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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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По МТК "Приморье-1" с начала года перевезено транзитного груза на 20% больше чем за 2016 год
Через МТК «Приморье-1», связывающий северные провинции Китая с портами Находки и Владивостока, с начала текущего года отправлено 3902 контейнера (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). Следует отметить, что объем транзита в январе-мае 2017 года уже превысил результаты всего прошлого года, когда транспортный коридор принял 3247 TEU.
Привлечь клиентов помогла более гибкая тарифная политика: на всем пути следования груза по территории России определены выгодные стоимостные условия, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Кроме того, значительно усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Теперь время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13 часов.
Транзитный груз из Владивостока и Находки по МТК «Приморье-1» отправляется морским путем в Южную Корею, Японию и на юг Китая. Последнее направление является наиболее востребованным. В структуре груза наибольший объем занимают пиломатериалы, однако перевозятся и сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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