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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Октября, 12:52 |
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Из Приморья в близкое зарубежье откроется высокоскоростное морское пассажирское сообщение
В развитии морского пассажирского сообщения со странами Азии компания делает ставку на суда нового поколения, к производству которых уже приступил один из резидентов СПВ. ООО «Композитное кораблестроение» реализует проект по строительству гражданского флота нового поколения, первый этап которого предполагает серийное строительство прогулочных судов для поставки на экспорт. В этом году начат выпуск скоростного катера проекта Pacifico Adventure 72, в ближайшее время состоится презентация нового прогулочного катамарана Pacifico Voyager 199. В следующем году инвестор планирует начать разработку и строительство более масштабного судна, которое способно вмещать 1300 пассажиров, при этом двигаясь со скоростью выше 50 узлов (93 км/ч).
Именно на этот проект рассчитывает потенциальный резидент Свободного порта Владивосток, подавший на днях в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заявку на ведение инвестиционной деятельности, планируя приступить к реализации стратегии развития отечественного производства пассажирских судов и их эксплуатации на базе нынешней системы морских перевозок.
В общей сложности на сегодняшний день из 895 заявок с суммой инвестиций свыше 2,7 трлн рублей и планами создания более 102 тысяч рабочих мест, поступивших в АО «КРДВ», 506 касаются осуществления инвестиционной деятельности на территории Свободного порта Владивосток.
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