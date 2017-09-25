|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Октября, 12:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье новый завод стройматериалов вышел на производственную мощность 5 тонн в час
В настоящее время завод осуществляет производство сухих смесей, предназначенных для строительства и ремонта крупных объектов – многоквартирных домов, и при частном домостроении.
Статус резидента свободного порта Владивосток компания получила в марте 2016 года, и осенью того же года состоялся запуск первой очереди проекта.
Отметим, что основные компоненты смесей «Тайгер Микс» – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов, качество готовых смесей и учитывает особенности приморского климата. Особый песок из твердых горных пород, применяемый при производстве смесей, не только придает им надежность и устойчивость к внешней среде, но и делает эти смеси экологичными.
В течение года предварительной работы предприятию удалось добиться стабильного качества по зерновому составу смесей, граунулометрии входящих материалов. Отработаны рецептуры основных видов смесей, получены сертификаты ДальНИИС. Вся продукция сертифицирована по системе Евразийского качества.
Статус резидента свободного порта Владивосток, использование искусственного песка из отсевов дробления андезитовой горной породы, а также удобное расположение производства в черте города позволяют снижать конечную стоимость для покупателя.
Как отмечает генеральный директор компании «Тайгер Микс» Илья Немальцын: «Идея запуска нового проекта родилась в конце 2015 года. Производство разместили на Дальнем Востоке, так как здесь имеется не только качественная сырьевая база, но и серьезная государственная поддержка для предпринимателей. Для получения статуса резидента мы предварительно разработали бизнес-план и подали заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока. Резидентство в Свободном порту предусматривает серьезные льготы по налогам и страховым взносам. На налогах, взносах и отчислениях во внебюджетные фонды за 10 лет планируется сэкономить 58,3 млн рублей. Это большое преимущество для нашего предприятия, которое позволяет повысить рентабельность проекта и снизить себестоимость продукции без потери качества».
Особое внимание производственная компания «Тайгер Микс» уделяет вопросам качества. На территории завода оборудована лаборатория, которая позволяет контролировать как входящее сырье, так и готовый продукт. По результатам испытаний на каждую партию сухих строительных смесей выдается «Паспорт качества».
Также на предприятии работает современный складской комплекс общей ёмкостью 1,5 тысячи тонн готовый продукции. Склад обеспечивает возможность погрузки в любой автотранспорт – как в бортовые машины, так и контейнеры.
Отметим, что на заводе освоили производство специальных видов смесей – торкрет-смесей, произведенных по системе толлинга – по рецепту заказчика. Специально под заказ было произведено дооборудование производственной линии – введена тарировка смесей в мягкие специализированные контейнеры (МКР). Благодаря этому сейчас есть возможность загрузки готовых смесей в МКР от 0,9 до 1,5 тонн.
На данный момент завод вышел на производственную мощность 5 тонн в час. Ассортимент продукции – базовая линейка смесей: цементно-песчаная смесь двух марочных прочностей М150 и М200, штукатурка для ручного и механизированного нанесения, стяжка для пола, клей для керамогранита.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 320 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 348 млрд рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.
- XII Международный конгресс рыбаков официально открылся в Приморье
- Из Приморья в близкое зарубежье откроется высокоскоростное морское пассажирское сообщение
- Путин освободил Миклушевского от должности губернатора Приморского края
- В Приморье новый завод стройматериалов вышел на производственную мощность 5 тонн в час
- Во Владивостоке презентуют прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199
- Южнокорейская компания Jeju Air запустила новый регулярный авиарейс между Владивостоком и Сеулом
- Инновационный логистический проект в Приморье реализует инвестор Свободного порта Владивосток
- В Приморье в День тигра подводят итоги и строят новые планы
- Третий резидент Cвободного порта Владивосток создал зону таможенного контроля в Приморье
- В Приморье дальневосточный леопард отметил масштабное новоселье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.