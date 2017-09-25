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05 Октября 2017, 11:00 | Регион сегодня |

Путин освободил Миклушевского от должности губернатора Приморского края

Новым главой региона назначен выходец из Владивостока

Глава Приморья Владимир Миклушевский был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он написал заявление еще 29 сентября. Вместо него президент назначил главу «Росморпорта» и выходца из «Росатома».

Владимир Миклушевский освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, занимающий должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», заявил «Интерфаксу» Дмитрий Песков.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Миклушевский написал заявление об отставке еще в пятницу, 29 сентября, сказал РБК близкий к Кремлю источник. По его словам, отставка губернатора была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков.

По словам источника РБК, губернатор «просто потерял контроль над ситуацией».

Один из приморских бизнесменов рассказал РБК, что причинами отставки Миклушевского с поста губернатора Приморского края также был его конфликт с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, и то, что он так и не смог консолидировать местные элиты. «Все: сенаторы, местные депутаты и члены правительства — были если не настроены против него, то не с ним точно. По сути, у него здесь даже не было своей команды», — добавил источник РБК.

Отставку Миклушевского прогнозировали политологи, глава Приморского края попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг» 29 сентября. В рейтинге устойчивости он получил штрафные баллы за федеральные и региональные конфликты, а также за аресты и уголовные дела чиновников региона: в частности, три заместителя Миклушевского стали фигурантами различных уголовных дел.

В последние годы Приморский край сотрясала череда коррупционных скандалов, связанных с администрацией Владимира Миклушевского. В этом июле были задержаны вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков и глава администрации Уссурийска Евгений Корж. Они подозревались в злоупотреблениях при реализации программы газификации. Вишняков был третьим заместителем Миклушевского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. До этого под следствие попали Олег Ежов, курировавший сферу строительства, и Сергей Сидоренко, отвечавший за сельское и рыбное хозяйства. По версии силовиков, Ежов подписал акт о приемке работ по строительству здания пожарной части, хотя в полном объеме они выполнены не были. Сидоренко проверяли по делу о покушении на мошенничество при распределении компенсаций сельхозпредприятиям, пострадавшим от наводнения.

Миклушевский не был лидером среди губернаторов, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Он сделал акцент на перехвате контроля над краевым центром и в этом увяз. В результате конфликт с мэром Владивостока Пушкаревым завершился ничьей и не защитил команду губернатора от уголовных дел, а, подобно оппонентам главы Самарской области Николая Меркушкина, недовольные Миклушевским успешно масштабировали допускаемые им ошибки на федеральный уровень», — рассуждает политолог.

Отставка Миклушевского прогнозировалась уже не первый месяц, заметил политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, губернатор был откровенно слабой фигурой, в регионе наблюдались жесткие внутриэлитные конфликты, и возникающие уголовные дела против многих членов команды главы региона вели к сегодняшней отставке. Промедление с отставкой Миклушевского эксперт связал с тем, что Кремлю было непросто​ подобрать кандидатуру на смену.

Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке (он на 4 года старше 50-летнего Миклушевского). В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 2002 году — Российскую академию государственной службы. В 2010 году Тарасенко была присуждена ученая степень доктора психологических наук и звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики Военной академии РВСН им. Петра Великого.

Официальная трудовая биография губернатора начинается с 2008 года, до этого на сайте «Росморпорта» никаких данных о его деятельности нет. С апреля 2008 по февраль 2010 года он занимал пост замдиректора одного из департаментов «Росатома». Эту госкорпорацию в то же время, до перевода на должность первого замруководителя кремлевской администрации в 2016 году, возглавлял Сергей Кириенко. Затем Тарасенко больше года проработал на различных должностях в Россельхозбанке.

Следующим местом работы Тарасенко стало Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя Генерального директора ФГУП «Росморпорт», затем по согласованию с вице-премьером Аркадием Дворковичем назначен на пост гендиректора «Росморпорта».

Тарасенко — уроженец Владивостока, но равноудаленный от групп местных элит, и новый врио имеет управленческий опыт и связи в федеральном центре, отметил Фетисов. «Его стартовые позиции можно назвать хорошими, но разгрести наследие команды Миклушевского ему будет непросто», — заключил собеседник РБК.

Миклушевский возглавил Приморский край в 2012 году. На прошедших 14 сентября 2014 года досрочных выборах губернатора Приморья он набрал 77% голосов. До своего губернаторства, в 2010-2012 годах Миклушевский был ректором Дальневосточного федерального университета. До этого занимал различные посты в Минобрнауки (вплоть до замминистра) и в своем родном вузе — Московском институте стали и сплавов.

Глава Приморья стал уже шестым за полторы недели руководителем региона, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

В начале сентября источники РБК, в том числе чиновники федерального уровня, сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Теги: Президент  отставка  тарасенко  Миклушевский  Путин  губернатор 


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