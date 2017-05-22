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В Приморье "Восточный Порт" с начала года отгрузил 9,9 млн тонн угля
Уже 2 июня на 49-м причале Угольного комплекса «Восточного Порта» была отгружена «юбилейная» 10-миллионная тонна угля. Она вошла в судовую партию судна «Anastasia», которое направилось в Малайзию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО «Восточный Порт».
Напомним, что на 49-причале погрузка судов осуществляется поставленной в этом году инновационной судопогрузочной машиной (СПМ). Уголь поступает по системе конвейеров прямо в трюм, что исключает попадание мелких частиц угля в окружающую среду, в том числе в акваторию бухты.
Всего за первые пять месяцев 2017 года стивидор принял 135 378 вагонов с углем и отправил его на экспорт в страны АТР на 232 судах. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года в «Восточном Порту» было обработано 199 судов.
«В последнее время спрос на российский уголь в странах АТР после незначительного спада вновь повысился. По итогам 2016 мы перевалили более 23 млн. тонн угля. Предполагаем, что в 2017 году мы сохраним прошлогодний уровень и будем продолжать работать в сторону увеличения объемов перевалки», – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
- В Приморье "Восточный Порт" с начала года отгрузил 9,9 млн тонн угля
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