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06 Июня 2017, 14:13 | Регион сегодня
Жители 18 стран смогут прилететь во Владивосток на восемь дней по электронной визе
Утверждены правила оформления электронной визы в свободный порт Владивосток
Правительство России утвердило правила оформления виз в форме электронного документа и въезда в Россию на основании таких виз граждан иностранных государств, включённых в соответствующий перечень. Документ был подготовлен Минвостокразвития России.
В этом году был принят важный закон, призванный стать серьезным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов – о введении электронной визы для иностранных граждан. Сейчас утверждены правила получения такой визы. Подобного механизма в России не существовало. Впервые он вводится на Дальнем Востоке.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка
Как напомнил Министр, «получить такую визу смогут жители 18 стран, соответствующее распоряжение Правительства подписано, в том числе Китая, Японии, Индии, Сингапура, просто заполнив анкету на сайте МИДа, получив ответ в течение 4 дней, взяв загранпаспорт, купив билет во Владивосток. Для начала они смогут прилететь к нам в наш Приморский край на срок до 8 дней».
Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно, начиная с 1 августа 2017 года, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами. Соответствующие изменения внесены также в Положение о системе «Мир» (утверждено постановлением Правительства от 6 августа 2015 года №813).
Введение упрощённого визового порядка въезда в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов.
«Целый ряд инвесторов и участников третьего Восточного экономического форума может воспользоваться данным механизмом», - прокомментировал статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
По мнению вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».
Напомним, Распоряжением Правительства от 14 апреля 2017 года №692-р был утверждён перечень государств, для граждан которых при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются визы в форме электронного документа. В перечень включены 18 государств.
Подписанным постановлением утверждено Положение об особенностях оформления виз в форме электронного документа и въезда в Россию на основании таких виз граждан иностранных государств, включённых в перечень.
Федеральным органам исполнительной власти поручено обеспечить оснащение пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами, разработать и ввести в эксплуатацию специализированный сайт для обработки заявлений иностранных граждан на получение электронной визы и автоматизированную информационную систему для информирования транспортных компаний о выданных визах.
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