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XII Международный конгресс рыбаков официально открылся в Приморье
5 октября на мероприятии собрались представители 15 стран мира: Российской Федерации, Австралии, Канады, КНР, Норвегии, Таиланда, Нидерландов, Исландии, Республики Корея, Чили, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Вьетнама, Южно-Африканской Республики, Японии.
С приветственным словом к гостям Приморья обратился и.о. вице-губернатора края Денис Бочкарев.
«Вот уже 12-ый раз во Владивостоке проходит форум, ставший для нашего края традиционным. Именно здесь ежегодно обсуждаются актуальные для рыболовной отрасли проблемы. Сегодня на первом месте среди актуальных стоит обновление флота и рост освоения квот. Так, квоты на вылов водных биоресурсов в Приморье в 2016 году освоены больше чем на 96%. Для сравнения – в 2015 году было 88%. Стоит отметить, что сейчас отрасль вступает в важный исторический этап, так как в следующем году пройдет закрепление долей квот на добычу водных биоресурсов на 15-летний период и будет запущен механизм инвестиционных квот», – подчеркнул он.
«Сегодня в этом вопросе Дальний Восток получает от государства существенную поддержку в виде целого ряда преференций, которыми, безусловно, необходимо правильно распоряжаться. В конце прошлого столетия наши партнеры в ЕС, Канаде, США и ряде стран АТЭС задействовали у себя новые программы отраслевой реструктуризации с существенным финансированием. Сегодня нам будет полезен их опыт в этой сфере. Кроме того, известны и российские научные заделы в технологиях рыболовства и рыбопереработки, к которым есть интерес у зарубежных коллег», – отметил Денис Бочкарев.
Напомним, XII Международный конгресс рыбаков проходит с 5 по 6 октября на площадках Администрации Приморского края и отеля Хёндэ. Программа Конгресса включает пленарное заседание и три круглых стола.
В этом году конгресс посвящен многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.
Отдельный круглый стол будет посвящен перспективам развития отраслевой системы мониторинга (ОСМ). О новациях расскажет начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Артем Вилкин. Еще один круглый стол пройдет по вопросам аквакультуры. Законодательство в этой отрасли, страхование, борьба с браконьерством – темы, которые смогут обсудить эксперты на площадке Международного конгресса рыбаков.
Организаторами Конгресса выступают федеральное агентство по рыболовству, Администрация Приморского края, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, добытчиков минтая, добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура».
Напомним, резолюция, которая была принята в ходе работы Х международного Конгресса рыбаков не только послужила основой для подготовки доклада к заседанию Президиума Государственного совета РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса, но и легла в основу поручений Президента РФ Владимира Путина. Так, были внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве, увеличивающий срок выделения квот. Приняты меры против компании рантье, введено единое промысловое пространство. Создана Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.
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