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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Начался отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ-2017 во Владивостоке
На рассмотрение принимаются заявки от всех желающих. Для этого достаточно представить свой проект на сайте forumvostok.ru, заполнив специальную форму, после чего он будет доступен всем посетителям данного портала. Заявки принимаются до 1 июля, затем в течение 5 дней сотрудники министерства и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта отберут лучшие для презентации в сентябре во Владивостоке. Приоритет будет отдаваться проектам высокой степени проработки, имеющим важное региональное значение и поддержку федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Также будет учитываться объем уже вложенных средств по отношению ко всему объему инвестиций.
«Идеальным вариантом для нас станут проекты, реализация которых будет иметь влияние на социально-экономическое развитие территории. Это так называемый мулитипликативный эффект, когда появление одного предприятия притягивает и другие, а они открывают новые возможности для жителей. Например, на стоимость продуктов питания влияет появление крупных логистических центров в регионе», – пояснил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
Прошедший отбор проект будет представлять один специалист от организации, которому будет доступна бесплатная аккредитация на форум по пакету «Стандарт».
Информация о проектах, прошедших отбор, будет доступна участникам ВЭФ, а также опубликована в федеральных СМИ.
В прошлом году на Восточном экономическом форуме было презентовано 36 проектов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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