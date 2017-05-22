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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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Во Владивостоке ВЭФ-2017 откроется с программы MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение"
Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков: "Мы рады выступить партнером этой перспективной программы. Государство создает целый ряд инструментов, направленных на обеспечение опережающего развития Дальнего Востока, такие как ТОРы, свободный порт Владивосток, обеспечивает поддержку инвестиционных проектов. При этом, Дальний Восток граничит с рынком сбыта в 6,6 трлн. долларов. Программа - это то, что сейчас необходимо инвесторам и компаниям, заинтересованным в работе в Азии".
Программа разработана для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Расписание составлено с учетом плотного графика руководителей: экспресс-модули будут проходить ежемесячно по 4-5 дней в течение 1 года. Занятия будут вести профессора из ведущих бизнес-школ России, международные эксперты из США (Силиконовой Долины), Китая и Сингапура.
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