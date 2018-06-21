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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 00:01 |
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Мостостроители Приморья просят Путина спасти ЗАО "ТМК" от преднамеренного банкротства
Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову
Губернатору Приморского края В.В. Миклушевскому
Вице-губернатору Приморского края О.В. Ежову
Прокурору Приморского края С.А. Бессчасному
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается трудовой коллектив ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ЗАО «ТМК») из приморского города Уссурийска.
Мы гордимся, что в 2012 году ТМК построила к саммиту АТЭС два выдающихся моста современного Владивостока – вантовый через бухту Золотой Рог и низководный через Амурский залив.
Компания, созданная 56 лет назад как Мостопоезд №468, существовавшая в последующие годы в виде филиала ОАО «Дальмостострой» - Уссурийский мостоотряд, а теперь - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», имеет опыт строительства самых сложных объектов. Все это время ЗАО «ТМК» строило на дальневосточной земле мосты и дороги. Крупнейшие мосты Приморского края, давшие новый импульс развитию порта Восточный, городов Спасск-Дальний, Арсеньев (через реки Партизанская, Большая Уссурка, Арсеньевка), путепроводы города Владивостока – тоже дело рук строителей нашей компании.
В настоящее время мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в нашей компании, и просим Вас тщательно в ней разобраться. Дело в том, что наш коллектив в количестве 1180 человек находится в «подвешенном состоянии». С декабря 2014 года не выплачивается заработная плата, сокращение работников проводится с нарушением Трудового кодекса, а новое руководство компании в лице генерального директора Нестеренко Игоря Викторовича не принимает никаких мер по стабилизации ситуации, сам он не подписывает никаких документов и постоянно находится на больничном.
24 марта 2015 года был издан приказ о сокращении работников ТМК в количестве 168 человек, подписанный первым заместителем генерального директора по производству Ткачёвым А.В. На самом деле его не было на рабочем месте, доверенности на подписание документов он никому не оставлял и в настоящий момент не является сотрудником нашей компании.
Задолженность по заработной плате перед коллективом составляет:
декабрь – 25 434 624, 64 руб.
январь – 38 685 411, 81 руб.
февраль – 32 057 267, 65 руб.
Итого: 96 177 304, 10 руб.
Фактически заработная плата не выплачивается преднамеренно, с расчетом на то, чтобы люди увольнялись сами. В первую очередь уходят бухгалтера и специалисты отдела кадров, как раз те работники, которые должны обеспечивать сокращение персонала. Под угрозой находится архив по заработной плате и трудовые книжки работников компании. Мы считаем, что ЗАО "ТМК" готовят к преднамеренному банкротству.
Из достоверных источников нам известно, что в Москве зарегистрировано новое предприятие ЗАО «ТМК – инжиниринг». Все долги сбрасываются на ЗАО «ТМК», а контракты перезаключаются на новую компанию.
С начала 2015 года Департамент дорожного хозяйства Приморского края перечислил 10 млн рублей на счета ЗАО «ТМК – инжиниринг», которое находится в Москве. Фактически расход денежных средств контролируется одним лицом, а именно генеральным директором Нестеренко И. В. (обе подписи принадлежат ему), на что потрачены деньги – неизвестно. В бухгалтерию ЗАО «ТМК» документы о расходах не поступали, так как банк отрезан от офиса.
Кроме того, 06.03.2015 г. в отношении закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» определением Арбитражного суда Приморского края по инициативе кредиторов была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утверждён Косолапов Владимир Яковлевич, а так как физически генеральным директором и, согласно Уставу, единоличным исполнительным органом компании является Нестеренко Игорь Викторович, то, соответственно, он и должен отвечать за административно-хозяйственную деятельность компании и принимать решения по сокращению численности сотрудников, по укомплектованию подразделений, необходимых в период наблюдения.
Практически по всем контрактам ЗАО «ТМК» генеральный директор Нестеренко И.В. вопросы не решает, не финансируются расходные материалы на работы по действующим контрактам, в результате чего с ЗАО «ТМК» были расторгнуты последние контракты на объектах: «Нарвинский перевал», космодром «Восточный», а контракт по содержанию мостов через бухту Золотой Рог и Амурский залив находится под угрозой расторжения.
В настоящее время прокуратура Уссурийского городского округа подала иски в Уссурийский районный суд на выплату задолженности по заработной плате в отношении 532 сотрудников ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Из-за отсутствия представителей прокуратуры, а также представителей юридического департамента ЗАО «ТМК», которые игнорируют повестки суда и не сообщают об этом работникам организации, заседания в суде не состоялись.
Считаем своим долгом выразить надежду на поиск выхода из сложившейся в компании ситуации, заложником которой являются сотрудники, права которых в настоящий момент никем не защищены. А ведь многие из них трудятся в компании семьями, имеют малолетних детей, у некоторых есть дети-инвалиды. Как можно жить без средств к существованию четыре месяца, при этом выполняя свои трудовые обязательства?
Мы очень надеемся, что Вы услышите нас и не позволите заинтересованным лицам превратить ЗАО «ТМК» и коллектив мостостроителей в руины.
С уважением,
коллектив ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», Тюришев Антон Иванович, Амяга Владимир Валентинович, Сулейманов Сиражудин Шарапудинович, Калугин Владимир Владимирович, Зюзин Алексей Сергеевич, Амяга Александр Валентинович и другие.
Председатель профсоюзного комитета ЗАО «ТМК» - Осокин Леонид Михайлович.
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