевич Егорчев — член Творческой ассоциации журналистов России, Союза фотохудожников РФ, Русского географического общества, приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда». Обладатель Гран-при V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга-2011». Лауреат премии имени В.К. Арсеньева за краеведческие работы, литературной премии «Золотое перо Руси», награждён Малой золотой медалью РГО за книгу «Амурский тигр».
Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится с 27 по 31 июля 2017 года на турбазе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 27 июля пройдет церемония награждения Женьшенями «Живой тайги» лучших журналистов Дальнего Востока.
Обладатели Гран-при конкурса при поддержке Оргкомитета конкурса смогут совершить путешествие, связанное с темой охраны природы.
Председатель жюри конкурса - Солкин Василий Анатольевич
Секретарь жюри, координатор конкурса «Живая тайга» - Старостина Елена Геннадьевна
Фото © Василий Солкин / WWF России. Символический Женьшень - приз победителям конкурса «Живая тайга»
Журнал "Дальневосточный капитал".
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