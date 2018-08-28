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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 05:06 |
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Книга "Ветка сакуры во Владивостоке" увидит свет в России и в Японии весной
Под одной обложкой будут собраны монологи русских и японских авторов, среди которых - артисты, педагоги, переводчики, журналисты, представители власти и бизнеса, студенты и школьники. Каждый монолог - история соприкосновения с удивительной культурой соседней страны, попытка воспринять - искренне, с уважением - то новое, что несут в себе национальные традиции. Это впечатления от зарубежных путешествий, увиденного, от встреч с людьми, а еще - это новый взгляд на себя со стороны, с вопросом: какие мы?
Каждый из участников проекта пишет свою историю сам - таков основной принцип концепции, который подчеркивает формирование стиля и духа книги в русле народной дипломатии. Неформальный подход проявляется и в композиции книги: с русской стороны авторы расположены по фамилиям в соответствии с русским алфавитом, в японской части - по японскому алфавиту, без регламентации по статусу.
Совместной русско-японской редколлегии предстоит решить несколько интересных задач: левую, русскую часть - оформить в традициях российского книгоиздания, правую - японскую - сообразно современному японскому книгоизданию. Но вместе эти два блока должны иметь единое сквозное оформление, ведь их соединяет единая обложка и единая мысль: при всех различиях между нашими народами в культурном плане, при всех нерешенных задачах в политическом аспекте, нас объединяет общее стремление к дружбе, миру, взаимопониманию. Общность и взаимосвязь: именно об этом книга «Ветка сакуры во Владивостоке», которая увидит свет в России и в Японии весной следующего года.
На фото: Ольга МАЛЬЦЕВА, руководитель Российско-японского проекта "Диалог культур": "В перекрестный год все проекты, связанные с культурой Японии и России особо значимы".
Авто фото - Марина Божко.
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