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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017
Посол Монголии в РФ Банзрагч ДЭЛГЭРМАА во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации Антоном КОБЯКОВЫМ рассказал о монгольской делегации на ВЭФ-2017 и обсудил с ним разные вопросы, касающиеся Форума.
Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, регулярный диалог между лидерами двух стран. Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что на ВЭФ ожидается участие делегации Монголии, в которую войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.
Кроме того, стороны обсудили возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.
Во время встречи также обсудили вопросы участия 30 спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро КАНО во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Премьер-министра Японии Синдзо АБЭ, который впервые состоится на полях Форума. Было отмечено, что Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.
Подводя итоги встречи, Антон Кобяков выразил надежду, что визит монгольской делегации будет иметь практическое значение для расширения российско-монгольского сотрудничества и ознаменует собой новый рубеж в развитии партнерства двух стран.
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